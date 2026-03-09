Visa O: ¿quiénes son estos «talentos extraordinarios»?

Como su nombre indica, la visa O está reservada a extranjeros que demuestran aptitudes fuera de lo común en su campo. Aunque a veces se le llama «la visa de los artistas», no se dirige exclusivamente a expatriados que destacan en las artes. La visa O se divide en varias subcategorías:

Visa O-1A: destinada a talentos extranjeros en el sector de las ciencias, los negocios, el deporte o la educación.

Visa O-1B: reservada a expatriados que presentan talentos extraordinarios en las artes en sentido amplio, la industria del cine y la televisión.

Visa O-2: visa prevista para los profesionales que acompañan al talento titular de una visa O-1A u O-1B. Este profesional extranjero deberá demostrar su utilidad: sus competencias estarán obligatoriamente vinculadas a la actividad del talento extraordinario; la asistencia del profesional no deberá ser accesoria, sino indispensable para el buen desarrollo de la actividad del talento.

Visa O-3: no hace falta demostrar ninguna competencia particular para obtener esta visa; esta visa se otorga al cónyuge y a los hijos de un extranjero que posee una visa O-1 u O-2.

En origen, por tanto, los talentos extraordinarios no trabajan en un único campo, sino que pueden provenir de varios sectores de actividad. Sin embargo, algunos casos recientes parecen sugerir que la administración Trump estaría estableciendo una jerarquía entre los sectores de actividad a los que se concede la visa O. Según estas sospechas, los influencers serían favorecidos, en detrimento de otros extranjeros.

¿Ha cambiado la definición de «talentos extraordinarios»?

La polémica no deja de crecer: ¿y si los «talentos extraordinarios» de hoy fueran menos «extraordinarios» que los de ayer? ¿Y si la notoriedad y la excelencia reconocidas mediante títulos, recompensas y premios tuvieran hoy menos valor que el número de seguidores? Algunos casos parecen confirmar un cambio en la valoración del «talento extraordinario».

Por un lado, los abogados constatan un aumento significativo del número de influencers que desean obtener una visa O. Los clientes de los abogados son ahora creadores de contenido en las redes sociales. Por otro lado, científicos que poseen una visa O-1 se ven impedidos de regresar a Estados Unidos tras una estancia en el extranjero. Es la desventura de un investigador de IA del grupo Meta, quien, tras un viaje a China para ver a su familia, fue rechazado a su regreso a San Francisco. Decepcionado (vivía en Estados Unidos desde hacía 7 años), decide expatriarse a Londres.

Visa O: ¿criterios de concesión que favorecen a ciertos profesionales?

Se constata claramente un aumento constante del número de visas O-1 solicitadas: 9 270 en 2020, 20 669 en 2024. El número de visas aprobadas ha seguido el movimiento: 8 838 aprobaciones en 2020 (aproximadamente el 95,3 %), 19 457 en 2024 (aproximadamente el 94,6 %). Las denegaciones de visa también están en aumento: 432 en 2020, 1 212 en 2024. Si las tasas de aprobación de las visas O son tan elevadas, es porque los criterios de concesión son muy estrictos. El talento extraordinario debe estar en condiciones de demostrar «su valía» mediante hechos concretos:

Distinciones, medallas y premios recibidos en su campo de especialización.

Publicaciones en revistas, magazines de referencia (grandes revistas científicas, medios reconocidos internacionalmente...).

Reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Salario elevado.

Nominaciones en ceremonias que premian las mejores obras artísticas, etc.

La lista de pruebas que deben aportarse no es limitativa. Sin embargo, el aumento del número de visas O beneficiaría claramente a los influencers y a otros creadores de contenido. Problema: estos últimos tendrían una manera muy particular de demostrar sus talentos extraordinarios. Nada de premios ni nominaciones especiales, sino algoritmos y un número de seguidores. Serían estos dos últimos criterios los que la administración Trump retendría principalmente para conceder las visas O. Influencers con millones de seguidores testimonian no tener realmente ninguna «competencia excepcional», pero que su físico, su humor o su contenido quizás haya sido valorado como un talento extraordinario por las autoridades estadounidenses.

Por su parte, los abogados se preguntan. ¿Hay que ver en esto simples hechos aislados o una tendencia real? Si la balanza se inclina hacia la segunda hipótesis, los talentos extranjeros «tradicionales» tendrían motivos para preocuparse. Porque si ahora hiciera falta tener un gran número de seguidores, ¿cómo justificar las competencias cuando uno no está presente en las redes sociales? ¿Qué decir de los profesionales cuya actividad no tiene nada que ver con una fuerte presencia en Internet? ¿Se puede considerar la popularidad en línea como un talento extraordinario comparable a una medalla o un premio internacional? Para los abogados, se está pasando página. El tiempo en que las visas O servían para traer deportistas, expertos y artistas de renombre parece ya muy lejano.