À l'inverse, une inflation élevée peut affaiblir une monnaie. Lorsque les prix augmentent et qu'une devise perd de son pouvoir d'achat, les investisseurs peuvent devenir plus réticents à l'acheter, ce qui fait chuter sa valeur par rapport aux autres monnaies. Si la panique s'installe et que les gens se mettent à vendre une devise, sa valeur peut alors s'effondrer encore plus rapidement.

Les taux de change évoluent en permanence en raison d'une interaction complexe entre plusieurs facteurs. À la base, les devises s'échangent comme n'importe quel autre actif financier. Lorsque la demande de monnaie augmente, sa valeur tend à grimper. Si les investisseurs, les entreprises et les voyageurs souhaitent soudainement obtenir davantage d'une devise en particulier, par exemple lorsqu'un pays relève ses taux d'intérêt, la demande s'envole souvent et cette monnaie devient plus chère.

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Les frais cachés

Cette volatilité peut compliquer l'obtention des taux de change les plus avantageux. Et certaines banques et applications de transfert d'argent ne facilitent pas toujours les choses, malgré ce que leur communication peut laisser entendre. De nombreuses plateformes annoncent des frais nuls ou des transferts gratuits, ce qui peut sembler très attractif. Ce qu'elles ne précisent pas, c'est qu'elles intègrent souvent leur marge au taux de change, si bien que vous finissez par payer moins cher pour votre argent.

Par exemple, si le taux de change est de 1,30 dollars américains pour une livre sterling et qu'elles vous en proposent 1,27, elles empochent la différence sur chaque livre que vous convertissez. Si vous souhaitez échanger 1 000 livres, vous pourriez ainsi perdre 30 dollars en raison de ces marges cachées.

Alors, comment faire pour conserver un maximum de votre argent ? Voici quelques astuces qui peuvent vous y aider :

Ouvrir un compte multidevises

Cette solution vous permet d'envoyer, de recevoir et de conserver de l'argent dans plusieurs devises à la fois, plutôt que de convertir automatiquement chaque somme dès son arrivée sur votre compte. Le principal avantage est que si vous n'avez pas besoin de l'argent immédiatement, vous pouvez attendre un moment plus favorable pour effectuer la conversion. Cela peut vous éviter de convertir votre argent d'un sens à l'autre chaque mois, ce qui engendre des frais et vous fait perdre de l'argent en raison de taux moins avantageux.

Bloquer un taux grâce à un contrat à terme

Si une dépense importante approche, comme le dépôt de garantie pour un logement, pensez au contrat à terme. Il vous permet de fixer dès aujourd'hui le taux de change applicable à un transfert prévu plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Vous ne profiterez pas d'une éventuelle hausse du taux, mais vous serez protégé en cas de baisse ou de krach du marché.

Fractionner les gros transferts plutôt que tout transférer d'un coup

Si vous prévoyez de convertir une somme importante, rien ne vous oblige à effectuer l'opération en une seule fois. Étaler la conversion sur plusieurs dates permet de réduire le risque de tout changer un jour où le taux serait défavorable.

Comparer les prestataires

Ne partez pas du principe que votre banque vous proposera la meilleure offre. Comparez les taux d'au moins trois prestataires avant d'effectuer un transfert. Au-delà des taux, comparez également l'ensemble des frais, les délais de traitement ainsi que le montant total que vous recevrez réellement au final. Même de légères différences peuvent vous faire économiser plusieurs centaines de dollars par an.

Choisir le bon moment pour transférer votre argent

La plupart des gens ne transfèrent de l'argent que lorsqu'ils doivent effectuer un paiement, ce qui peut leur faire passer à côté de belles opportunités. Les taux de change peuvent fluctuer fortement sur de courtes périodes et, même s'il est impossible de prévoir leur évolution avec certitude, essayez de rester informé afin de mieux savoir quand convertir votre argent.

Vous pouvez suivre l'actualité financière, consulter les rapports de marché ainsi que les historiques des taux de change proposés par de nombreuses banques et plateformes. En vous familiarisant avec les tendances à court et à long terme, vous serez mieux placé pour évaluer si le taux actuel est intéressant ou non.

Pour vous simplifier encore la tâche, vous pouvez configurer des alertes de taux pour certaines applications bancaires et certains services de transfert d'argent. Dès que le taux atteint le niveau souhaité, vous recevrez un message automatique afin de ne manquer aucune opportunité intéressante.

Toujours payer dans la devise locale

Lorsque vous utilisez une carte bancaire à l'étranger, le terminal de paiement ou le distributeur peut vous demander si vous souhaitez payer dans votre devise d'origine ou dans la devise locale. Si voir le montant affiché dans une devise familière peut sembler pratique, vous obtiendrez presque toujours un taux de change moins avantageux que celui proposé par votre banque. Choisissez toujours de payer dans la devise locale et laissez votre banque ou votre prestataire se charger de la conversion, car ils sont généralement en mesure de proposer un taux plus avantageux.

Attention aux frais d'approvisionnement et de réception

Même si vous trouvez une banque ou un prestataire proposant un excellent taux de change, la façon dont vous transférez votre argent peut tout de même vous coûter cher. Effectuer un transfert par carte de débit ou de crédit entraîne souvent des frais de traitement, alors qu'un virement bancaire local est généralement gratuit. De même, il est conseillé de vérifier si votre banque destinataire facture des frais de réception pour les paiements internationaux entrants.