Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) contemplan algunas excepciones que permiten residir en el extranjero más de 6 meses al año sin perder el visado .

Los titulares de un Golden Visa, un Green Visa o los inversores con visado de residencia no se ven afectados por la norma que invalida el visado tras una estancia prolongada fuera del país.

Expatriados que trabajan para ciudadanos emiratíes o diplomáticos

Los expatriados que trabajan como empleados del hogar para ciudadanos emiratíes que estudian en el extranjero o que deben recibir tratamiento médico fuera del país tampoco se exponen a sanciones. Lo mismo ocurre con los empleados del hogar de diplomáticos que representan a los EAU en el extranjero y con los trabajadores en misión diplomática, siempre que sean titulares de un visado de residencia en los EAU.

Exención familiar e imperativos médicos

Las esposas extranjeras de un ciudadano emiratí pueden permanecer más de 6 meses en el extranjero sin perder su visado. Los extranjeros y sus acompañantes también pueden prolongar su estancia más de 6 meses fuera del país para recibir tratamiento médico, siempre que presenten un informe médico validado por las autoridades sanitarias emiratíes.

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Estudiantes extranjeros

Los estudiantes extranjeros matriculados en determinadas universidades del exterior tampoco corren el riesgo de perder su visado. Para comprobar si su caso entra dentro de esta excepción, deben dirigirse a la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP). Los estudiantes que cursen sus estudios en el extranjero y dispongan de un visado de residencia válido en los EAU podrán conservarlo aunque pasen más de 6 meses fuera del país.