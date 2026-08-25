Mudarse al extranjero no es precisamente una aventura económica. Requiere una gran cantidad de recursos, y el dinero encabeza la lista. Cualquier guía de reubicación que leas destacará la importancia de planificar bien las finanzas. Y muchos expatriados te dirán que, a pesar de toda esa planificación, igual se toparon con gastos que jamás habían previsto.

Los costes ocultos de una mudanza al extranjero: ¿se pueden prever? Es muy difícil planificar algo que no puedes anticipar. Los costes ocultos son, precisamente, eso: ocultos. Se manifiestan en detalles o situaciones menores que, con frecuencia, te pillan desprevenido. Sin embargo, investigar a fondo el destino puede orientarte en la dirección correcta y, al menos, darte una idea de qué esperar. Seguir foros de expatriados con la mayor antelación posible antes de mudarte, leer la prensa local y hablar con quienes ya han pasado por esa experiencia son las estrategias más útiles. También lo es contar con un fondo de emergencia. No suena a nada revolucionario, pero disponer de dinero accesible puede darte el margen que necesitas para pensar con calma y encontrar la mejor manera de afrontar los gastos imprevistos. Leer también Expatriarse para ganar más: ¿sueño o realidad?

Coste oculto n.º 1: los tipos de cambio En el escenario ideal, el tipo de cambio de una divisa debería tener un impacto mínimo en tu vida en el nuevo país. Sí, puede que pierdas algo en comisiones de transacción y conversión de moneda, pero eso no debería afectar de forma significativa a tu día a día. A menos que te hayas mudado a un país con múltiples tipos de cambio. Argentina es un buen ejemplo. En un momento de 2023, el país se hizo famoso por tener 16 tipos de cambio del "dólar" en circulación (o incluso más). Estaba el tipo de cambio oficial, pero también: el dólar blue, que se negociaba en el mercado negro;

el dólar MEP, al que se podía acceder a través de la bolsa de valores;

el dólar CCL (contado con liquidación), utilizado para transferir dinero al exterior;

el dólar turista, para compras realizadas con tarjetas de crédito extranjeras;

el dólar Qatar, destinado a gastos elevados en el extranjero;

el dólar soja, creado para incentivar las exportaciones agrícolas;

el dólar Coldplay, un tipo especial aplicado a los pagos de artistas extranjeros que actuaban en Argentina;

e incluso tipos de cambio sectoriales para exportadores de vino, empresas tecnológicas y otras industrias. La proliferación de tipos de cambio fue el resultado de años de controles cambiarios, conocidos localmente como cepo cambiario. Como el acceso al dólar estadounidense estaba muy restringido, el gobierno tuvo que ir haciendo excepciones para determinados sectores de la economía. Cada nueva excepción generaba un nuevo tipo de cambio, y así fue como Argentina terminó con uno de los sistemas monetarios más complejos del mundo. Viví en Buenos Aires en 2025. Para entonces, los tipos de cambio eran menos numerosos y, en el día a día, se manejaban principalmente el oficial y el blue, que además habían empezado a acercarse entre sí. Pero las secuelas de aquella multiplicidad de tipos de cambio seguían siendo muy palpables. La mayoría de la gente prefería el efectivo. Sacar dinero del cajero automático era complicado: distintos bancos aplicaban distintos tipos de cambio para divisas extranjeras y cobraban comisiones diferentes. Elegir el cajero equivocado podía suponer pagar casi el doble. Sumado a una inflación de casi el 200%, esto generaba una situación muy tensa a la hora de gestionar los gastos cotidianos. Los argentinos, curtidos tras años de altibajos económicos, sabían dónde comprar más barato, tenían cuentas bancarias locales y conocían la manera de retirar y transferir dinero. Los recién llegados, en cambio, solían pagar de más y perder cantidades considerables en transacciones básicas del día a día, simplemente por desconocimiento. 16 tipos de cambio suenan a algo extremo, pero incluso dos pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza para quienes no saben cómo moverse entre ellos. Fijémonos en Argelia, por ejemplo. El país tiene "solo" dos tipos de cambio: el oficial, utilizado por el sistema bancario, y el "real", el que usan los argelinos en su vida cotidiana. Pero la diferencia entre ambos es de casi el doble: 100 euros en el mercado negro te dan 30 000 dinares argelinos, mientras que a través de un banco solo obtendrías 15 000. Si pagas cualquier cosa con una tarjeta bancaria extranjera, estarás pagando el doble. Aunque hay otra cara de la moneda: al comprar billetes de avión internacionales desde dentro de Argelia y pagar en moneda local, los conseguirás prácticamente a mitad de precio, ya que las aerolíneas aplican el tipo de cambio oficial.

