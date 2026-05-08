¿Avanzamos hacia un nuevo endurecimiento de las normas de inmigración? Nuevas preguntas obligatorias introducidas por el Departamento de Estado podrían complicar los trámites de quienes desean emigrar, en particular los potenciales solicitantes de asilo.
¿Nuevas preguntas para limitar la concesión de visados?
«¿Ha sufrido daños o malos tratos en su país de origen o en su último país de residencia?» «¿Teme sufrir daños o malos tratos si tuviera que regresar a su país de origen o a su último país de residencia?» Estas son las dos nuevas preguntas que los agentes consulares encargados de realizar las entrevistas deben plantear a partir de ahora a quienes solicitan emigrar a Estados Unidos.
Según la prensa estadounidense, una directiva del Departamento de Estado fechada el 28 de abril de 2026 insta a sus agentes a preguntar a los solicitantes extranjeros sobre sus posibles «temores» y a registrar sus respuestas en el expediente. De acuerdo con los medios de comunicación estadounidenses, responder afirmativamente a ambas preguntas podría derivar en una denegación de visado. Los solicitantes de asilo serían los primeros afectados por este endurecimiento de los criterios.
¿Deben preocuparse quienes desean emigrar a Estados Unidos?
Este endurecimiento afecta a los solicitantes de visados de no inmigrante, como estudiantes y trabajadores extranjeros (en particular, los titulares del visado H-1B). Y es que es perfectamente posible haber sufrido persecución o malos tratos en el país de origen y, al mismo tiempo, aspirar a construir una vida en otro lugar. Del mismo modo, un expatriado puede tener motivos fundados para no querer regresar a su país, por razones muy diversas. Sin embargo, una respuesta negativa a cualquiera de estas preguntas también podría acarrear una denegación de visado, ya que la administración estadounidense podría utilizar cualquier respuesta afirmativa en contra del solicitante.