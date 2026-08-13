Los «nacionales elegibles» son los ciudadanos de países que han firmado un acuerdo bilateral con Noruega. Son 6 los países que han suscrito este acuerdo: Canadá, Japón, Australia, Andorra, Argentina y Nueva Zelanda. Las condiciones de estancia varían según el país de origen. Los ciudadanos canadienses y australianos pueden permanecer hasta 2 años en Noruega, mientras que el resto de los nacionales tienen un máximo de un año. Las diferencias también pueden afectar a la participación en programas de formación: los australianos, por ejemplo, no pueden participar en un programa de estudios ni en una formación de más de 3 meses, límite que, sin embargo, no se aplica a los ciudadanos japoneses.

Conviene que cada candidato se informe sobre las condiciones de elegibilidad específicas para su país de origen.

Enlaces de interés:

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