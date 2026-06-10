El mes pasado entró en vigor un nuevo reglamento de residencia para inversores, y para quienes están considerando Paraguay como un lugar donde realmente vivir, las cifras resultan sorprendentemente accesibles. Si has estado investigando discretamente Paraguay como posible nuevo hogar, por los impuestos, el costo de vida, la residencia sencilla, o simplemente porque el resto del mundo se siente cada vez más caro y complicado, esto es para ti.

El 21 de abril de 2026, el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay publicó el reglamento que da vida al nuevo Investor Pass del país. La cifra que llama la atención: con 200 000 USD obtienes residencia permanente directa a través de bienes raíces, pagando tan solo el 30 % por adelantado. También existen modalidades de 70 000 USD, 150 000 USD y 200 000 USD para otros tipos de inversión. Vivo en Paraguay desde 2022 y dirijo aquí una consultora de migración por inversión. A continuación te ofrezco la visión práctica, desde la perspectiva de un expatriado, de lo que acaba de cambiar y de lo que supone si te estás planteando seriamente mudarte al sur.

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¿Qué es el Pase del Inversor, en pocas palabras? Es un nuevo marco legal que permite a los inversores extranjeros obtener la residencia permanente en Paraguay de forma directa, sin pasar por la etapa de residencia temporal que antes era el procedimiento estándar. Para acceder, debes realizar uno de los cuatro tipos de inversión, y la residencia que se concede es vitalicia (con requisitos de renovación muy livianos). ¿Cuáles son las cuatro opciones de inversión? Puedes elegir cualquiera de estas: Montar un negocio real: 70 000 USD. Esta es la vía original de residencia para inversores en Paraguay y sigue funcionando. Constituyes una empresa, destinas 70 000 USD a activos productivos (maquinaria, equipos, vehículos, locales comerciales) y contratas al menos a cinco personas locales con contrato formal. Es la opción más económica, pero requiere que realmente lleves un negocio. Comprar una propiedad: 200 000 USD. Sin negocio, sin empleados, sin plan de negocio. Compras un inmueble y cumples los requisitos. Esta es la vía que elegirán la mayoría de los expatriados: es limpia, es pasiva y la propiedad es tuya para vivir en ella (con una salvedad, ver más abajo) o alquilarla. Colocar dinero en valores paraguayos: 200 000 USD. Mantenerlos durante un mínimo de dos años en instrumentos locales regulados. Pasivo. Sin más obligaciones operativas que un informe anual. Inversión turística: 150 000 USD. Invertir en un proyecto de hostelería u ocio, con un plan de negocio e informes de avance dos veces al año. Leer también Inmigración basada en habilidades: dónde puedes trabajar en el extranjero sin título universitario

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¿La propiedad tiene que ser un lugar en el que realmente vaya a vivir? Aquí está la trampa de la vía inmobiliaria: la propiedad no puede destinarse exclusivamente a uso personal o familiar. El reglamento excluye explícitamente las viviendas puramente residenciales y ocupadas por su dueño. En la práctica, esto significa que estás contemplando: Una propiedad destinada a generar ingresos por alquiler (a largo o corto plazo)

Un apartamento en un edificio que uses en parte y alquiles en parte

Un local comercial

Una unidad en preconstrucción que acabarás alquilando Por supuesto, puedes tener una vivienda para vivir aquí; simplemente no será la propiedad que te dé acceso al Investor Pass. Muchos expatriados acaban haciendo las dos cosas: una propiedad para la residencia y otra para vivir. ¿Qué es eso del «30 % pagado» del que tanto se habla? Esta es la novedad más amigable para los expatriados de toda la nueva normativa. Cuando compras una propiedad para acceder al Investor Pass, tienes dos formas de documentarlo: Opción A: comprar la propiedad al contado con el pago íntegro, registrarla a tu nombre y presentar la solicitud.

Opción B: firmar un contrato de compraventa notariado, abonar por adelantado al menos el 30 % del valor declarado de la inversión y solicitar la residencia con el resto financiado a través del promotor o el vendedor. Así que, en una propiedad de 200 000 USD, puedes presentar los trámites de residencia en cuanto hayas pagado 60 000 USD, abonando el resto durante el periodo de construcción (habitualmente de 24 a 36 meses en Paraguay). Esto importa muchísimo si te estás planteando mudarte. No tienes que liquidar 200 000 USD de golpe. Puedes dar una entrada por un apartamento sobre plano en Asunción, tramitar tu residencia, conseguir tu cédula paraguaya y pagar la propiedad mientras te instalas. Leer también ¿Qué países emiten visas de trabajo a nivel estatal? ¿Cuánto tarda en realidad? Hay dos relojes en marcha: El certificado de inversión (CIE): se emite en un plazo de cinco días hábiles desde la presentación del expediente completo. Es el documento que acredita que tu inversión cumple los requisitos.

La residencia en sí: habitualmente entre 3 y 6 meses después del CIE, gestionada por la autoridad migratoria.

Una vez que tienes la residencia, la regla de renovación es flexible: basta con entrar a Paraguay al menos una vez cada tres años para mantenerla activa. No hay estancia mínima entre visitas. Si tu plan es llegar hasta la ciudadanía a los tres años, la recomendación extraoficial es pasar la mayor parte del año en el país. Pero para mantener únicamente la residencia, los requisitos son de los más ligeros del mundo.

