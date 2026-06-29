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Endurecimiento de los permisos de trabajo para no europeos en Suecia

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Trabajar en Suecia© Great_bru / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Desde el 1 de junio, nuevas normas regulan el permiso de trabajo en Suecia. Entre las novedades, más restricciones relativas al umbral salarial, el salario mínimo, el trabajo de temporada y el seguro de salud.

En este articulo
  1. Umbral salarial
  2. Exenciones
  3. Trabajo de temporada y traslados intragrupo
  4. Tarjeta Azul europea
  5. Seguro de salud
  6. Mayor control sobre los empleadores

Umbral salarial

El Ejecutivo sueco impone un nuevo umbral: el salario del candidato no europeo deberá alcanzar al menos el 90 % del salario mediano en Suecia en el momento de presentar su solicitud de permiso de trabajo, frente al 80 % anterior a la reforma. Esta medida se aplica no solo a los expatriados no europeos que presenten su solicitud a partir del 1 de junio, sino también a quienes la hayan presentado antes de esa fecha y reciban respuesta el 1 de junio o después. En cambio, los extranjeros no europeos que ya estuvieran trabajando antes del 1 de junio seguirán bajo el sistema anterior si solicitan una prórroga de su permiso de trabajo entre el 1 de junio y el 1 de diciembre de 2026. Ahora bien, si presentan la solicitud después del 1 de diciembre, quedarán sujetos al nuevo umbral salarial.

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Exenciones

No se ven afectados por estos umbrales salariales:

  • Los trabajadores no europeos que desempeñen un empleo incluido en la lista gubernamental de profesiones exentas (ingenieros y técnicos en química, informática, etc.).
  • Los trabajadores no europeos que se desempeñen en determinados ámbitos del sector sanitario.
  • Los trabajadores no europeos que trabajen en el sector tecnológico y en las ciencias humanas, siempre que la empresa sea una startup con menos de 5 años de antigüedad y menos de 100 empleados.
  • Los estudiantes, investigadores y residentes extranjeros cuyo permiso de residencia se enmarque en la Directiva sobre protección temporal.
  • Los estudiantes e investigadores con permiso de estudios que soliciten por primera vez un permiso de trabajo. La exención tendrá una vigencia de 2 años a partir del 11 de junio de 2026.

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Trabajo de temporada y traslados intragrupo

La reforma sueca amplía la duración del trabajo de temporada de 6 a 9 meses al año. No obstante, equipara el salario de los trabajadores de temporada no europeos al salario mínimo establecido para un empleo a tiempo completo, según lo dispuesto en los convenios colectivos suecos o en las prácticas habituales del sector correspondiente. La nueva norma se aplica incluso a los extranjeros con un empleo a tiempo parcial. También rige para las retribuciones de los trabajadores no europeos trasladados entre empresas de un mismo grupo (permiso de traslado intragrupo).

Tarjeta Azul europea

El plazo máximo de validez de la Tarjeta Azul europea pasa de 2 a 4 años.

Seguro de salud

Desde el 1 de junio, los extranjeros que deseen permanecer en Suecia un máximo de un año deberán demostrar que han solicitado un seguro de salud o que ya cuentan con uno.

Mayor control sobre los empleadores

La reforma también apunta a los empleadores. Una solicitud de permiso de trabajo podrá denegarse por motivos relacionados con el empleador. El Ejecutivo menciona, por ejemplo, delitos cometidos por la empresa, sanciones impuestas o sospechas de infracciones.

Fuentes:

Visados
permiso de trabajo
Suecia
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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