Durante un rientro temporaneo in Italia, gli italiani iscritti all'AIREpossono accedere a diversi servizi del sistema sanitario oltre alle cure urgenti. Attraverso la dichiarazione sostitutiva per assistenza sanitaria temporanea è possibile ottenere visite mediche, esami diagnostici e prescrizioni durante il soggiorno. In questa guida vediamo come funziona e quali servizi sono disponibili.
Rientrare in Italia per qualche settimana o qualche mese è una situazione frequente per molti italiani iscritti all'AIRE. Che si tratti di una visita alla famiglia o di un soggiorno temporaneo per motivi personali o professionali, una delle domande più comuni riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria durante la permanenza.
Se il pronto soccorso è sempre garantito, meno immediato è capire come accedere a visite mediche, esami diagnostici e prescrizioni senza dover senza dover sostenere il costo pieno delle prestazioni, sia in strutture private sia all'interno del sistema pubblico al di fuori del SSN. In questi casi entra in gioco la dichiarazione sostitutiva per assistenza sanitaria temporanea, uno strumento che consente di ottenere una copertura sanitaria limitata ma utile durante il soggiorno in Italia.
Cos'è e come funziona la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva per assistenza sanitaria temporanea è un'autodichiarazione che consente agli italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di accedere, per un periodo limitato, ad alcuni servizi del Servizio Sanitario Nazionale durante un soggiorno in Italia.
Non si tratta di una reiscrizione al sistema sanitario, ma di un'attivazione temporanea della copertura, valida per il periodo di permanenza nel Paese.
Dal punto di vista pratico, la procedura è piuttosto semplice:
- ci si rivolge alla ASL del luogo in cui si soggiorna
- si compila una dichiarazione indicando la propria iscrizione AIRE e la durata del soggiorno
- si comunica un indirizzo temporaneo in Italia
Una volta presentata la dichiarazione, la ASL registra la richiesta e consente l'accesso ai servizi sanitari previsti per quel periodo.
È importante sottolineare che la dichiarazione non è automatica: anche se si tratta di un'autocertificazione, deve comunque essere presentata alla ASL per poter produrre effetti concreti. Senza questo passaggio, l'accesso resta limitato alle sole cure urgenti.
Quali servizi puoi ottenere durante il soggiorno
Una volta presentata la dichiarazione sostitutiva, l'accesso al sistema sanitario non si limita più alle sole emergenze, ma si estende a una serie di prestazioni utilizzabili anche nella vita quotidiana.
In concreto, è possibile accedere a visite mediche di base, fondamentali per gestire problemi di salute comuni durante il soggiorno. Senza una copertura attiva, infatti, non è possibile rivolgersi a un medico del sistema pubblico per situazioni non urgenti, e l'alternativa diventa spesso il ricorso a prestazioni private.
Con la dichiarazione, invece la ASL consente l'accesso a un medico di riferimento per il periodo di permanenza, che può rilasciare prescrizioni, indicare terapie e indirizzare verso eventuali approfondimenti. Questo permette di consultare un medico anche per disturbi che non richiedono un intervento d'urgenza, come un'infezione, un'infiammazione o un problema che necessita di una valutazione e di una terapia.
Allo stesso modo, diventano accessibili le visite specialistiche e gli esami diagnostici, come analisi del sangue, radiografie o altri accertamenti prescritti da un medico. In questi casi, le prestazioni vengono erogate secondo le modalità del sistema sanitario, con il pagamento del ticket quando previsto, e non a tariffa piena.
Un altro aspetto rilevante riguarda le prescrizioni mediche. Con una copertura attiva, è possibile ottenere ricette per farmaci attraverso il sistema sanitario, evitando di dover acquistare medicinali a costo intero o senz
Questa possibilità è particolarmente utile anche per chi segue già una terapia: durante il soggiorno in Italia, la dichiarazione consente di mantenere una continuità nelle cure, senza interruzioni o difficoltà legate all'accesso ai farmaci o ai controlli necessari.
In pratica, la dichiarazione sostitutiva permette di utilizzare il sistema sanitario per tutte quelle situazioni che non sono urgenti, ma che fanno parte della gestione normale della salute.
Cosa cambia se vivi in un Paese UE o extra UE
Le modalità di accesso all'assistenza sanitaria durante un rientro temporaneo in Italia possono variare in base al Paese di residenza.
Per gli italiani iscritti all'AIRE che vivono in un Paese dell'Unione europea, è generalmente possibile utilizzare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che consente di accedere alle cure medicalmente necessarie durante il soggiorno in un altro Stato membro.
Questo significa che, in presenza della TEAM, alcune prestazioni sanitarie possono essere erogate anche senza presentare la dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, si tratta di un accesso limitato: la copertura riguarda le cure necessarie durante la permanenza e non equivale a una piena integrazione nel sistema sanitario italiano. In particolare, possono esserci limitazioni nell'accesso continuativo a un medico di riferimento o nella gestione di prestazioni non strettamente legate a un'esigenza immediata.
Per esempio, un cittadino italiano residente in Francia può utilizzare la TEAM durante un soggiorno in Italia per ricevere cure necessarie, come una visita in caso di malattia improvvisa. Tuttavia, per accedere con maggiore continuità a un medico o programmare esami e controlli, può essere utile presentare la dichiarazione sostitutiva.
Per chi risiede in Paesi extra-UE, invece, la situazione è diversa. In assenza di accordi specifici tra l'Italia e il Paese di residenza, non esistono strumenti equivalenti alla TEAM. In questi casi, la dichiarazione sostitutiva rappresenta il principale modo per ottenere accesso ai servizi sanitari non urgenti durante il soggiorno in Italia.
Ad esempio, un cittadino italiano residente negli Stati Uniti, in assenza di copertura sanitaria valida in Italia, può accedere solo alle cure urgenti. Presentando la dichiarazione alla ASL, può invece ottenere visite mediche, prescrizioni e accedere a esami diagnostici durante il periodo di permanenza.
In entrambe le situazioni, la dichiarazione può comunque risultare utile per semplificare l'accesso alle prestazioni e rendere più chiara la propria posizione all'interno del sistema sanitario durante il soggiorno.
Limiti e durata della copertura
L'accesso ai servizi sanitari tramite dichiarazione sostitutiva è temporaneo e soggetto a limiti precisi. In generale, la copertura è garantita per un massimo di 90 giorni all'anno, anche non consecutivi.
Si tratta quindi di una soluzione pensata per soggiorni brevi, che non sostituisce l'iscrizione stabile al sistema sanitario italiano. Al termine del periodo dichiarato, l'accesso ai servizi torna alle condizioni previste per i cittadini residenti all'estero.
È inoltre importante considerare che le modalità operative possono variare leggermente da una ASL all'altra, sia per quanto riguarda la documentazione richiesta sia per le procedure di attivazione.
Conclusione
Per gli italiani iscritti all'AIRE, rientrare in Italia per un periodo limitato non significa dover rinunciare all'accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, per andare oltre le sole cure urgenti, è necessario attivare una copertura temporanea.
La dichiarazione sostitutiva rappresenta uno strumento semplice ma fondamentale per accedere a visite mediche, esami e prescrizioni durante il soggiorno, evitando di dover sostenere costi elevati o ricorrere esclusivamente al settore privato.
Conoscere come funziona e quando utilizzarla permette di gestire con maggiore serenità anche gli aspetti sanitari di un rientro temporaneo in Italia.