Los EAU actualizan su Golden Visa

La actualización afecta al portal dedicado a la Golden Visa para inversores: más accesible y completamente rediseñado, el portal responde mejor a las necesidades de los candidatos extranjeros y simplifica sus trámites. La mejora beneficia especialmente a los fundadores de startups y a las pequeñas y medianas empresas (pymes): tramitación más ágil de las solicitudes, programas de inversión específicos, entre otras ventajas.

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Los EAU refuerzan su apoyo a las pymes

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) apuestan por las pymes como motor de su crecimiento económico. El ministro de Deportes, Dr. Ahmad bin Abdullah Belhoul Al Falasi, aprovechó el foro Make it in the Emirates (en el que participó una mayoría de pymes) para recordar la estrategia del gobierno orientada a impulsar la creación de empresas nacionales y, sobre todo, a garantizar su consolidación a largo plazo. El mensaje del ministro, que también preside el Fondo de Crecimiento de los EAU, busca ante todo transmitir confianza en un momento en que algunas voces cuestionan el compromiso del Estado en un contexto de tensiones económicas.

El Fondo de Crecimiento de los Emiratos permite precisamente a las pymes acceder a inversiones a largo plazo para desarrollarse con mayor solidez y hacer frente a las presiones externas. La participación de las pymes se sitúa entre el 20 y el 49 %. Los sectores considerados prioritarios son aquellos con mayor escasez de oferta, como la sanidad y la construcción, así como los sectores innovadores vinculados a las tecnologías de vanguardia.

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