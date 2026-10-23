A medida que se acercan las elecciones legislativas, previstas para el 7 de noviembre de 2026, Nueva Zelanda introduce cambios en varias categorías de visados. Estas medidas se enmarcan en una política orientada a impulsar la economía, en un contexto de recuperación económica y de mejora de las perspectivas presupuestarias, según ha destacado el Gobierno. Entre sus iniciativas figura la nueva versión del visado Active Investor Plus, que atrae a un número creciente de inversores extranjeros con un elevado patrimonio.
Lugar de trabajo de los titulares del visado de trabajo de empleadores acreditados (AEWV)
El 30 de septiembre, una directiva de los servicios de inmigración de Nueva Zelanda actualizó los requisitos relativos al lugar de trabajo de los extranjeros titulares de un visado de trabajo de empleador acreditado (Accredited Employer Work Visa / AEWV). Al solicitar la verificación del puesto (job check), el empleador debe indicar dónde estará ubicado el empleo. Si el puesto implica desplazamientos regulares entre varios lugares de trabajo, el empleador deberá publicar una oferta de empleo para cada una de esas localidades y acreditar que efectivamente lo ha hecho. Si la verificación abarca varios puestos, cada uno de ellos deberá incluir la misma información sobre su ubicación.
El expatriado titular de un AEWV puede trabajar temporalmente en una localidad distinta a la indicada en el job check. No obstante, este periodo está limitado a 30 días hábiles en un plazo de 12 meses. Durante ese tiempo, el empleador no tiene que solicitar un nuevo job check. Sin embargo, si el trabajador supera los 30 días hábiles en 12 meses, el empleador deberá solicitar una nueva verificación del puesto. Por su parte, el trabajador extranjero tendrá que obtener una "aprobación de cambio de puesto" (job change).
Ten en cuenta que, durante las inspecciones, las autoridades de inmigración de Nueva Zelanda pueden comprobar dónde ha trabajado el titular del visado en los 12 meses anteriores al control.
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Cambios en algunos visados de pareja
Desde el 25 de septiembre, determinadas categorías de visados de pareja (partnership-based visas) están sujetas a nuevos requisitos de edad. Cabe recordar que este tipo de visado está destinado a los expatriados que forman pareja (heterosexual u homosexual), en convivencia continua y estable, ya sea en matrimonio legal, unión civil o de hecho. Las solicitudes presentadas antes del 25 de septiembre de 2026 no están sujetas a estos nuevos requisitos.
La solicitud del visado de pareja solo podrá presentarse si tanto el solicitante como su pareja tienen 18 años o más en el momento de la solicitud. Ambos deberán aportar documentación que acredite su edad. Los servicios de inmigración señalan que únicamente estudiarán las pruebas presentadas por solicitantes que cumplan los nuevos requisitos de edad. Eso sí, ser mayor de edad no garantiza la aceptación automática de la solicitud: hay otras condiciones que también deben cumplirse.
Otras condiciones que deben cumplirse
Los expatriados que soliciten un visado de pareja deben haber convivido juntos al menos 12 meses desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Su relación debe estar certificada como "estable" y "auténtica". En la práctica, este requisito retrasa la solicitud del visado un año (hasta los 19 años), ya que los cónyuges deberán demostrar que llevan conviviendo juntos al menos un año. Las pruebas aportadas deben ser "suficientes". Estos requisitos se suman a las demás obligaciones necesarias para obtener el visado solicitado.
¿A qué expatriados afecta este cambio?
Varios visados de visitante o de trabajo se ven afectados por el nuevo requisito. Los expatriados en cuestión son parejas de ciudadanos o residentes neozelandeses.
Visado de residencia para padres: los cambios en vigor desde el 5 de octubre
Desde el 5 de octubre, la selección de las declaraciones de interés (expression of interest) relativas al visado de residencia para padres (Parent Resident Visa) sigue un nuevo modelo denominado "híbrido". En primer lugar, todas las declaraciones de interés válidas se agrupan en un fondo común. La mayoría de ellas (el 90%) se seleccionará por orden cronológico, siguiendo una lista de espera. El 10% restante se elegirá por sorteo. Aunque cambia el método de selección, el límite anual se mantiene en 2 500 visados. La primera sesión de selección con este nuevo modelo híbrido está prevista para el 10 de noviembre de 2026.
El Gobierno aclara que la clasificación de los solicitantes en la lista de espera está aún en proceso de elaboración, por lo que no tiene sentido contactar con los servicios de inmigración para conocer la posición de cada uno. Los candidatos cuyas declaraciones de interés hayan sido validadas serán informados de su posición en la lista de espera a su debido tiempo.
Active Investor Plus: el éxito del Golden Visa neozelandés
Con 949 solicitudes recibidas desde la reforma de abril de 2025, la nueva versión del visado Active Investor Plus (AIP) se ha consolidado como un rotundo éxito. Las solicitudes incluso se han acelerado en los últimos seis meses, con un incremento del 50%. Los expatriados adinerados proceden de cerca de cincuenta países distintos, aunque con una clara mayoría de estadounidenses (el 33% de los expedientes). Sus inversiones representan un potencial de más de 5 000 millones de dólares neozelandeses, una cifra que contrasta de forma notable con los apenas 70 millones de dólares neozelandeses que generó la versión anterior del visado AIP, lanzada en 2022, en dos años y medio.
Conviene recordar que el visado se divide en dos categorías: Growth, que exige una inversión mínima de 5 millones de dólares neozelandeses en 3 años, y Balanced, disponible a partir de 10 millones de dólares neozelandeses en 5 años. Los ciudadanos extranjeros deben mantener su inversión durante al menos 36 meses en la categoría Growth y 60 meses en la categoría Balanced. Durante el periodo de inversión, deberán permanecer en Nueva Zelanda un mínimo de 21 días (categoría Growth) o 105 días (categoría Balanced). Los familiares a cargo quedan exentos de esta obligación de residencia. La gran mayoría de los candidatos se decanta por el visado Growth.
Los fondos son gestionados por Invest New Zealand, agencia gubernamental creada específicamente para facilitar la inversión extranjera e impulsar la economía neozelandesa.
Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.