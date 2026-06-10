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EE. UU. quiere restringir ciertas solicitudes de Green Card

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green card de EE.UU.© duallogic / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Nuevo golpe duro para los extranjeros en Estados Unidos. El pasado 22 de mayo, una nota de los servicios estadounidenses de inmigración presentó una nueva norma destinada a limitar la inmigración legal. Salvo excepciones, las solicitudes de Green Card deberán realizarse en adelante desde el país de origen. ¿Cuál es la situación actualmente?

En este articulo
  1. Green Card: ¿qué pueden esperar los residentes extranjeros?
  2. ¿Qué consecuencias tendrá para los extranjeros en situación regular?
  3. Green Card: ¿ha dado marcha atrás la administración Trump?
  4. Hacia una reducción del número de embajadas africanas autorizadas a expedir visados

Green Card: ¿qué pueden esperar los residentes extranjeros?

Según Zach Kahler, portavoz del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), se trata de una vuelta «al espíritu original de la ley». Primer objetivo: reducir el riesgo de inmigración ilegal. Como todas las solicitudes deberán tramitarse desde el país de origen, los extranjeros a los que se les deniegue la petición ya se encontrarán fuera del territorio estadounidense.

Segundo objetivo: garantizar que los residentes temporales, como los trabajadores (entre ellos los titulares del visado H-1B) y los estudiantes, abandonen el país una vez expirado su permiso de residencia. El USCIS recuerda que la residencia temporal no debería utilizarse como pretexto para solicitar la residencia permanente (Green Card).

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¿Qué consecuencias tendrá para los extranjeros en situación regular?

Como era de esperar, el anuncio del USCIS se ha recibido con gran preocupación, ya que muchos residentes legales se encuentran ya en Estados Unidos cuando presentan su solicitud de Green Card. Un procedimiento conocido como «ajuste de estatus» les permite precisamente cambiar de situación sin tener que salir del país. No se trata de un trámite nuevo: existe desde los años 50. Las asociaciones de defensa de los derechos de los extranjeros y la oposición consideran que esta medida busca recortar la inmigración legal.

Green Card: ¿ha dado marcha atrás la administración Trump?

Finalmente, la restricción anunciada en la notificación del USCIS no debería afectar a todos los residentes temporales. Los expedientes se estudiarían «caso por caso». Esa es la explicación que ofreció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al New York Times el 30 de mayo de 2026, apenas una semana después de la nota del USCIS (declaraciones recogidas por la AFP). Para sus detractores, se trata de un auténtico giro del Gobierno tras el revuelo provocado por la medida.

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Nueva medida de la administración Trump dirigida a los países africanos. Una nota interna apuntaría a que el Gobierno pretende reducir a la mitad el número de embajadas africanas autorizadas a expedir visados estadounidenses: pasarían de unas cincuenta actuales a solo 20 embajadas y consulados. Por ahora no se ha desvelado ninguna fecha de entrada en vigor, aunque algunas fuentes apuntan a una posible aplicación a partir de este mes de junio. Entre las 20 embajadas y consulados que mantendrían la autorización figurarían los de Abiyán, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Dakar, Kinsasa, Port Louis y Yaundé.

Fuentes:

Visados
visa
EE UU
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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