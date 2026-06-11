Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) contemplan algunas excepciones que permiten residir en el extranjero más de 6 meses al año sin perder el visado.
¿Se puede conservar el visado de los EAU tras 6 meses en el extranjero?
Aviso a los residentes extranjeros. Las autoridades emiratíes recuerdan que, en principio, el permiso de residencia de un residente extranjero que viva más de 180 días consecutivos fuera del territorio queda anulado. La persona afectada deberá solicitar un nuevo permiso de residencia. No obstante, existen algunas excepciones.
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Expatriados con un visado específico
Los titulares de un Golden Visa, un Green Visa o los inversores con visado de residencia no se ven afectados por la norma que invalida el visado tras una estancia prolongada fuera del país.
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Expatriados que trabajan para ciudadanos emiratíes o diplomáticos
Los expatriados que trabajan como empleados del hogar para ciudadanos emiratíes que estudian en el extranjero o que deben recibir tratamiento médico fuera del país tampoco se exponen a sanciones. Lo mismo ocurre con los empleados del hogar de diplomáticos que representan a los EAU en el extranjero y con los trabajadores en misión diplomática, siempre que sean titulares de un visado de residencia en los EAU.
Exención familiar e imperativos médicos
Las esposas extranjeras de un ciudadano emiratí pueden permanecer más de 6 meses en el extranjero sin perder su visado. Los extranjeros y sus acompañantes también pueden prolongar su estancia más de 6 meses fuera del país para recibir tratamiento médico, siempre que presenten un informe médico validado por las autoridades sanitarias emiratíes.
Estudiantes extranjeros
Los estudiantes extranjeros matriculados en determinadas universidades del exterior tampoco corren el riesgo de perder su visado. Para comprobar si su caso entra dentro de esta excepción, deben dirigirse a la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP). Los estudiantes que cursen sus estudios en el extranjero y dispongan de un visado de residencia válido en los EAU podrán conservarlo aunque pasen más de 6 meses fuera del país.
Patrocinio y trabajo
Los expatriados patrocinados por los servicios diplomáticos emiratíes conservarán su visado incluso tras 6 meses de estancia en el extranjero. Sus familiares a cargo también se benefician de esta medida. Lo mismo se aplica a los extranjeros del sector público emiratí enviados al exterior por motivos de formación o misión, así como a quienes trabajen en una oficina en el extranjero teniendo un visado de residencia válido en los EAU.
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Otros casos
Las personas con un visado de residencia válido que cuenten con una resolución favorable de la ICP podrán permanecer en el territorio incluso después de una estancia prolongada en el extranjero. Eso sí, deberán abonar previamente las tasas correspondientes.
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