¿Se incluirá a mi familia? El nuevo reglamento no establece un marco específico para la inclusión familiar, pero las normas estándar de reagrupación familiar a través de la dirección de migración de Paraguay cubren al cónyuge y a los hijos a cargo. En la práctica, las familias han venido instalándose aquí juntas sin problemas bajo la versión anterior del programa. Es de esperar que esto continúe, pero conviene confirmar los detalles según tu situación antes de dar el paso. Leer también Expatriación en pareja: ¿un pasaporte débil es un impedimento? ¿Tiene realmente sentido Paraguay como lugar para vivir? Es la pregunta que más me hacen, y la respuesta honesta es: depende de qué busques optimizar. Donde Paraguay cumple de verdad: Costo de vida. Asunción es significativamente más barata que cualquier gran ciudad de Europa Occidental o Norteamérica, y notablemente más asequible que Buenos Aires, Montevideo o São Paulo. Un apartamento cómodo de dos habitaciones en una buena zona ronda los 800-1 500 USD al mes. Los restaurantes, los servicios y la compra del supermercado reflejan ese mismo nivel. Sistema fiscal. Tributación territorial. Las rentas de origen extranjero no tributan en Paraguay. Punto. Para los trabajadores remotos, los jubilados con pensiones extranjeras y las personas con ingresos por inversiones internacionales, esta es la razón principal para estar aquí. Estabilidad. La moneda lleva años estable frente al dólar. La inflación está controlada. La economía registró un crecimiento del 6,6 % en 2025, uno de los más rápidos de Latinoamérica. Forbes Paraguay calificó recientemente al sector inmobiliario como «la nueva fuerza económica del país», con rentabilidades por alquiler del 5-8 % (frente al 3-4 % de Argentina o Uruguay). La propia Asunción. La ciudad ha cambiado drásticamente en los últimos cinco años. Nuevas torres, mejores restaurantes, más vuelos internacionales, una comunidad de expatriados en aumento. No es Buenos Aires en cuanto a vida nocturna o cultura, pero es un lugar discretamente agradable para asentarse. Donde no llega: Vida de playa. Paraguay no tiene costa. Si quieres mar, este no es tu destino. (Aunque Encarnación, a orillas del Paraná, tiene playas fluviales, y estás a un vuelo corto de la costa de Brasil). Sanidad para especialistas complejos. La sanidad privada de rutina es excelente y muy asequible, pero para tratamientos altamente especializados los expatriados suelen ir a Brasil o Argentina. Profundidad cultural. Es un país pequeño con una escena cultural reducida. Distinto de los vecinos que llevan décadas en el radar internacional. ¿Cómo se compara esto con otras opciones latinoamericanas? Una orientación rápida frente a los programas con los que los expatriados suelen comparar Paraguay: Panamá (Países Amistosos / Inversor Cualificado): umbral de capital más alto (200 000-300 000 USD), usa el dólar estadounidense, infraestructura para expatriados más desarrollada. Mejor opción si quieres un estilo de vida caribeño y no te importa pagar más. Uruguay: sin umbral de capital fijo, pero exige una sustancia económica real y una presencia física significativa. Más adecuado para quienes buscan calidad institucional y pueden demostrar vínculos reales. Brasil (VIPER): umbral de capital absoluto más bajo (~140 000 USD) para la residencia permanente directa, anclado al litoral en desarrollo del Norte y el Nordeste. Estilo de vida de playa, pero con una exposición fiscal más compleja para los residentes. México (Residente Temporal/Permanente): no tiene un programa de inversión propiamente dicho, pero sí vías accesibles basadas en ingresos. Excelente opción si quieres proximidad geográfica con Estados Unidos. Argentina: hay un programa de Ciudadanía por Inversión distinto y muy interesante en preparación, cuyo lanzamiento se espera para finales de 2026: ciudadanía directa por unos 500 000 USD, sin requisito de residencia. Una propuesta completamente diferente. Dónde gana Paraguay: el menor capital requerido para una residencia permanente directa entre los programas que no te obligan a desembolsar la inversión completa por adelantado. La fórmula del 30 % es algo realmente poco habitual.

¿Has comprado algo hace poco? Puede que ya cumplas los requisitos Una particularidad útil de la nueva normativa: la documentación justificativa de las inversiones inmobiliarias y en valores debe tener una antigüedad inferior a 180 días respecto a la fecha de solicitud. Así que, si has comprado una propiedad aquí en los últimos seis meses, o si mantienes valores paraguayos que cumplen los requisitos, es posible que ya cuentes con una inversión válida sin haber tramitado aún el nuevo programa. Si tienes una solicitud de residencia antigua aún en trámite bajo el marco anterior, también puedes acogerte a las nuevas reglas en aquellos puntos en que te resulten más favorables, sin tener que empezar de cero. ¿Qué debo hacer si me lo estoy planteando en serio? Tres pasos prácticos para empezar: Visita Paraguay antes de comprar nada. Pasa dos o tres semanas en Asunción. Recorre los barrios. Come en los restaurantes. Hazte una idea de si el ritmo de la ciudad encaja contigo. Ordena tu situación fiscal en tu país de origen antes de mudarte. El beneficio de la tributación territorial solo funciona si tu país de origen te reconoce como no residente fiscal allí. Esto depende de cada país y conviene contar con asesoramiento profesional. Elige la vía que mejor se adapte a tu situación. Si te mudas aquí de forma permanente con un negocio, la vía productiva de 70 000 USD puede tener más sentido que la inmobiliaria. Si eres un inversor pasivo sin interés en gestionar nada localmente, las modalidades de bienes raíces o valores son más sencillas. El Investor Pass es una de las varias vías que ofrece Paraguay. La cobertura del lanzamiento de la nueva Visa Dorada de Paraguay aporta una imagen más amplia si quieres entender cómo encaja esto dentro del panorama general de residencia del país.

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