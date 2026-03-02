Cuatro calendarios escolares principales en el mundo

La mayoría de los sistemas educativos siguen uno de estos modelos de calendario.

El calendario escolar de septiembre a junio

La mayoría de los países europeos y partes de Oriente Medio (Türkiye, Líbano, Jordania, Palestina e Israel)

Asia Central (Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Armenia, Georgia y Azerbaiyán)

Este es el calendario con el que la mayoría de las familias en Europa están familiarizadas. El año académico aquí comienza a principios o mediados de septiembre y termina en junio con un largo descanso de verano. Además, hay pausas más cortas distribuidas a lo largo del año: en otoño, invierno y primavera.

El calendario escolar de agosto a mayo

América del Norte

Canadá

Asia Oriental (Japón, Corea del Sur y Taiwán)

Sudeste Asiático (Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia y Singapur, principalmente escuelas internacionales y privadas)

Algunos otros países: México, China y Hong Kong, principalmente escuelas internacionales y privadas

Aquí, el curso escolar comienza antes, normalmente a mediados o finales de agosto, y termina antes de que el verano comience oficialmente. Este modelo es muy similar al de septiembre a junio. Sin embargo, como el año escolar comienza antes, todavía puede presentar desafíos para las familias expatriadas que se trasladan durante los meses de verano.

El calendario escolar de enero a diciembre

Oceanía (Australia y Nueva Zelanda)

África Austral (Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia y Mozambique)

América del Sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador)

Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia (escuelas nacionales) y Singapur (sistema nacional)

Papúa Nueva Guinea

Fiyi

El año académico aquí comienza a finales de enero o principios de febrero, y se alinea con el año calendario ya que las estaciones en el Hemisferio Sur están invertidas. Así que el verano es invierno y el invierno es verano. Y como el verano comienza en diciembre, el descanso escolar más largo refleja eso: va de diciembre a enero.

Para las familias que se trasladan desde Europa o América del Norte, adaptarse a este calendario específico probablemente represente el mayor desafío. Los niños pueden necesitar incorporarse a una nueva escuela a mitad del año escolar o atravesar un período prolongado entre años académicos.

Calendarios escolares por trimestres

Los calendarios basados en trimestres se utilizan principalmente en escuelas internacionales que atienden a familias con movilidad global. En estos sistemas, el año académico se divide en tres o cuatro períodos (trimestres) con descansos escolares más frecuentes pero más cortos. Las escuelas internacionales suelen utilizar este sistema porque alinea el año calendario con los ciclos estándar de reubicación global, como el inicio en septiembre. Este tipo de horario generalmente puede garantizar continuidad para los niños, pero también puede resultar en vacaciones escolares que no coinciden con los calendarios nacionales.

Leer también. Cómo ayudar a su hijo expatriado a construir su identidad entre dos culturas

Cómo afecta el calendario escolar a las familias antes de la reubicación

Una familia expatriada enfrentará varios desafíos antes de la reubicación.

Primero, las escuelas locales suelen aceptar nuevos estudiantes solo en momentos específicos. Una escuela internacional puede ser más flexible, pero también puede tener disponibilidad limitada durante períodos de alta demanda. Las listas de espera pueden ser largas, especialmente en ciudades populares, y las fechas límite de solicitud pueden ser con meses de anticipación.

Muchas escuelas también tienen fechas límite estrictas para la ubicación según la edad. Por lo tanto, un niño que es elegible para un grado en su país de origen puede ser considerado demasiado mayor o demasiado joven para su nueva escuela.

El mejor antídoto para estos problemas es planificar e investigar con mucha anticipación. Cuanto más sepas, cuanto antes elijas la escuela, cuanto antes te pongas en contacto con ellos y asegures un lugar, más fluida será esta transición.

La siguiente decisión que debes tomar es si te mudarás al inicio del año escolar o a mitad de trimestre.

Naturalmente, reubicarse al comienzo del año escolar es más fácil. Los niños comienzan junto con sus compañeros, pueden adaptarse al plan de estudios, hacer amigos y no perderse ninguna lección o evento social.

