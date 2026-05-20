Banque en ligne, néobanques : des systèmes taillés pour les expats ?

Les banques en ligne et les néobanques séduisent un nombre croissant d'expatriés. Pour rappel, les banques en ligne sont des institutions financières en ligne appartenant à des banques traditionnelles (disposant de personnel et de bureaux), alors que les néobanques sont entièrement numériques (N26, Revolut, bunq…).

Pour les expatriés, les avantages d'une banque en ligne ou d'une néobanque sont nombreux. Les deux systèmes sont plus simples à gérer depuis l'étranger et donnent accès à un choix plus ou moins large de devises, selon le pays d'expatriation. De plus, chaque système présente des avantages qui lui sont propres. Les banques en ligne rassurent, car elles sont adossées à une banque traditionnelle. Des investissements de grande ampleur (comme l'achat d'une maison) peuvent être envisagés.

De leur côté, les néobanques sont conçues pour s'adapter au mieux à la vie de l'expatrié, et surtout au quotidien des expats qui voyagent souvent. Leur structure, encore plus souple que celle des banques en ligne, génère moins de frais et permet de gérer des comptes multidevises, quel que soit l'endroit où l'on se trouve… sous réserve d'avoir une bonne connexion Internet et de pouvoir effectivement consulter sa banque.

A lire également Vivre en Espagne : quand une destination devient un foyer

Banques en ligne et néobanques : les limites

Tous les services bancaires ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les banques en ligne et les néobanques ne font pas exception.

Site bancaire bloqué par le pays d'expatriation

Qui ne s'est jamais retrouvé à l'étranger sans possibilité d'accéder à sa banque en ligne ou à sa néobanque ? Ici, la connexion Internet n'est pas la cause. La ville d'expatriation a tout ce qu'il faut sur le plan numérique. Mais pour des raisons de sécurité, la législation du pays peut bloquer l'accès aux sites étrangers. Les banques en ligne et les néobanques ne font pas exception. Les expatriés se retrouvent, eux aussi, bloqués, incapables d'accéder à leur compte.

Difficulté à recevoir son salaire

Autre déconvenue vécue par les expatriés : ne pas pouvoir recevoir leur salaire sur leur néocompte ou leur compte en ligne. Il peut en effet arriver que l'entreprise étrangère ne reconnaisse pas le compte en ligne, ou que la réception des salaires soit plus difficile avec un compte en ligne. Là encore, cette difficulté complique considérablement le quotidien des expats. Déposer de l'argent et effectuer des opérations courantes peuvent aussi s'avérer plus délicats avec un compte en ligne.

Limites pour obtenir un prêt bancaire

Acheter un logement, une voiture… Comment réaliser un investissement en tant qu'expatrié ? Les banques en ligne et les néobanques ne sont pas toujours conçues pour prendre en charge ce type d'opérations financières ; lorsqu'elles le sont, c'est avec des limites. Par exemple, la néobanque N26 passe par son partenaire Younited pour délivrer des prêts, jusqu'à 50 000 €. Une sérieuse limite pour les expatriés souhaitant s'engager dans un achat d'envergure (par exemple, un logement).

Réaliser un placement financier

L'assurance-vie et l'investissement immobilier sont les deux placements préférés des expatriés. Il est possible d'accéder à des produits de placement (assurance-vie, compte sur livret…) via des banques en ligne, car elles sont adossées à des banques traditionnelles. Elles peuvent donc proposer le même type de produits que leur « banque mère ». Il existe également des néobanques qui proposent des services d'investissement, gérés par des partenaires : bunq, par exemple, fait appel à Gimon, institution financière allemande.

Pas de conseiller personnel

Qui dit « investissement en expatriation » dit souvent « besoin d'un conseiller bancaire ». Les expatriés peuvent aussi avoir besoin d'un conseiller pour des questions de moindre importance. Or, les banques en ligne, et surtout les néobanques, fonctionnent justement sans conseiller bancaire. En cas de difficulté, les expatriés se retrouvent seuls. Des supports en ligne sont souvent proposés, mais ne sont pas toujours adaptés à la problématique de l'expatrié.

Attention aux arnaques

Le développement des néobanques n'a pas échappé à l'œil des escrocs. Il existe des établissements qui délivrent des solutions bancaires, souvent avec de nombreux avantages et la promesse de gains conséquents, mais sans aucune autorisation. Les expats se retrouvent piégés, sans possibilité de récupérer leur argent.

Banques en ligne, néobanques : conseils à suivre avant de sauter le pas

Envie de passer au tout numérique avant ou pendant l'expatriation ? Avant de sauter le pas, quelques mesures de prudence s'imposent :

Vérifier que la banque en ligne ou la néobanque possède une licence bancaire et pas seulement un agrément d'établissement de paiement. Un établissement sous licence bancaire peut proposer l'ensemble des produits et services d'une banque classique. Un établissement sous agrément ne peut pas proposer de découvert autorisé. Attention : des sociétés peu scrupuleuses proposent des prêts et d'autres produits bancaires, alors qu'elles n'ont aucune autorisation.

S'assurer que l'application bancaire est effectivement consultable dans le pays d'expatriation, sans restriction. Se renseigner auprès d'expatriés déjà sur place sur les banques en ligne et les néobanques accessibles depuis l'étranger.

Opter pour une solution hybride : il est tout à fait possible de s'expatrier en conservant son compte traditionnel et en ouvrant d'autres comptes à l'étranger, en ligne et/ou physiques. L'administration fiscale doit, bien sûr, connaître l'existence de ces comptes bancaires .

. Utiliser un VPN… avec prudence. Car il faut tout d'abord s'assurer que le pays d'expatriation autorise son utilisation. Par exemple, le VPN est légal en Thaïlande et en France, sous réserve de ne pas s'en servir à des fins illégales. Mais en Chine, le VPN est illégal.

Bien évaluer ses usages et son profil client : à quoi servira le compte en ligne ou le néocompte ? Servira-t-il uniquement à recevoir de l'argent ? Le projet d'expatriation comportera-t-il de multiples voyages ? Établir son profil, ses besoins et ses attentes permettra de choisir la solution bancaire adéquate.

Liens utiles :

Liste noire des établissements bancaires

Registre des entreprises autorisées à exercer une activité bancaire

Registre des agents financiers-assurances