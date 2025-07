Se déplacer : entre Waze et WhatsApp, le duel est lancé

L'île Maurice, ce n'est pas New York. Pas de métro souterrain, pas de taxis jaunes à chaque coin de rue, et encore moins de scooters électriques en libre-service. Mais on arrive à bouger, et même plutôt bien — à condition d'avoir les bons réflexes.

Prenez Google Maps, par exemple. Il vous indiquera le chemin, à condition que la route n'ait pas changé de nom depuis 1997. Il est parfois un peu optimiste sur les durées (« 7 minutes » pour une route en montée, en plein embouteillage ? Allons bon), mais ça dépanne. Pour une navigation plus précise — notamment aux heures de pointe — Waze est bien plus fiable. Il connaît les raccourcis, les radars et les fameux « bouchons permanents » de Port-Louis.

Et pour suivre le trafic en temps réel, jetez un œil à l'appli Trafic Watch, très populaire localement. Mise à jour par myT en direct, elle vous alerte sur les embouteillages, accidents, déviations et fermetures de routes. Pratique quand un rond-point se transforme en parking surprise.

Mais le vrai game-changer, c'est… WhatsApp. À Maurice, réserver un taxi ne se fait pas via une app brillante avec notation 4,9 étoiles. Non, ici, on vous donne le numéro de « Dany Taxi » ou « Mo Ti Taxi » — et vous lui envoyez un message. Il vous répond en moins de deux minutes, vous dit combien, à quelle heure, et parfois même vous donne des conseils de vie. Ce système parallèle fonctionne à merveille, surtout si vous êtes dans une région pas très urbaine.

Et si vous tenez absolument à une appli façon Uber ? Yugo est le service local qui coche les cases : interface propre, chauffeurs sérieux, paiement en ligne ou en cash. Ce n'est pas (encore) aussi répandu qu'un géant international, mais ça fonctionne dans la plupart des villes.

Quant au tramway (oui, Maurice a un système de métro), il est propre, moderne, ponctuel, et son appli dédiée, Metro Express App, est franchement bien faite. Vous y trouverez les horaires, les trajets, les arrêts, et même les tarifs.

Bref, pour bouger : on garde Waze, on installe Metro Express et Trafic Watch, on télécharge Yugo si on aime les applis, et surtout… on devient pote avec au moins deux chauffeurs de confiance sur WhatsApp.

Se nourrir : du samoussa au frigo rempli, tout est à portée de clic (ou presque)

Si vous avez survécu au choc thermique et trouvé un taxi fiable, félicitations. Il est maintenant temps d'affronter un autre défi : remplir votre frigo sans y passer la journée.

À Maurice, les applis de livraison fonctionnent… à leur façon. On est loin de l'ultra-efficacité à la singapourienne ou des livreurs à vélo par -4°C. Mais oui, vous pouvez commander à manger depuis votre canapé.

En revanche, inutile de chercher Uber Eats ou Deliveroo : ici, ces applis sont absentes. On en parle, on en rêve parfois… mais elles n'ont jamais vraiment débarqué.

Les stars locales ? Ordermanzer, Hungry Dodo et Delivery Dodo. Ces trois applis se disputent la palme de la livraison la plus rapide (ou la moins approximative), avec des restaurants variés, des snacks de quartier et des plats maison.

Leurs interfaces ne sont pas toujours dignes de la Silicon Valley, mais elles font le job, surtout si vous êtes à Curepipe, Quatre Bornes, Port-Louis ou Grand Baie. Chacune a ses restos partenaires, ses promos du jour, ses bugs occasionnels… mais ça livre, et c'est l'essentiel.

Et dans les situations urgentes ? Encore une fois, WhatsApp sauve la mise. Beaucoup de restos, snacks, boulangeries et petites épiceries livrent… mais il faut leur écrire directement. C'est artisanal, c'est chaleureux, et parfois on vous glisse un petit dessert en plus.

Et puis, si vous êtes du côté de Flic en Flac ou Tamarin, il y a Grubmates. Ce n'est pas un appli (là aussi il faut commander par Whatsapp), mais c'est un petit trésor caché. Grubmates regroupe des snacks et restaurants et permet de commander des bons petits plats.

Pour les courses du quotidien, certaines chaînes proposent leur propre appli : Intermart, Winner's ou Panagora ont toutes développé des systèmes de commande en ligne plus ou moins intuitifs. Parfois, il faut un peu de patience pour comprendre comment modifier un panier ou appliquer un code promo, mais une fois lancé, on ne revient plus en arrière.