Mudarse a mitad de trimestre complica las cosas. Los niños pueden enfrentar interrupciones escolares y podrían ser ubicados en el grado equivocado debido a diferencias curriculares y límites de edad. Transferir expedientes también puede ser problemático, especialmente cuando los calendarios escolares son incompatibles. Probablemente lo peor es el impacto psicológico que esto puede tener en un niño que se une a una nueva clase a mitad de año, lo cual a menudo puede ser socialmente desafiante.

Teniendo todo esto en cuenta, siempre que sea posible, es mejor planificar la reubicación en torno al momento en que las escuelas locales e internacionales comienzan el año académico. Pero si absolutamente no puedes evitar un traslado a mitad de trimestre, asegúrate de consultar con la escuela de destino con anticipación sobre posibles ajustes.

Si los calendarios escolares en tus destinos no coinciden (por ejemplo, te estás mudando de Europa a Brasil), considera permitir un período sin clases para que tu hijo pueda comenzar al inicio del año escolar. Puedes llenar este período con cursos en línea, tutorías, clases de idiomas o aprendiendo sobre tu nuevo destino.

Más allá de la logística, programar una mudanza en torno al calendario escolar también afecta a los niños académica y emocionalmente. Diferentes países estructuran sus planes de estudio de manera diferente: así que lo que tus hijos pueden aprender en un grado en casa puede enseñarse en un grado posterior o anterior en otro país. Como resultado, un niño puede tener que repetir la misma información o encontrarse con lagunas de conocimiento.

Lo que puedes hacer aquí es revisar el plan de estudios de la escuela con anticipación y compararlo con el plan actual de tu hijo. Luego puedes comunicarte con la nueva escuela y pedir sugerencias sobre cómo prepararte mejor para el nuevo entorno académico y ritmo de aprendizaje.

Preparar a tus hijos emocionalmente para la mudanza es una tarea muy compleja y personal. Pero no está de más explicarles en detalle qué esperar de su nuevo entorno académico. Si es posible, siempre es una buena idea organizar visitas a la escuela, sesiones de orientación, conocer a sus maestros antes del inicio del año o incluso organizar un encuentro en línea o presencial con algunos de sus futuros compañeros de clase.

Cómo afecta el calendario escolar a las familias después de la reubicación

El primer año después de la reubicación generalmente se considera el más difícil, ya que todo lo que has planeado ahora entra en contacto con la realidad. E incluso si los calendarios escolares coinciden, hay bastantes otros desafíos que puedes terminar enfrentando.

Incluso si los países siguen el mismo calendario escolar, las rutinas diarias en las escuelas pueden ser bastante diferentes.

Por ejemplo, la mayoría de las escuelas en Estados Unidos tienen jornadas escolares que comienzan alrededor de las 8h y terminan alrededor de las 14h30 o 15h. Esto deja mucho tiempo para actividades extracurriculares después de la escuela (deportes, clubes, tutorías, etc.) o hará que tu hijo llegue a casa más temprano. En China, por otro lado, un día típico en una escuela pública es más largo y estructurado. La escuela generalmente comienza a las 7h30-8h y termina más tarde por la tarde, a veces a las 16h30-17h. Esto incluye descansos programados y hará que tus hijos lleguen a casa más cerca de la noche y cansados. En China, también es común que los niños participen en muchas clases adicionales fuera de la escuela: lecciones de idiomas, lecciones de música, cursos de preparación universitaria, tutorías privadas, etc. Como resultado, los niños a menudo tienen menos tiempo "disponible" para pasar en casa.

Una buena idea aquí puede ser usar el primer mes después de la reubicación para probar las cosas. Prueba diferentes rutinas y horarios y ve qué funciona.

Como opción, intenta limitar los compromisos después de la escuela al principio. En su lugar, concéntrate en el descanso, el juego libre y explorar tu nuevo entorno. Luego puedes introducir gradualmente actividades extracurriculares y observar cuidadosamente cómo tu hijo se adapta a este ritmo.

Los días festivos y descansos escolares en diferentes países pueden caer en momentos diferentes. Y esto puede hacer las cosas muy inconvenientes, especialmente al organizar viajes de regreso a casa.

