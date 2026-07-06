Le nouveau système introduit davantage de flexibilité : il sera possible de demander sa pension entre 60 et 70 ans. Un départ avant 65 ans entraînera une réduction définitive de 0,5 % par mois d'anticipation (soit jusqu'à 30 % de moins en partant à 60 ans), tandis qu'un départ après 65 ans donnera droit à une majoration de 0,75 % par mois de report, jusqu'à 45 % de pension supplémentaire à 70 ans.

La réforme la plus emblématique du budget est la disparition de la Basic Retirement Pension (BRP) au profit d'une State Age Pension (SAP) à compter du 1er janvier 2027. Pour la plupart des expatriés en activité à Maurice, cette évolution n'aura toutefois pas d'effet immédiat. La pension d'État mauricienne ne constitue généralement pas le principal dispositif de retraite des travailleurs étrangers, qui continuent de dépendre avant tout de leur régime de retraite dans leur pays d'origine et, désormais, du futur National Pension and Provident Fund (NPPF) pour leurs cotisations à Maurice. En revanche, si vous envisagez de vous installer durablement à Maurice ou d'y passer votre retraite et que vous remplissez les conditions ouvrant droit à la pension d'État, la réforme mérite toute votre attention.

Cotisations : le NPPF remplace la CSG

À partir du 1er juillet 2027, la Contribution sociale généralisée (CSG) et le Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF) disparaissent au profit du National Pension and Provident Fund (NPPF).

La logique change entièrement. Aujourd'hui, vos cotisations alimentent un système collectif. Demain, elles seront créditées sur un compte individuel à votre nom, destiné à financer votre retraite. Pour un expatrié, c'est une différence essentielle : ce que vous cotisez vous appartient, du moins au principe du nouveau régime. Si vous êtes salarié, attendez-vous donc à voir votre fiche de paie évoluer mi-2027.

Les entrepreneurs étrangers à Maurice doivent, quant à eux, anticiper les logiciels de paie, les contrats de travail, ainsi que les pratiques RH. Tout devra être mis à jour. Cela va sans dire que le coût employeur sur les salaires élevés mérite d'être budgété dès maintenant. À savoir que les autorités ont annoncé des dispositions spécifiques pour certaines catégories de travailleurs étrangers, mais sans donner plus de détails. Serez-vous soumis au NPPF ? Pourrez-vous récupérer vos cotisations en quittant le pays ? Ces questions, cruciales pour vous, restent ouvertes.

Néanmoins, ces changements ne font pas l'unanimité. Plusieurs organisations syndicales ont exprimé leurs inquiétudes depuis la présentation du budget, réclamant des précisions sur le calcul des cotisations, le financement du système et les conséquences pour les salariés du privé, d'autant qu'aucune prise de position n'a été signalée du côté des employeurs.

Fiscalité : des mesures très ciblées

Entrepreneurs et sociétés internationales

Si vous dirigez une société étrangère qui travaille avec Maurice, voici les évolutions à prendre en compte :

Les sociétés non résidentes fournissant des logiciels, licences, applications ou services de maintenance informatique à Maurice seront désormais soumises à l'impôt sur le revenu mauricien. Si votre structure offshore facture des services numériques à des clients mauriciens, votre montage fiscal mérite d'être revu.

En parallèle, certaines obligations de TVA sont simplifiées pour les fournisseurs étrangers de services numériques, notamment lorsque leurs prestations sont exclusivement destinées à des entreprises mauriciennes déjà assujetties à la TVA.

Le régime de Global Business est ajusté pour renforcer sa conformité avec les standards fiscaux internationaux.

Industrie et IA

Les entreprises manufacturières pourront bénéficier d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 45 % pour certains investissements en nouvelles machines et équipements, en solutions d'intelligence artificielle et en brevets. Le dispositif est prolongé jusqu'au 30 juin 2029.

Une exonération très ciblée pour attirer les talents

Il est prévu que les expatriés employés par des entreprises fabriquant des systèmes photovoltaïques bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu pendant 4 ans. Si vous travaillez dans les énergies renouvelables ou si votre profil vous permet de rejoindre ce secteur, c'est une réelle opportunité fiscale. Pour les autres, cette mesure illustre surtout la nouvelle doctrine du gouvernement : des avantages fiscaux concentrés sur des secteurs jugés stratégiques, plutôt que des dispositifs généraux.