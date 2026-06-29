Umbral salarial
El Ejecutivo sueco impone un nuevo umbral: el salario del candidato no europeo deberá alcanzar al menos el 90 % del salario mediano en Suecia en el momento de presentar su solicitud de permiso de trabajo, frente al 80 % anterior a la reforma. Esta medida se aplica no solo a los expatriados no europeos que presenten su solicitud a partir del 1 de junio, sino también a quienes la hayan presentado antes de esa fecha y reciban respuesta el 1 de junio o después. En cambio, los extranjeros no europeos que ya estuvieran trabajando antes del 1 de junio seguirán bajo el sistema anterior si solicitan una prórroga de su permiso de trabajo entre el 1 de junio y el 1 de diciembre de 2026. Ahora bien, si presentan la solicitud después del 1 de diciembre, quedarán sujetos al nuevo umbral salarial.