Digamos que te has reubicado de España a Brasil. En casa, tus hijos tendrían un largo descanso de verano, comenzando a principios de julio y durando hasta septiembre. En Brasil, el descanso de verano es en realidad lo que conoces como invierno: de diciembre a febrero. Entonces, si buscas planificar un viaje familiar, ya no tendrás los meses de verano disponibles. Hay un corto descanso de invierno en Brasil en julio, pero probablemente no sea suficiente para unas vacaciones de verano adecuadas. En este caso, algunos expatriados sugieren cambiar tus planes de vacaciones para tu primer año después de la reubicación.

Las diferencias en las rutinas de tus hijos en casa y en el nuevo destino pueden convertirse rápidamente en una fuente adicional de estrés. Ya estás lidiando con muchos cambios, y aquí viene la nueva rutina diaria de tu hijo. Puede tratarse de descansos escolares más largos, más tareas, horarios de entrada más tempranos o más tardíos; no importa qué tan pequeño sea el cambio, podría volverse rápidamente perturbador.

Una vez que se establezca la nueva rutina escolar, puedes discutir posibles arreglos con tu empleador. Quizás, mientras te adaptas a la nueva rutina, puede haber opciones de semanas laborales más ligeras, horarios flexibles, estructura de trabajo híbrida, etc.

Cómo gestionar un nuevo calendario escolar después de la reubicación: paso a paso

Planifica el año

Tan pronto como hayas inscrito a tu hijo en la nueva escuela, obtén el calendario escolar oficial y planifica tu año. Toma nota de todas las fechas clave: inicio y fin de trimestres, vacaciones, períodos de exámenes, días de salida temprana, días laborales de maestros, etc. Luego puedes crear un calendario digital compartido para fusionar mejor tus planes con el horario de la escuela.

Identifica posibles puntos problemáticos temprano

Busca períodos en los que la escuela pueda estar de vacaciones pero tú aún estés trabajando. O cuando tu viaje de regreso a casa caiga en días escolares. O cuando las demandas académicas sobre tu hijo sean particularmente altas: por ejemplo, antes de exámenes importantes. Es muy probable que estos momentos te causen mucho estrés en el futuro, a menos que los identifiques temprano y hagas un plan.

Empieza a crear nuevas rutinas desde cero

Algunos expatriados comparten que lo mejor para ellos fue dejar ir completamente las rutinas "antiguas".

Alina, una expatriada rusa que se muda a Estados Unidos desde China con dos hijos explica: "Al principio, intenté muy duro mantener nuestros horarios iguales; todos los libros te dicen lo importante que es la coherencia para los niños. Pero pronto me di cuenta de que solo estaba creando estrés para mí y para mis hijos. Estamos en un lugar nuevo, así que tiene sentido que las cosas cambien. Tuvimos una pequeña reunión familiar e hicimos horarios completamente nuevos. Yo diría: involucra a tus hijos, habla con ellos. Te dirán mejor que nadie qué funciona para ellos y qué no".

Puede que quieras experimentar con diferentes horarios de despertar, de acostarse, de comidas y de tareas, al menos durante las primeras semanas, para ver qué funciona mejor para tu familia en el nuevo entorno.

Simplifica las cosas al máximo al principio

Durante el primer trimestre escolar en el nuevo lugar, intenta tomarte las cosas con calma. Elimina cualquier actividad extracurricular innecesaria, tutorías, clubes, viajes que puedan esperar. Dale tiempo a ti y a tu familia para adaptarse a las nuevas rutinas y ubicaciones. Y si surge tiempo libre, úsalo para descansar y discutir con tu familia para qué les gustaría usarlo en el futuro.

Negocia con tu empleador

Una vez que las cosas comiencen a tomar forma, es posible que desees plantear algunos puntos con tu empleador. La mayoría de las empresas están de acuerdo en ofrecer flexibilidad adicional a sus empleados recién reubicados, especialmente si está relacionado con la escuela.

Revisa y ajusta

Cuando termine el primer trimestre, revisa cómo fue, qué funcionó y qué no. Ahora tendrás mucha más información para ajustar tus horarios y planificar rutinas.

Y resumamos: adaptarse al cambio rara vez es fácil. Y cuando combinas reubicación, un nuevo trabajo, un nuevo año escolar, una nueva rutina y un nuevo entorno, las cosas pueden volverse abrumadoras. La respuesta a la mayoría de las cosas abrumadoras suele ser una y solo una: un plan.