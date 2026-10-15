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Green Card americana: aumento delle spese per il visto EB-5

Notizie di attualità 1 min di lettura
Green Card américaine : hausse des frais du visa EB-5© heyengel / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Nuova impennata delle spese di visto per i candidati stranieri. Questa volta, è il visto per investitori a essere nel mirino. Un visto che apre la strada all'ottenimento della celebre Green Card, il permesso di soggiorno permanente.

A partire dal 30 novembre, le spese relative al visto EB-5 subiranno un aumento considerevole. L'incremento varia in base alla tipologia di visto richiesto e riguarda i costi di deposito del fascicolo presso i servizi americani per l'immigrazione (USCIS). È utile ricordare che chi richiede il visto EB-5 si impegna a investire in un'azienda statunitense e a creare almeno 10 posti di lavoro qualificati. L'investimento può avvenire in modo autonomo oppure tramite un centro regionale, il quale indirizzerà i fondi verso un'area prestabilita; la maggior parte dei candidati espatriati sceglie questa seconda opzione:

  • Investitore autonomo (modulo I-526): da 3.675 a 7.615 dollari.
  • Investitore che fa domanda tramite un centro regionale (modulo I-526E): da 3.675 a 7.850 dollari.
  • Investitore che richiede la revoca delle condizioni legate allo status di residente permanente (modulo I-829): da 3.750 a 5.000 dollari.

In forte aumento anche le spese a carico dei centri regionali per ottenere il riconoscimento da parte dell'USCIS e la convalida dei fascicoli di visto EB-5:

  • Spese per una richiesta di approvazione del progetto (modulo I-956F): da 17.795 a 42.675 dollari.
  • Spese per la designazione di un centro regionale (modulo I-956): da 17.795 a 44.115 dollari.

Non è previsto invece alcun aumento per le domande presentate tramite i moduli I-485 (richiesta di residenza permanente) e DS-260 (visto immigrante per chi richiede il visto EB-5).

Per il momento, l'importo minimo da investire resta fissato a 800.000 dollari. L'USCIS giustifica l'aumento delle spese come conseguenza al proprio modello di finanziamento: il servizio si sostiene principalmente grazie ai costi di deposito dei fascicoli. L'incremento delle tariffe consente all'ente di mantenere la propria autonomia finanziaria anche in caso di crisi del governo federale.

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
Stati Uniti
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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