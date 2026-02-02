México

Quienes se han dejado seducir por México, especialmente los nómadas digitales, lo tienen claro: el país no tiene nada que envidiar a los países estrella de la expatriación. Más allá de sus hermosos paisajes y su riqueza cultural, México esconde un as en la manga imbatible: su costo de vida muy accesible para los extranjeros. Hay que contar con un alquiler mensual de entre 500 y 800 euros aproximadamente. Pero tiene su lado negativo. El abismo entre la vida de los expats y la de los locales se ha vuelto difícilmente soportable. Desde hace algunos años, parte de la población local atribuye a los expatriados el fuerte encarecimiento de la vivienda y la alimentación.

Ecuador

Otro país muy valorado por los nómadas digitales. Sus puntos fuertes son los mismos que los de México. Ya conocido por su atractivo turístico, Ecuador se posiciona cada vez más como un destino de primera elección para los trabajadores extranjeros. Los alquileres oscilan entre 260 y 345 euros mensuales aproximadamente. La alimentación, el transporte o la indispensable conexión a Internet son igualmente accesibles.

Mauricio

Mauricio continúa atrayendo a los expats. Sus ventajas: su hub económico, propicio para los negocios. Los inversores y emprendedores tienen además acceso a procedimientos administrativos simplificados. Si Mauricio atrae a los emprendedores, también atrae a las familias, seducidas por la calidad de vida en Mauricio: paisajes excepcionales, naturaleza floreciente, ritmo de vida más tranquilo… y costo de vida más accesible que en los grandes países de expatriación. Los gastos (electricidad, internet…) son asequibles, al igual que la comida, sobre todo si se consume local. En cambio, se observa una gran variación de los alquileres, según la zona de residencia y el tipo de vivienda. Los precios pueden así pasar de 500€ (para una vivienda en el sur de la isla) a 2 500€ (para una vivienda en el norte de la isla).

Lituania

Paisajes excepcionales, tranquilidad, accesibilidad… y costo de vida asequible. Calcule unos 400 euros al mes para un apartamento en las afueras, y entre 600 y 900 euros mensuales para una vivienda en el centro de la ciudad. La comida es barata en todo el país. Un país fácilmente accesible gracias a sus transportes eficientes y económicos. Lituania apuesta por sus ventajas para atraer a los presupuestos pequeños. Y funciona. Cada vez más expatriados se dejan seducir por este país europeo.

Polonia

Polonia es tan atractiva como su vecina Lituania. Los estudiantes extranjeros no se han equivocado, y son cada vez más numerosos los que optan por las universidades polacas. Poznań, Gdańsk, Varsovia, Wrocław y Cracovia forman parte de las mejores ciudades estudiantiles. Varsovia cuenta además con las universidades polacas más reputadas, como la Universidad de Warsaw. Calcule un presupuesto de unos 1 000 a 1 400 euros mensuales para un apartamento en el centro de la ciudad, gastos, alimentación y transporte incluidos.

Bulgaria

Como otros países del este de Europa, Bulgaria pone en valor sus ventajas para atraer a los expats. Conocemos bien España, Portugal o Grecia (especialmente valorados por los nómadas digitales y los jubilados). Ahora hay que contar con Bulgaria. El país destaca por su dinamismo, la modernidad y la eficiencia de sus herramientas tecnológicas, la riqueza de su cultura, y su bajo costo de vida. Los alquileres varían entre 250 y 500 euros mensuales, dependiendo de si vive en el centro de una gran ciudad o en las afueras. Prevea un presupuesto mensual de 700 a 1 000 euros al mes.

Sri Lanka

Paisajes excepcionales, entorno de vida… Sri Lanka se ha hecho un hueco entre los expats. Una vez más, el lanzamiento del visado de nómada digital ha hecho el destino aún más atractivo. Los transportes, la comida local y los alquileres son asequibles. Calcule un presupuesto mensual de unos 800 a 1 500 euros.

Marruecos

Marruecos sigue siendo un destino imprescindible entre los destinos atractivos a precio reducido. Los jubilados europeos han hecho de Marruecos un lugar de elección. Los trabajadores subrayan el dinamismo económico del país, las infraestructuras y servicios de calidad, el entorno de vida, la gastronomía... Los alquileres oscilan entre 300 y 500 euros aproximadamente, según la zona de residencia (centro de la ciudad o afueras). Prevea un presupuesto mensual de 850 a 1 150 euros. El presupuesto puede no obstante duplicarse según la zona de residencia, el nivel de vida, el número de personas a cargo (por ejemplo, la inscripción de un hijo en una escuela internacional).

Destinos asequibles que no deben ocultar la realidad de la vida local

Existen otros destinos asequibles y atractivos, como Tailandia, Costa Rica o Malasia. Las ventajas de los países de «bajo presupuesto» no deben sin embargo ocultar la realidad. La exasperación de los ciudadanos de México se encuentra en otros países. Desde el otoño de 2025, la juventud marroquí expresa su desazón ante las carencias estructurales del sistema educativo y de los hospitales. El mismo levantamiento en Sri Lanka, donde la juventud denuncia la corrupción de los dirigentes. Los expatriados son a veces considerados como residentes desconectados de las realidades de la vida local. Viven allí, pero no comparten nada del día a día de los ciudadanos.

Otra realidad a tener en cuenta: los «destinos asequibles» de unos no son necesariamente los de otros. La calificación misma de «país barato» es susceptible de reavivar las tensiones con los locales. Por supuesto, el bajo costo de vida para los extranjeros que tienen ingresos superiores a los del país de acogida no debería ser el único argumento que motive una expatriación. Pero cuando el número de expats reunidos en ciertas zonas empieza a ser importante, el argumento puede resurgir entre algunos locales.

El bajo costo de vida debe considerarse siempre en relación con los ingresos reales de los trabajadores extranjeros. Al seguir trabajando para compañías extranjeras, los nómadas digitales ganan a menudo un ingreso superior a las medias locales, y pueden por tanto aumentar mecánicamente su nivel de vida. Pero un expatriado pagado según los estándares locales deberá necesariamente adaptarse a las condiciones de vida del país de acogida. Para ahorrar, el mejor plan es vivir como un local.