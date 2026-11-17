I Paesi con il maggiore potenziale

Canada

Il Canada è uno dei migliori Paesi al mondo per chi lavora nel settore tecnologico. Il comparto tech rappresenta il 3,9% dell'occupazione nazionale, e nel 2024 il reddito medio del settore si attestava intorno a 103.460 dollari canadesi (circa 73.900 dollari statunitensi), vale a dire il 57,8% in più rispetto alla media nazionale.

Il Paese gode inoltre di una solida reputazione in materia di accoglienza degli immigrati e offre numerosi programmi per i professionisti stranieri, non solo in ambito tecnologico.

Per chi opera nel settore tech, esiste un programma dedicato ai lavoratori stranieri: il Global Talent Stream (GTS). Si tratta di un percorso accelerato, gestito dai datori di lavoro nell'ambito del Temporary Foreign Worker Program, pensato per le aziende innovative che cercano professionisti altamente specializzati nei settori tech e STEM.

Il programma prevede due categorie: A e B.

La categoria A è riservata alle aziende canadesi in forte crescita che cercano profili di eccellenza. Il ruolo deve prevedere uno stipendio base di almeno 80.000 dollari canadesi (circa 73.900 dollari statunitensi), una laurea magistrale o almeno cinque anni di esperienza nel settore.

La categoria B è destinata alle aziende che assumono professionisti qualificati che rientrano nella Global Talent Occupations List.

La domanda viene gestita interamente dal datore di lavoro: non è possibile presentarla in modo autonomo. L'azienda deve prima inviare la richiesta di Labour Market Impact Assessment (LMIA) tramite la piattaforma LMIA Online.

Germania

La Germania è una delle economie tech più dinamiche d'Europa. Nel 2026, l'associazione di settore Bitkom ha stimato circa 79.000 posizioni IT rimaste scoperte nel Paese.

Per far fronte alla carenza di personale qualificato, la Germania ha introdotto visti di lavoro specifici per esperti informatici e professionisti di altri settori ad alta domanda. La EU Blue Card è il programma dedicato ai professionisti provenienti da Paesi extra UE, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Per ottenere la EU Blue Card nel settore IT in Germania occorre presentare una laurea riconosciuta (oppure documentare oltre tre anni di esperienza nel campo, negli ultimi sette anni), un'offerta di lavoro valida in ambito IT della durata superiore a sei mesi e uno stipendio lordo annuo minimo di 45.934,20 euro (circa 51.400 dollari statunitensi) a partire dal 2026. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua tedesca al livello B1 come minimo.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi si collocano al 7° posto nel Global Innovation Index 2026. Il settore tech ha dimensioni considerevoli: secondo l'agenzia per l'impiego olandese UWV, oltre 589.000 persone lavorano nel comparto ICT. Nel solo secondo trimestre del 2026 sono state registrate quasi 19.000 offerte di lavoro nel settore.

I professionisti provenienti da Paesi extra UE, dello SEE e della Svizzera possono accedere a queste opportunità tramite il permesso di lavoro per professionisti altamente qualificati (kennismigrant permit).

Sereve un contratto di lavoro con un datore di lavoro olandese, che farà da sponsor presso il Servizio per l'Immigrazione e la Naturalizzazione (IND) e presenterà la domanda per conto del lavoratore. Sono previste soglie salariali specifiche: uno stipendio lordo annuo di 52.284 euro (circa 58.500 dollari statunitensi) per i candidati con meno di 30 anni e di 71.304 euro (circa 79.800 dollari statunitensi) per chi ha superato i 30 anni.

Esistono però anche percorsi per chi non ha ancora un'offerta di lavoro. Il programma orientation-year residence permit (zoekjaar, ovvero «anno di ricerca») è rivolto a laureati e ricercatori qualificati e concede un anno di tempo per cercare lavoro nei Paesi Bassi. Per accedervi è necessario essere in possesso di una laurea magistrale o di un dottorato conseguito presso un'università classificata tra le prime 200 in almeno due delle principali classifiche mondiali (THE, QS, ShanghaiRanking o simili) e aver svolto attività di ricerca scientifica qualificata nei Paesi Bassi.

Al termine dell'anno di orientamento è possibile passare al permesso di soggiorno per lavoratori altamente qualificati, beneficiando inoltre di una soglia salariale minima pari a circa 37.000 euro (circa 41.400 dollari statunitensi).

Portogallo

Il Portogallo si è affermato come uno dei principali poli europei per le startup tecnologiche. Secondo il rapporto 2025 di Startup Portugal, nel Paese operano 5.091 startup attive con circa 28.000 dipendenti. Per rispondere alla crescente domanda di talenti, il governo ha avviato diverse iniziative di reclutamento internazionale. Una di queste è il Tech Visa, gestito dall'IAPMEI, l'agenzia portoghese per le imprese e l'innovazione.

Per accedere al programma è necessario:

avere almeno 18 anni, essere cittadino non UE e non essere residente permanente nell'Unione europea;

essere in possesso di una laurea triennale o di un titolo superiore;

avere almeno cinque anni di esperienza professionale specializzata;

disporre di un'offerta di lavoro da un'azienda portoghese che rispetti i requisiti salariali minimi e abbia una durata di almeno 12 mesi.

