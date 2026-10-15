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Green Card américaine : hausse des frais du visa EB-5

Actualités 2 min de lecture
Green Card américaine : hausse des frais du visa EB-5© heyengel / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Nouvelle flambée des frais de visa pour les candidats étrangers. Cette fois, c'est le visa d'investisseur qui est visé. Un visa ouvrant la voie à l'obtention de la fameuse Green Card, la carte de résident permanent.

À partir du 30 novembre, les frais de visa EB-5 connaîtront une forte hausse. Hausse appliquée en fonction du type de visa demandé, et qui concerne les frais de dépôt du dossier aux services américains de l'immigration (USCIS). Pour rappel, le demandeur du visa EB-5 s'engage à investir dans une entreprise américaine et créer au moins 10 emplois qualifiés. Il peut investir seul ou passer par un centre régional, lequel orientera son investissement vers une zone ciblée, sachant que la majorité des candidats expatriés optent pour le centre régional :

  • Investisseur autonome (formulaire I-526) : de 3 675 à 7 615 dollars.
  • Investisseur candidatant via un centre régional (formulaire I-526E) : de 3 675 à 7 850 dollars.
  • Investisseur demandant une levée des conditions relative au statut de résident permanent (formulaire I-829) : de 3 750 à 5 000 dollars.

Les frais supportés par les centres régionaux afin d'être reconnus par l'USCIS et d'obtenir la validation de leurs dossiers de visa EB-5 sont aussi en forte hausse :

  • Frais d'une demande d'approbation de projet (formulaire I-956F)  : de 17 795 à 42 675 dollars.
  • Frais de désignation d'un centre régional (formulaire I-956) : de 17 795 à 44 115 dollars.

En revanche, aucune augmentation à prévoir pour les candidatures via les formulaires I-485 (candidater pour la résidence permanente) et DS-260 (visa d'immigrant pour les candidats au visa EB-5).

Pour l'instant, le montant minimal à investir reste de 800 000 dollars. L'USCIS justifie la hausse des frais par son mode de financement : le service se finance principalement grâce aux frais de dépôt. L'augmentation des frais leur permet de conserver une autonomie financière, même en cas de crise du gouvernement fédéral.

Sources :

Visas
Etats-Unis
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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