A medida que se acercan las elecciones legislativas, previstas para el 7 de noviembre de 2026, Nueva Zelanda introduce cambios en varias categorías de visados. Estas medidas se enmarcan en una política orientada a impulsar la economía, en un contexto de recuperación económica y de mejora de las perspectivas presupuestarias, según ha destacado el Gobierno. Entre sus iniciativas figura la nueva versión del visado Active Investor Plus, que atrae a un número creciente de inversores extranjeros con un elevado patrimonio.

Lugar de trabajo de los titulares del visado de trabajo de empleadores acreditados (AEWV) El 30 de septiembre, una directiva de los servicios de inmigración de Nueva Zelanda actualizó los requisitos relativos al lugar de trabajo de los extranjeros titulares de un visado de trabajo de empleador acreditado (Accredited Employer Work Visa / AEWV). Al solicitar la verificación del puesto (job check), el empleador debe indicar dónde estará ubicado el empleo. Si el puesto implica desplazamientos regulares entre varios lugares de trabajo, el empleador deberá publicar una oferta de empleo para cada una de esas localidades y acreditar que efectivamente lo ha hecho. Si la verificación abarca varios puestos, cada uno de ellos deberá incluir la misma información sobre su ubicación. El expatriado titular de un AEWV puede trabajar temporalmente en una localidad distinta a la indicada en el job check. No obstante, este periodo está limitado a 30 días hábiles en un plazo de 12 meses. Durante ese tiempo, el empleador no tiene que solicitar un nuevo job check. Sin embargo, si el trabajador supera los 30 días hábiles en 12 meses, el empleador deberá solicitar una nueva verificación del puesto. Por su parte, el trabajador extranjero tendrá que obtener una "aprobación de cambio de puesto" (job change). Ten en cuenta que, durante las inspecciones, las autoridades de inmigración de Nueva Zelanda pueden comprobar dónde ha trabajado el titular del visado en los 12 meses anteriores al control. Leer también Nueva Zelanda: el visa estudiantil Pathway se vuelve más flexible

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Cambios en algunos visados de pareja Desde el 25 de septiembre, determinadas categorías de visados de pareja (partnership-based visas) están sujetas a nuevos requisitos de edad. Cabe recordar que este tipo de visado está destinado a los expatriados que forman pareja (heterosexual u homosexual), en convivencia continua y estable, ya sea en matrimonio legal, unión civil o de hecho. Las solicitudes presentadas antes del 25 de septiembre de 2026 no están sujetas a estos nuevos requisitos. La solicitud del visado de pareja solo podrá presentarse si tanto el solicitante como su pareja tienen 18 años o más en el momento de la solicitud. Ambos deberán aportar documentación que acredite su edad. Los servicios de inmigración señalan que únicamente estudiarán las pruebas presentadas por solicitantes que cumplan los nuevos requisitos de edad. Eso sí, ser mayor de edad no garantiza la aceptación automática de la solicitud: hay otras condiciones que también deben cumplirse. Otras condiciones que deben cumplirse Los expatriados que soliciten un visado de pareja deben haber convivido juntos al menos 12 meses desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Su relación debe estar certificada como "estable" y "auténtica". En la práctica, este requisito retrasa la solicitud del visado un año (hasta los 19 años), ya que los cónyuges deberán demostrar que llevan conviviendo juntos al menos un año. Las pruebas aportadas deben ser "suficientes". Estos requisitos se suman a las demás obligaciones necesarias para obtener el visado solicitado. ¿A qué expatriados afecta este cambio? Varios visados de visitante o de trabajo se ven afectados por el nuevo requisito. Los expatriados en cuestión son parejas de ciudadanos o residentes neozelandeses. Tipos de visados afectados: Culturally Arranged Marriage Visitor Visa, Partner of a New Zealander Resident Visa, Partner of a New Zealander Visitor Visa, Partner of a New Zealander Work Visa, Partner of a Worker Visitor Visa, Partner of a Worker Work Visa, Partner of a Student Visitor Visa, Partner of a Student Work Visa, Partner of an NZ Scholarship Student Work Visa. Visado de residencia para padres: los cambios en vigor desde el 5 de octubre Desde el 5 de octubre, la selección de las declaraciones de interés (expression of interest) relativas al visado de residencia para padres (Parent Resident Visa) sigue un nuevo modelo denominado "híbrido". En primer lugar, todas las declaraciones de interés válidas se agrupan en un fondo común. La mayoría de ellas (el 90%) se seleccionará por orden cronológico, siguiendo una lista de espera. El 10% restante se elegirá por sorteo. Aunque cambia el método de selección, el límite anual se mantiene en 2 500 visados. La primera sesión de selección con este nuevo modelo híbrido está prevista para el 10 de noviembre de 2026. El Gobierno aclara que la clasificación de los solicitantes en la lista de espera está aún en proceso de elaboración, por lo que no tiene sentido contactar con los servicios de inmigración para conocer la posición de cada uno. Los candidatos cuyas declaraciones de interés hayan sido validadas serán informados de su posición en la lista de espera a su debido tiempo. Leer también Nueva Zelanda: nuevos requisitos de inglés para los visados

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