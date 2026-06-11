Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

¿Se puede conservar el visado de los EAU tras 6 meses en el extranjero?

Últimas noticas 2 min de lectura
Visado Emiratos Árabes Unidos© YuriArcursPeopleimages / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Aviso a los residentes extranjeros. Las autoridades emiratíes recuerdan que, en principio, el permiso de residencia de un residente extranjero que viva más de 180 días consecutivos fuera del territorio queda anulado. La persona afectada deberá solicitar un nuevo permiso de residencia. No obstante, existen algunas excepciones.

En este articulo
  1. Expatriados con un visado específico
  2. Expatriados que trabajan para ciudadanos emiratíes o diplomáticos
  3. Exención familiar e imperativos médicos
  4. Estudiantes extranjeros
  5. Patrocinio y trabajo
  6. Otros casos

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) contemplan algunas excepciones que permiten residir en el extranjero más de 6 meses al año sin perder el visado.

La guía del expatriado en los Emiratos Árabes Unidos

Completa y gratuita

Léela ahora
Emiratos Árabes Unidos

Expatriados con un visado específico

Los titulares de un Golden Visa, un Green Visa o los inversores con visado de residencia no se ven afectados por la norma que invalida el visado tras una estancia prolongada fuera del país.

Únete a la comunidad de Emiratos Árabes Unidos

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Expatriados que trabajan para ciudadanos emiratíes o diplomáticos

Los expatriados que trabajan como empleados del hogar para ciudadanos emiratíes que estudian en el extranjero o que deben recibir tratamiento médico fuera del país tampoco se exponen a sanciones. Lo mismo ocurre con los empleados del hogar de diplomáticos que representan a los EAU en el extranjero y con los trabajadores en misión diplomática, siempre que sean titulares de un visado de residencia en los EAU.

Exención familiar e imperativos médicos

Las esposas extranjeras de un ciudadano emiratí pueden permanecer más de 6 meses en el extranjero sin perder su visado. Los extranjeros y sus acompañantes también pueden prolongar su estancia más de 6 meses fuera del país para recibir tratamiento médico, siempre que presenten un informe médico validado por las autoridades sanitarias emiratíes.

Estudiantes extranjeros

Los estudiantes extranjeros matriculados en determinadas universidades del exterior tampoco corren el riesgo de perder su visado. Para comprobar si su caso entra dentro de esta excepción, deben dirigirse a la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP). Los estudiantes que cursen sus estudios en el extranjero y dispongan de un visado de residencia válido en los EAU podrán conservarlo aunque pasen más de 6 meses fuera del país.

Patrocinio y trabajo

Los expatriados patrocinados por los servicios diplomáticos emiratíes conservarán su visado incluso tras 6 meses de estancia en el extranjero. Sus familiares a cargo también se benefician de esta medida. Lo mismo se aplica a los extranjeros del sector público emiratí enviados al exterior por motivos de formación o misión, así como a quienes trabajen en una oficina en el extranjero teniendo un visado de residencia válido en los EAU.

La guía del expatriado en los Emiratos Árabes Unidos

Completa y gratuita

Léela ahora
Emiratos Árabes Unidos

Otros casos

Las personas con un visado de residencia válido que cuenten con una resolución favorable de la ICP podrán permanecer en el territorio incluso después de una estancia prolongada en el extranjero. Eso sí, deberán abonar previamente las tasas correspondientes.

Fuentes:

Visados
visa
Emiratos Árabes Unidos
Comparte este artículof𝕏in
Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
 Aprender un idioma
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.

Sigue explorando

¿Qué países emiten visas de trabajo a nivel estatal?

Expatriación en pareja: ¿un pasaporte débil es un impedimento?

Tras una transformación en 2025, ¿cuáles serán las nuevas tendencias de la expatriación en 2026?

Nueva Zelanda: nuevo visado de trabajo para inversores extranjeros

Xpats Gateway: nueva vía rápida para trabajar en Malasia

Países que te dan más margen para explorar antes de mudarte

Cómo responden los países a nivel global a la migración climática

Todo lo que debe saber sobre la residencia electrónica

Políticas de inmigración: Principales cambios de Hong Kong a Suecia

Únete a la comunidad de Emiratos Árabes Unidos

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Guías de países para expatriados

ArgentinaChileCosta RicaEE UUHungríaIndonesiaInglaterraSenegalSuecia