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Coste oculto n.º 2: la inflación y el aumento del coste de vida En 2023, Argentina registró una tasa de inflación mensual máxima del 290%. En Turquía, la inflación alcanzó un récord histórico de más del 75% en 2024. Estas cifras impresionan incluso vistas desde la distancia. Pero si te acabas de mudar y has planificado tus finanzas con cuidado, resultan directamente aterradoras. La inflación y el encarecimiento del coste de vida son fenómenos constantes. Son procesos naturales que forman parte del trasfondo de nuestras vidas y que, cuando avanzan despacio, pueden incluso pasar desapercibidos. El problema surge cuando ocurren de forma rápida e impredecible. Cuando me mudé a Turquía por primera vez en 2021, los expatriados que conocí allí me dijeron que había llegado en mal momento. El apartamento que estaba a punto de alquilar por 500 dólares al mes había costado 300 solo unos meses antes. Cuando me fui del país en 2024, ese mismo apartamento ya se alquilaba por cerca de 900 dólares. Los aumentos bruscos de inflación y del coste de vida pueden echar por tierra una planificación muy cuidadosa y, en algunos casos, obligarte a replantear tus planes por completo. "Nos están expulsando de Argentina a base de precios. Cuando llegamos aquí después del COVID, era el país más barato de América Latina. Ahora vivir aquí cuesta casi lo mismo que en Estados Unidos. Y no hablo solo de los grandes gastos, como el alquiler o los coches. Ahora tengo que hacer presupuesto para la compra. Y cuando veo cuánto cuestan las mismas cosas al otro lado de la frontera, en Brasil, me dan ganas de hacer las maletas", cuenta Lina, una expatriada rusa en Argentina. Leer también Cómo gestionar tus finanzas en el extranjero sin sobresaltos Coste oculto n.º 3: la inestabilidad y los cambios de política Como ilustra el testimonio anterior, los cambios repentinos en la forma en que tu nuevo destino te percibe pueden acarrear gastos imprevistos de gran calado. Turquía es un ejemplo claro. En 2024, el país eliminó parcialmente su programa de residencia turística para determinados colectivos. El cambio se produjo de un día para otro y dejó a muchos recién llegados en una situación muy complicada, después de haber invertido mucho dinero y tiempo en su traslado al país. Portugal es otro caso. Con el paso de los años, el país se había convertido en uno de los destinos más atractivos para los residentes extranjeros gracias a su programa de Golden Visa y al régimen fiscal de Residente No Habitual (RNH). Miles de personas compraron propiedades allí, planificaron su jubilación y trasladaron sus negocios. Sin embargo, en 2023, Portugal eliminó la vía inmobiliaria para acceder a la Golden Visa y, poco después, el gobierno también cerró el régimen RNH a nuevos solicitantes. Este ha sido sustituido por un programa mucho más restrictivo, conocido como RNH 2.0, dirigido a personas altamente cualificadas: estas pueden beneficiarse de un tipo impositivo fijo del 20% sobre la renta, pero el resto tributa ahora íntegramente según los tipos progresivos estándar del impuesto sobre la renta portugués, lo que incluye las pensiones extranjeras. Argentina vuelve a aparecer en escena. Durante mucho tiempo fue considerada uno de los países más accesibles para los extranjeros que buscaban residencia y ciudadanía. Pero en mayo de 2025, el gobierno introdujo el Decreto 366/2025, que endureció de inmediato las normas de inmigración. El decreto establecía requisitos considerablemente más estrictos para la residencia permanente, ampliaba los motivos de denegación de entrada y deportación, y modificaba el camino hacia la ciudadanía: los solicitantes debían acreditar dos años de residencia legal e ininterrumpida en Argentina sin haber salido del país. Para muchos expatriados, esto no eran simples ajustes administrativos: era un cambio que transformaba por completo sus vidas. Un viaje al extranjero para visitar a la familia anulaba de golpe los años de residencia acumulados. Alguien que había presupuestado una estancia de dos años se veía ahora ante años adicionales de alquiler, seguros, trámites y gastos de manutención. El decreto también contempla revocar el acceso a la sanidad pública y a la educación universitaria gratuita para quienes no tengan residencia permanente. Estos ejemplos dejan algo muy claro: las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y solo hemos hablado de cambios en políticas oficiales. Como han demostrado los últimos años, la imprevisibilidad es la única constante: pandemias, guerras, catástrofes naturales... Hacer frente a cualquiera de estas situaciones en el extranjero conlleva una cantidad considerable de gastos adicionales. Coste oculto n.º 4: los cambios fiscales Informarse sobre los impuestos que tendrás que pagar en el nuevo destino es algo completamente habitual. Necesitas saber cómo tributarán tus ingresos, si existe un convenio entre tu país de origen y el nuevo que te permita evitar la doble imposición, si hay programas especiales para residentes extranjeros que puedan reducir tu carga fiscal, etc. Pero aunque hayas hecho todos los deberes y estés satisfecho con las conclusiones, las cosas pueden cambiar. En ocasiones, el cambio puede jugar a tu favor. Por ejemplo, en 2026, Turquía anunció que los nuevos residentes fiscales pueden beneficiarse de una exención de 20 años sobre el impuesto turco de la renta aplicable a los ingresos generados fuera del país. Pero los cambios fiscales también pueden ir en tu contra. Los Países Bajos, por ejemplo, ofrecían la llamada regla del 30% a determinados empleados extranjeros, que permitía a los empleadores locales pagar parte del salario libre de impuestos como compensación por los gastos de traslado. Sin embargo, desde 2025, la mayoría de los nuevos solicitantes ya no pueden acogerse al estatus de "contribuyente parcialmente no residente": la regla solo se aplica en su totalidad a quienes ya formaban parte del esquema antes de 2024. Además, se rumorea que la regla del 30% podría desaparecer tras el ejercicio fiscal de 2026. Los cambios en la fiscalidad no afectan únicamente a los empleados; también pueden transformar por completo la realidad financiera si gestionas un negocio en el extranjero o trabajas como autónomo. Los gobiernos revisan con frecuencia los tipos del impuesto de sociedades, la tributación de dividendos, los umbrales de registro del IVA, las cotizaciones a la seguridad social y mucho más. Así, un negocio que resultaba relativamente económico de gestionar cuando llegaste puede volverse considerablemente más costoso con el tiempo. Estonia ha sido conocida durante mucho tiempo por permitir a las empresas reinvertir sus beneficios sin tributar, pagando el impuesto de sociedades únicamente cuando se distribuyen los beneficios. Sin embargo, en 2025, el impuesto sobre los beneficios distribuidos subió del 20% al 22%, lo que encarece ligeramente la situación de los emprendedores que se pagan dividendos con regularidad. Estonia sigue siendo una de las jurisdicciones más favorables para los negocios en Europa occidental, pero este ejemplo demuestra que incluso los sistemas fiscales más estables y amigables con los emprendedores pueden evolucionar. Leer también ¿Dónde vivir en 2026 sin arruinarse?

