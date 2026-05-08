¿Nuevas preguntas para limitar la concesión de visados?

«¿Ha sufrido daños o malos tratos en su país de origen o en su último país de residencia?» «¿Teme sufrir daños o malos tratos si tuviera que regresar a su país de origen o a su último país de residencia?» Estas son las dos nuevas preguntas que los agentes consulares encargados de realizar las entrevistas deben plantear a partir de ahora a quienes solicitan emigrar a Estados Unidos.

Según la prensa estadounidense, una directiva del Departamento de Estado fechada el 28 de abril de 2026 insta a sus agentes a preguntar a los solicitantes extranjeros sobre sus posibles «temores» y a registrar sus respuestas en el expediente. De acuerdo con los medios de comunicación estadounidenses, responder afirmativamente a ambas preguntas podría derivar en una denegación de visado. Los solicitantes de asilo serían los primeros afectados por este endurecimiento de los criterios.

¿Deben preocuparse quienes desean emigrar a Estados Unidos?

Este endurecimiento afecta a los solicitantes de visados de no inmigrante, como estudiantes y trabajadores extranjeros (en particular, los titulares del visado H-1B). Y es que es perfectamente posible haber sufrido persecución o malos tratos en el país de origen y, al mismo tiempo, aspirar a construir una vida en otro lugar. Del mismo modo, un expatriado puede tener motivos fundados para no querer regresar a su país, por razones muy diversas. Sin embargo, una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas también podría acarrear una denegación de visado, ya que la administración estadounidense podría utilizar cualquier respuesta afirmativa en contra del solicitante.