Le 17 septembre, le gouvernement australien a annoncé un nouveau durcissement des règles d'immigration. Objectif : accueillir en priorité les talents étrangers qualifiés dans les secteurs essentiels à l'économie australienne.

Dépassement de visa : renforcement des contrôles Faire baisser l'immigration nette. Renforcer l'accueil des immigrants qualifiés, utiles à l'économie australienne. Paru le 17 septembre, le communiqué du ministère de l'Intérieur précise que son nouveau plan prévoit de réduire l'immigration nette à 245 000 personnes cette année et à 225 000 durant l'année fiscale 2027-2028. Pour atteindre ces chiffres, l'exécutif compte en particulier sur le renforcement de la lutte contre l'immigration illégale. Les expatriés ayant dépassé la durée de séjour autorisée seront plus sévèrement contrôlés. Le gouvernement promet également un renforcement de la lutte contre les réseaux criminels et autres structures organisant les expatriations illégales ; une meilleure prise en charge des victimes sera assurée. Côté travailleurs, la priorité sera accordée aux programmes d'immigration qualifiée axés sur les secteurs utiles à l'économie australienne, tels que la construction, la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. À lire également Quand les visas déterminent votre carrière internationale

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Visa étudiant : coup de frein du gouvernement L'exécutif renforcera les contrôles des visas étudiants pour lutter contre le visa hopping (consistant à demander un visa de visiteur puis un visa étudiant). De plus, la réforme freine drastiquement les possibilités de regroupement familial (conjoint et enfants). Des exceptions seront prévues pour les doctorants et les expatriés en provenance du Pacifique et de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est). Visa Working Holiday : tirage au sort pour prolonger son séjour La réforme australienne de l'immigration cible le très populaire visa Working Holiday (WHV). Pour espérer séjourner 2 ans sur le territoire, les étrangers éligibles (satisfaisant le nombre de jours de travail requis, selon leur nationalité) devront participer à un tirage au sort. Le nombre total de places diminuera à 45 000, contre 57 000 actuellement. Le nombre de places chute à 5 000 pour les expats souhaitant rester 3 ans sur le territoire (contre 31 000 visas délivrés en 2025). Exception pour les expatriés britanniques, qui bénéficient de règles spécifiques, en vertu des accords de libre-échange entre l'Australie et le Royaume-Uni. L'inquiétude monte chez les jeunes étrangers. Les employeurs qui recrutent régulièrement des expatriés (notamment dans la restauration, le tourisme et l'agriculture) font également part de leurs inquiétudes. Ils rappellent que leurs secteurs sont en crise depuis la Covid et en pénurie chronique de main-d'œuvre. La Chambre du commerce souligne également le rôle des expats au sein de l'économie locale, et craint une aggravation des pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs les plus sensibles. À lire également La Norvège transforme le PVT en expérience « workcation »

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