Si vous êtes de ceux qui adorent les grandes enseignes avec promos et large choix, Super U est une bonne surprise à Maurice. En plus de ses hypermarchés bien fournis, Super U propose un service de Drive et de livraison à domicile, accessible via leur site ou leur appli Courses U / U Drive. Vous choisissez vos produits, fixez une tranche horaire, et leurs équipes font les courses comme si c'étaient les vôtres Ce service est disponible dans plusieurs villes comme Grand Baie, Flacq, Belle-Rose et Tamarin

Communiquer : oubliez les formulaires, parlez humain

On pourrait vous dire qu'il existe des applis locales ultra-performantes pour prendre rendez-vous, réserver une place en crèche ou trouver un prof de yoga. Mais à Maurice, tout commence par une conversation sur WhatsApp.

C'est simple : WhatsApp est roi. C'est avec cette appli que vous allez prendre rendez-vous chez le médecin, réserver votre table au resto, commander du gaz, louer une voiture, trouver une baby-sitter… Et quand votre plombier vous dira « Mo vini la » à 8h du matin, comprenez qu'il arrivera peut-être à 10h — mais il vous préviendra, sur WhatsApp.

Facebook est l'autre pilier de la communication mauricienne. Même si vous avez quitté ce réseau il y a 10 ans avec un soupir de soulagement, vous allez devoir y revenir. Groupes d'expats, ventes de voiture, meubles à donner, événements locaux, bons plans : tout se passe là.

Quant à Telegram, il commence à se faire une place dans les cercles un peu plus pointus : groupes de yoga, communautés spirituelles, assos écologiques… L'interface est plus discrète que Facebook, mais le contenu est souvent plus qualitatif.

Et pour les plus pros, LinkedIn reste un outil fiable, surtout si vous êtes anglophone. Les Sud-Africains et les Indo-mauriciens installés y sont très actifs, et c'est un bon moyen de tisser un réseau sans passer par « le cousin de l'oncle d'un voisin ».

Gérer son argent : moins de guichets, plus de QR codes

Une bonne nouvelle pour commencer : à Maurice, vous pouvez payer votre loyer, votre sandwich ou même votre séance de massage sans jamais voir un billet. À condition d'avoir téléchargé les bonnes applis bancaires locales, évidemment.

Là où dans beaucoup de pays on jure par Apple Pay ou Google Pay, ici, c'est « Juice » qui mène la danse. Développée par la MCB, la plus grande banque locale, cette appli vous permet de tout faire : payer en magasin en scannant un QR code, envoyer de l'argent à un contact (même si vous avez juste son numéro de téléphone), recharger votre crédit téléphonique, régler une facture CEB (l'électricité)… le tout sans faire la queue. Elle est rapide, intuitive, et adoptée par à peu près tout le pays.

Si vous êtes chez un autre opérateur bancaire ou que vous cherchez une alternative, il y a aussi my.t money, utilisée principalement par les clients de la Mauritius Telecom. Cette appli est certes moins polyvalente que Juice, mais pratique pour payer ses factures ou ses recharges internet d'un simple clic.

Pour les transferts internationaux — et notamment si vous avez encore un compte en France, au Canada, en Inde ou ailleurs — les applis comme Wise, Revolut ou N26 sont des alliées précieuses. Elles vous permettent de recevoir de l'argent, et de le transférer vers votre compte mauricien avec des frais bien plus bas que les banques traditionnelles.

Si vous avez déjà cherché à comparer les taux de change en ligne, vous connaissez probablement XE : le convertisseur incontournable pour suivre le cours des devises en temps réel. Mais saviez-vous que l'appli permet aussi d'effectuer des transferts internationaux ? Elle fonctionne dans plus de 190 pays et 130 devises, avec une interface claire, sécurisée et transparente. Vous voulez envoyer de l'argent à votre famille à l'étranger ou recevoir un virement depuis l'étranger sans frais cachés ? XE est une solution simple, avec des taux compétitifs . Vous pouvez suivre le cours de la roupie mauricienne (MUR) et recevoir des alertes personnalisées : très utile si vous faites régulièrement des conversions ou des envois.

Petit conseil d'expat aguerrie : évitez d'utiliser votre carte bancaire étrangère à chaque paiement en boutique. Entre les commissions, les taux de change et les terminaux parfois capricieux, vous gagnerez en sérénité (et en roupies) en passant par un compte local.