Regno Unito

La maggior parte dei programmi di immigrazione lavorativa richiede un'offerta di lavoro prima di trasferirsi nel Paese di destinazione. Il Regno Unito offre però un'alternativa interessante: il High Potential Individual visa (HPI), che consente ai candidati idonei di lavorare o cercare lavoro senza dover prima trovare un datore di lavoro. Il requisito principale è una laurea conseguita presso un'università straniera qualificata negli ultimi cinque anni. Il visto ha una durata di due anni, durante i quali il titolare può vivere nel Paese ed esplorare il mercato del lavoro locale.

Singapore

Singapore è una delle mete più ambite dai professionisti tech nel Sud-Est asiatico e a livello internazionale. Molte aziende la scelgono come base regionale: ospita oltre 4.500 startup tecnologiche e 80 delle 100 principali società tech mondiali. Le opportunità non mancano: a ottobre 2026, la piattaforma JobStreet elencava circa 7.700 posizioni aperte nel settore dell'informazione e della comunicazione.

Per attrarre esperti stranieri, in passato Singapore aveva lanciato il programma Tech Pass. A partire da gennaio 2027, sarà sostituito dall'Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass) nella versione AI and Tech Track, un programma pensato nello specifico per esperti tecnici senior e dirigenti in settori come l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico.

La caratteristica distintiva dell'ONE Pass rispetto a un comune visto di lavoro è che è legato direttamente al professionista, non al datore di lavoro. Offre grande flessibilità: il titolare può avviare una startup, essere assunto o svolgere attività di consulenza per più aziende contemporaneamente, ricoprire il ruolo di membro del consiglio di amministrazione e molto altro. Il visto ha una durata iniziale di cinque anni, rinnovabili per altri cinque.

Per accedere al programma, i candidati devono soddisfare sia i requisiti di stipendio sia quelli relativi alla dimensione dell'azienda.

Requisiti di compensazione individuale:

Il candidato deve aver percepito almeno 30.000 dollari di Singapore (circa 23.500 dollari statunitensi) al mese per 12 mesi consecutivi e precedenti alla domanda.

È prevista un'eccezione per le componenti azionarie: la remunerazione in azioni maturate può concorrere al raggiungimento di questa soglia. In tal caso, almeno 22.500 dollari di Singapore (circa 17.600 dollari statunitensi) devono provenire dalla retribuzione fissa, mentre i restanti 7.500 dollari di Singapore (circa 5.900 dollari statunitensi) possono derivare da azioni maturate.

Il candidato deve inoltre avere almeno cinque anni di esperienza (negli ultimi dieci) in un ruolo tecnico di alto livello.

Requisiti relativi alla dimensione dell'azienda:

Il datore di lavoro attuale o più recente del candidato deve essere un'azienda tecnologica o una divisione tech dedicata, e deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: una capitalizzazione di mercato di almeno 500 milioni di dollari statunitensi, un fatturato annuo di almeno 200 milioni di dollari statunitensi, finanziamenti raccolti per almeno 30 milioni di dollari statunitensi (per le startup) oppure asset in gestione per almeno 500 milioni di dollari statunitensi (per i fondi di venture capital).

Cina

La Cina offre interessanti opportunità a chi desidera lavorare nello sviluppo di tecnologie applicate a prodotti fisici. Un esempio è Shenzhen, che ospita oltre 25.000 imprese high-tech riconosciute a livello nazionale. La città è uno dei principali poli tecnologici e industriali del Paese, con una produzione in gran parte destinata all'esportazione. Tra i settori di punta figurano i droni (DJI), le stampanti 3D (Bambu Lab e Creality), le batterie al litio (Sunwoda) e i veicoli elettrici (BYD)

Se la Cina è nota per l'abbondanza di manodopera, la situazione è ben diversa per le posizioni di alto livello in settori specializzati. Gli esperti stranieri sono spesso ricercati nel design industriale, nello sviluppo dei prodotti, nel marketing, nella localizzazione e in altri ambiti. Inoltre, la presenza di numerose aziende internazionali con basi produttive in Cina offre un ampio ventaglio di opportunità per i professionisti provenienti dall'estero.

Il percorso più comune per lavorare in Cina parte da un'offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro locale. L'azienda avvia quindi la procedura per il permesso di lavoro, che il candidato utilizzerà per ottenere il visto Z (visto di lavoro) prima di entrare nel Paese.

Esistono però anche percorsi specifici per i talenti tech. Uno è il visto K, introdotto nell'ottobre 2025 e rivolto a giovani laureati e professionisti stranieri in ambito STEM. I candidati devono essere in possesso di almeno una laurea triennale in una disciplina STEM conseguita presso un'università o un istituto di ricerca riconosciuto, oppure ricoprire una posizione come docente o ricercatore presso tale istituzione. Il visto non richiede un invito da parte di un datore di lavoro cinese.

Il secondo percorso è il visto R, destinato ad esperti come scienziati, figure di spicco in ambito tecnologici e imprenditori. Per accedervi, i candidati devono soddisfare i criteri della categoria A per i talenti stranieri stabiliti dalla Cina.

Nuova Zelanda

Secondo analisi recenti, la Nuova Zelanda ha una particolare necessità di sviluppatori software, analisti di dati ed esperti di cybersicurezza. I professionisti di questi settori hanno quindi ottime probabilità di ottenere l'Accredited Employer Work Visa (AEWV). Per presentare domanda è necessario disporre di un'offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro accreditato e di almeno 30 ore di lavoro garantite a settimana. Il visto consente di vivere e lavorare in Nuova Zelanda per un periodo massimo di cinque anni.