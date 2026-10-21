L'ageismo, quindi, non riguarda soltanto i lavoratori più maturi. Un'azienda che pubblica un annuncio per un posto da community manager specificando «uomini e donne fino a 30 anni» commette un'infrazione: l'annuncio è discriminatorio perché esclude chi supera quel limite d'età. Un limite d'età è consentito solo se il datore di lavoro fornisce una giustificazione legittima e indica chiaramente la natura delle mansioni richieste.

Carriera all'estero frenata dall'età: chi ne soffre di più?

I lavoratori maturi e le donne sono le categorie più colpite dall'ageismo. Per queste ultime si parla addirittura di doppia penalizzazione: essere donna può già, di per sé, compromettere una carriera all'estero, e l'età aggiunge un ostacolo in più. L'espatriato ideale è ancora percepito come un uomo, tendenzialmente giovane, dinamico e con un titolo di studio. Nel mondo, le donne mature risultano quindi più penalizzate degli uomini.

Secondo i dati dell'OCSE ripresi dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel 2022 il 47% delle donne tra i 55 e i 64 anni risultava occupato a livello globale, mentre solo il 14% delle over 65 era ancora attivo. Le percentuali maschili sono nettamente superiori: il 74% degli uomini tra i 55 e i 64 anni e il 29% degli over 65 lavorano ancora. Lo studio non precisa tuttavia quali posizioni occupino questi lavoratori: si sa che una quota significativa svolge mansioni precarie, spesso poco compatibili con le proprie condizioni di salute.

Fare carriera a livello internazionale rappresenta una sfida per molte espatriate. Le donne hanno generalmente un percorso professionale più discontinuo rispetto agli uomini, indipendentemente dal fatto che vivano o meno fuori dal proprio paese. Molte hanno dovuto interrompere l'attività per la gravidanza e il periodo successivo al parto. Questo percorso non lineare viene spesso utilizzato dalle aziende per penalizzare le lavoratrici espatriate. Il reinserimento nel mercato del lavoro dopo un'interruzione è complesso: le donne in cerca di occupazione dai 50 anni in sù segnalano discriminazioni legate all'età, e il fenomeno non risparmia nemmeno chi è ben integrata nella propria azienda. Superata la soglia dei 50 anni, alcune riferiscono di subire pressioni per spingerle ad anticipare il pensionamento.