À Maurice, la météo est une affaire sérieuse. En saison cyclonique (grosso modo de décembre à mars), tout peut changer en une heure : grand ciel bleu à 8h, déluge tropical à midi. Et quand un cyclone est annoncé, tout le pays s'arrête : écoles fermées, vols annulés, supermarchés dévalisés (surtout sur les chips et les bougies).

L'application Myt Weather devient alors votre meilleure amie. Mise à jour par la station météorologique nationale, elle est fiable, sobre, parfois un peu minimaliste… mais elle dit l'essentiel. Pour les marins, randonneurs ou surfeurs, l'appli Windy est un bijou : cartographie des vents, des précipitations, des pressions… à faire pâlir un présentateur météo.

Et côté démarches administratives ? Le site govmu.org centralise beaucoup de services : demande de permis, renouvellement de documents, prise de rendez-vous pour l'immigration ou la carte d'identité. Il faut parfois un peu de patience pour trouver ce que vous cherchez, mais le site fonctionne et évite quelques trajets inutiles.

Vac l'appli Maupass, fini les dizaines de mots de passe à retenir pour chaque service ! C'est une appli qui vous permet de vous connecter en toute simplicité et sécurité à tous les services en ligne du gouvernement mauricien. Une seule identité numérique pour tout gérer : démarches administratives, services publics, et bien plus encore. Les citoyens et entreprises peuvent interagir sereinement avec l'administration. Grâce à une vérification d'identité déjà effectuée, vous êtes protégé contre les usurpations d'identité. Et vous gagnez un temps fou, sans sacrifier la sécurité.

Pour les abonnements du quotidien (eau, électricité, internet), plusieurs applis existent :

CEB App (électricité) ;

CWA App (eau) ;

my.t App (internet, télé, téléphone).

On peut y régler ses factures, suivre sa consommation, et même — parfois — déclarer un incident. Bon, si vous n'avez pas de retour après 48h, retour à la méthode locale : un petit appel ou un message WhatsApp au service concerné fonctionne souvent mieux.

A lire également Créer du sens à Maurice : le pari de Jérôme Valin avec Lespri Pozitif

Les applis inutiles (et qu'on garde par réflexe)

On vous voit, vous là, avec vos applis chéries d'outre-mer qui occupent encore la moitié de votre écran d'accueil. Laissez-nous vous dire tout de suite : vous pouvez les ranger dans un dossier « Archives », parce qu'à Maurice… elles ne vous serviront pas à grand-chose.

Uber, Lyft, Bolt ? Oubliez. Les plateformes de VTC internationales n'ont jamais vraiment percé ici. Les taxis se commandent à l'ancienne, avec un bon contact et une conversation WhatsApp. Et franchement, c'est souvent plus chaleureux.

Deliveroo, Just Eat, DoorDash ? Aucun service de ce genre n'a posé le pied sur l'île. À la place, Foodpanda et Grubmates règnent en maître, et certains restos gèrent leur propre livraison à la mano, avec facture papier et sourire inclus.

Et ne parlons même pas de Doctolib, Zocdoc ou leurs cousins. À Maurice, on prend rendez-vous chez le médecin comme en 1998 : on appelle, ou on écrit via WhatsApp à la secrétaire. Parfois frustrant, souvent plus efficace qu'un formulaire avec captcha.

Même les applis e-commerce bien connues comme Amazon, Shein ou AliExpress posent problème. Oui, vous pouvez commander. Mais :

la livraison peut prendre trois semaines (ou trois mois),

les frais de douane tombent par surprise),

et il faudra parfois aller chercher votre colis au bureau de poste de l'autre bout de la ville.

Et les pépites locales qu'on adore ?

Il existe aussi quelques applis moins connues mais vraiment bien fichues :

Mauritius Explored : une carte interactive des plus beaux coins de l'île, avec photos, accès, et recommandations locales. Une vraie mine d'or pour vos week-ends.

AllTrails : si vous aimez la rando, la nature ou juste marcher jusqu'à une cascade secrète, c'est un must.

Zenfriend.mu : un petit annuaire en ligne pour trouver coachs, psy, profs de yoga, énergéticiens… testés et approuvés par la communauté bien-être locale.

Vous pouvez télécharger toutes les applis du monde… mais ici, c'est souvent un prénom dans votre WhatsApp qui vous sortira d'une galère. L'île Maurice a beau être connectée, elle reste profondément humaine.

Alors oui, installez Juice, Ordermanzer, Mauritius Explored. Mais n'oubliez pas de demander le numéro du bon taxi, du bon médecin, ou du bon vendeur de piments confits. Parce qu'à Maurice, les vraies applis, ce sont souvent… les gens.