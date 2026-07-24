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3 nuevas vías hacia la residencia permanente en Ontario

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Immigrar a Ontario© SeanPavone / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Hacer frente a la escasez de mano de obra preservando al mismo tiempo los empleos locales: ese es el objetivo del nuevo programa lanzado en Ontario.

Se trata, más concretamente, de una modernización del Programa de Candidatos de Ontario a la Inmigración (POCI) que entró en vigor el 26 de junio de 2026. Esta reforma se articula en torno a dos ejes principales: simplificación y rigor. En cuanto a la simplificación, los 8 flujos tradicionales del POCI quedan condensados en 4. En cuanto al rigor, los criterios de elegibilidad se endurecen para responder mejor a las necesidades del mercado laboral. Este endurecimiento permitirá identificar a los trabajadores extranjeros cualificados capaces de cubrir las necesidades de las empresas en tiempo real.

Esta búsqueda de una "inmigración selectiva" es precisamente el argumento que esgrime el ministro de Trabajo, David Piccini, para justificar la reforma. La modernización del POCI apunta especialmente a los trabajadores extranjeros con experiencia, capaces de integrarse rápidamente en las empresas canadienses. Esta mayor agilidad y eficiencia contribuirá a dinamizar la economía de Ontario, al tiempo que protege el empleo local.

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3 nuevas vías de acceso a la residencia permanente

El flujo denominado "Prioridades relativas a la mano de obra en Ontario" constituye el primer gran paso de la reforma. Este nuevo flujo prioritario contempla 3 vías de acceso a la residencia permanente:

  • TEER 0-3 (o FEER 0-3): para expatriados que ocupan un empleo de alta cualificación (clasificado del 0 al 3). Se exige un determinado nivel de idioma, titulación y experiencia profesional.
  • TEER 4-5: para expatriados con puestos de baja cualificación (con requisitos de idioma, titulación y experiencia profesional inferiores a los del TEER 0-3).
  • Médicos independientes: reservado a los médicos inscritos y habilitados para emitir facturas conforme a los criterios del Régimen de Seguro de Salud de Ontario (Ontario Health Insurance Plan).

Fuentes:

Visados
visa
Canadá
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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