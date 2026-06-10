Nuevo golpe duro para los extranjeros en Estados Unidos. El pasado 22 de mayo, una nota de los servicios estadounidenses de inmigración presentó una nueva norma destinada a limitar la inmigración legal. Salvo excepciones, las solicitudes de Green Card deberán realizarse en adelante desde el país de origen. ¿Cuál es la situación actualmente?

Green Card: ¿qué pueden esperar los residentes extranjeros? Según Zach Kahler, portavoz del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), se trata de una vuelta «al espíritu original de la ley». Primer objetivo: reducir el riesgo de inmigración ilegal. Como todas las solicitudes deberán tramitarse desde el país de origen, los extranjeros a los que se les deniegue la petición ya se encontrarán fuera del territorio estadounidense. Segundo objetivo: garantizar que los residentes temporales, como los trabajadores (entre ellos los titulares del visado H-1B) y los estudiantes, abandonen el país una vez expirado su permiso de residencia. El USCIS recuerda que la residencia temporal no debería utilizarse como pretexto para solicitar la residencia permanente (Green Card). Leer también Estados Unidos: ¿hay que temer más denegaciones de visados?

Únete a la comunidad de EE UU Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

¿Qué consecuencias tendrá para los extranjeros en situación regular? Como era de esperar, el anuncio del USCIS se ha recibido con gran preocupación, ya que muchos residentes legales se encuentran ya en Estados Unidos cuando presentan su solicitud de Green Card. Un procedimiento conocido como «ajuste de estatus» les permite precisamente cambiar de situación sin tener que salir del país. No se trata de un trámite nuevo: existe desde los años 50. Las asociaciones de defensa de los derechos de los extranjeros y la oposición consideran que esta medida busca recortar la inmigración legal. Green Card: ¿ha dado marcha atrás la administración Trump? Finalmente, la restricción anunciada en la notificación del USCIS no debería afectar a todos los residentes temporales. Los expedientes se estudiarían «caso por caso». Esa es la explicación que ofreció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos al New York Times el 30 de mayo de 2026, apenas una semana después de la nota del USCIS (declaraciones recogidas por la AFP). Para sus detractores, se trata de un auténtico giro del Gobierno tras el revuelo provocado por la medida. Leer también ¿Qué criterios para demostrar un talento extraordinario en Estados Unidos?

La guía del expatriado en los Estados Unidos Actualizada in 2026, completa y gratuita Léela ahora