Coste oculto n.º 5: la vivienda Que necesitarás un lugar donde vivir cuando te mudes no es ninguna sorpresa. Pero las condiciones para alquilar o comprar allí sí pueden serlo. En Turquía, por ejemplo, muchos propietarios exigen el pago de un año completo de alquiler por adelantado. Se puede negociar y reducirlo a seis meses y, con suerte, quizás a menos. Pero el pago anual anticipado sigue siendo la norma. Esto significa que debes tener disponible el importe de un año de alquiler antes de mudarte, y también estar mental y económicamente preparado para perder parte de ese dinero si tus planes cambian. Como compartió un expatriado en nuestro artículo sobre cómo las normas de visado pueden reconfigurar tu trayectoria profesional, tras el cambio en los requisitos de residencia en Turquía, tuvo que abandonar el país con su familia habiendo pagado ya un año de alquiler. Esta práctica no es exclusiva de Turquía: tradiciones de alquiler similares existen en los Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea del Sur y algunos otros países. Coste oculto n.º 6: el coche y el transporte público En Singapur, el precio anunciado de un coche es solo una parte de lo que acabará costándote. Para matricular tu nuevo vehículo, primero necesitas obtener un Certificado de Derecho de Uso, o COE por sus siglas en inglés, a través de un sistema de subasta competitiva. El certificado te da derecho a conservar y utilizar el vehículo durante diez años; transcurrido ese plazo, debe renovarse. El problema es que, al obtenerse mediante subasta, el COE puede terminar costando lo mismo que el propio vehículo, o incluso más. El gobierno de Singapur lo hace deliberadamente para limitar el número de coches en las carreteras. Y tener coche no es el único gasto extra: también hay tasas de matriculación, una Tasa Adicional de Matriculación, aranceles de importación e impuesto de circulación. Si te mudas a Singapur desde un lugar donde tenías coche y lo usabas con frecuencia, la transición puede resultar bastante dura, o muy cara. Los desplazamientos dentro del país también pueden salir más caros de lo esperado. Muchos expatriados que se mudaron a América Latina pensaban que podrían explorar fácilmente la región en vuelos de bajo coste, como ocurre en Europa o el Sudeste Asiático. Pero a diferencia de esas regiones, América Latina cuenta con pocas aerolíneas, y los precios de los vuelos entre países e incluso dentro de un mismo país son bastante elevados. Por ejemplo, un vuelo de ida y vuelta entre São Paulo y Manaos (más de 3 horas de trayecto) puede superar los 500 dólares si no se reserva con mucha antelación. Coste oculto n.º 7: los pequeños gastos No siempre se trata de los grandes desembolsos, como la vivienda, el coche o los vuelos. A veces son las pequeñas cosas del día a día las que se acumulan hasta alcanzar cifras sorprendentemente significativas. Quienes se mudan a países nórdicos como Noruega o Suecia suelen llevarse este tipo de sorpresas. Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia tienen algunos de los salarios más altos del mundo, y eso se refleja directamente en el precio de los servicios. Un simple corte de pelo en el sur o el este de Europa puede costar menos de 20 dólares, pero en Noruega o Dinamarca puede oscilar entre 60 y 100 dólares. Contratar a una canguro cuesta más de 20 dólares por hora, y una reparación sencilla de fontanería o electricidad puede dejarte fácilmente una factura de 200 dólares. Para muchos expatriados, estos precios implican un cambio de estilo de vida. Rebecca, una expatriada holandesa que vivió en Tailandia, nos lo cuenta así: "Trabajé en Shenzhen (China) durante cinco años y luego dos en Bangkok. Ahora vivo en Ámsterdam y lo estoy pasando mal, bueno, no exactamente, pero en cierto modo sí. No tenía ni idea de todo lo que pagaba en mi vida cotidiana: salones de uñas, spas, masajes, gimnasios, yoga, comer fuera... En Bangkok pasaba la mayor parte del día en la calle y compraba todo lo que necesitaba sin que pareciera un lujo, porque era algo al alcance de cualquiera. Aquí, muchas veces vuelvo a casa a comer para evitar el gasto extra."

