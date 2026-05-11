Es una pequeña revolución en el mundo de los inversores extranjeros. El Dubai Land Department anuncia una simplificación de las condiciones de acceso al visado inmobiliario. Hasta ahora, los propietarios únicos debían invertir al menos 750 000 dírhams (unos 204.188 dólares) para obtener un visado de residencia de dos años. El umbral desaparece a partir de ahora: el expatriado puede solicitar el visado independientemente del importe de su inversión inmobiliaria, siempre que la propiedad esté registrada ante las autoridades competentes. No obstante, los copropietarios siguen teniendo que invertir un mínimo de 400 000 dírhams (unos 109 900 dólares) para poder acceder al visado.

El principal objetivo de esta flexibilización es consolidar a Dubái como uno de los grandes destinos para los expatriados y atraer a un número cada vez mayor de extranjeros adinerados, aunque no solo a ellos. La eliminación del umbral de 750 000 dírhams busca abrir las puertas a expatriados con rentas más modestas. Y es que la competencia se intensifica con otros países que ofrecen programas de residencia por inversión inmobiliaria cada vez más competitivos. El visado de residencia dubaiota es renovable y permite al expatriado reagrupar a su familia.











