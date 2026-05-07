De nouvelles questions pour limiter le nombre de visas ?

« Avez-vous subi des préjudices/de mauvais traitements dans votre pays d'origine ou votre dernier pays de résidence ? » « Craignez-vous de subir des préjudices/de mauvais traitements, si vous deviez retourner dans votre pays d'origine ou votre dernier pays de résidence ? » Voilà deux nouvelles questions que les agents consulaires chargés de faire passer les entretiens doivent désormais poser aux candidats à l'expatriation.

D'après la presse américaine, une directive du Département d'État en date du 28 avril 2026 appelle ses agents à questionner les candidats étrangers sur leurs éventuelles « craintes » et à inscrire leur réponse dans leur dossier. D'après les médias américains, deux réponses positives aux questions précitées pourraient entraîner un refus de visa. Les demandeurs d'asile seraient les premiers ciblés par ce durcissement.

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Les candidats à l'expatriation doivent-ils s'inquiéter ?

Ce durcissement impacte les demandeurs de visa non immigrants, comme les étudiants et les travailleurs étrangers (notamment les détenteurs du visa H-1B). Car on peut très bien avoir subi des préjudices dans son pays d'origine et aspirer à vivre dans un autre pays. On peut aussi être expatrié et craindre de retourner dans son pays, pour diverses raisons. Mais une réponse négative à l'une ou l'autre de ces questions pourrait aussi entraîner un refus de visa, l'administration américaine pouvant utiliser l'une des réponses positives contre le candidat à l'expatriation.







