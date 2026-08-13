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Noruega convierte el PVT en una experiencia "workcation"

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Trabajar y viajar un año en Noruega con el PVT© tan4ikk / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Combinar el placer del turismo… con el del trabajo, viviendo un año como expatriado en Noruega. El programa PVT Noruega se acerca al concepto de "workcation" (trabajo y vacaciones) y promete a los extranjeros una experiencia única en un entorno de ensueño. Eso sí: la experiencia solo está disponible para los ciudadanos que cumplan los requisitos de elegibilidad.

Los «nacionales elegibles» son los ciudadanos de países que han firmado un acuerdo bilateral con Noruega. Son 6 los países que han suscrito este acuerdo: Canadá, Japón, Australia, Andorra, Argentina y Nueva Zelanda. Las condiciones de estancia varían según el país de origen. Los ciudadanos canadienses y australianos pueden permanecer hasta 2 años en Noruega, mientras que el resto de los nacionales tienen un máximo de un año. Las diferencias también pueden afectar a la participación en programas de formación: los australianos, por ejemplo, no pueden participar en un programa de estudios ni en una formación de más de 3 meses, límite que, sin embargo, no se aplica a los ciudadanos japoneses.

Conviene que cada candidato se informe sobre las condiciones de elegibilidad específicas para su país de origen.

Enlaces de interés:

Solicitar el PVT Noruega

Fuentes:

Visados
visas
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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