Coste oculto n.º 8: los productos importados Mudarse a destinos más remotos suele conllevar gastos adicionales. Puede que pienses que cuanto más lejos vayas, más baratas serán las cosas. Pero esto no siempre es así, especialmente en lugares con cadenas de suministro complicadas. Fijémonos en Hong Kong, por ejemplo. Conocida por tener uno de los costes de vida más altos del mundo, la ciudad cuenta con muy poca agricultura y producción industrial, y depende en gran medida de las importaciones. Esto encarece el precio de todo, incluidos los alimentos. Hong Kong es famosa por tener el agua muy cara. Tanto, que cuando mis amigos y yo íbamos de senderismo allí desde la China continental, cruzábamos la frontera con agua. Una botella pequeña de agua en un colmado de Hong Kong puede costar fácilmente unos 3 dólares. El suelo escasea en Hong Kong, pero su población supera los 7,5 millones de personas. Esto dispara los precios del alquiler y la propiedad, lo que a su vez se refleja en el precio de los bienes y servicios. Muchos destinos remotos como Islandia, Malta, Chipre, las Maldivas y numerosas islas del Caribe tienen una dinámica de cadena de suministro similar, y prácticamente todo, desde los cereales del desayuno hasta la electrónica, es importado. En Islandia, por ejemplo, el precio de las frutas y verduras frescas es considerablemente más alto que en el resto de Europa. Pero incluso sin cadenas de suministro complicadas, los expatriados suelen gastar más en productos importados. Algunos echan de menos la comida de su país, otros buscan marcas de cosmética o productos de salud que les resultan familiares. Cuanta menos flexibilidad tengas para probar alternativas locales, más dinero gastarás.