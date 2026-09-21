Al contrario, un'inflazione elevata può indebolire una valuta. Con l'aumento dei prezzi e la conseguente perdita di potere d'acquisto, gli investitori possono essere meno propensi a detenerla, provocandone la svalutazione rispetto ad altre valute. Se poi si diffonde il timore di ulteriori perdite e molte persone iniziano a venderla, il suo valore può scendere ancora più rapidamente.

I tassi di cambio variano continuamente per effetto di diversi fattori. In termini semplici, le valute vengono scambiate sui mercati proprio come altri strumenti finanziari. Quando aumenta la domanda di una valuta, il suo valore tende a salire. Se investitori, aziende e viaggiatori iniziano improvvisamente a richiedere una determinata valuta, ad esempio in seguito a un aumento dei tassi di interesse in quel Paese, la domanda può crescere rapidamente e quella valuta diventa più cara.

Le commissioni nascoste

Queste continue oscillazioni possono rendere difficile ottenere un tasso di cambio conveniente. E alcune banche e applicazioni per il trasferimento di denaro non sempre aiutano, nonostante quanto promettano nelle loro campagne pubblicitarie. Molti servizi pubblicizzano trasferimenti gratuiti o senza commissioni, un'offerta apparentemente molto vantaggiosa. Quello che non sempre viene specificato è che il loro guadagno può essere incorporato nel tasso di cambio, con il risultato che alla fine ricevi meno denaro.

Ad esempio, se il tasso di cambio reale è di 1,30 dollari statunitensi per una sterlina e il servizio applica un tasso di 1,27, la differenza rappresenta un costo per ogni sterlina convertita. Su un cambio di 1.000 sterline, potresti perdere 30 dollari a causa di questo margine nascosto.

Come fare, quindi, per limitare i costi e ottenere di più dal proprio denaro? Ecco alcuni accorgimenti utili.

Apri un conto multivaluta

Un conto multivaluta ti permette di inviare, ricevere e conservare denaro in diverse valute, senza dover convertire una somma non appena arriva sul conto. Il vantaggio è che, se non hai bisogno di utilizzarla subito, puoi aspettare un momento più favorevole per effettuare il cambio. In questo modo eviti anche di convertire continuamente il denaro da una valuta all'altra, accumulando commissioni e perdendo denaro a causa di tassi meno convenienti.

Blocca il tasso di cambio con un contratto a termine

Se devi effettuare un pagamento importante, ad esempio versare un deposito per l'acquisto di un immobile, puoi valutare un contratto a termine. Questo strumento permette di fissare oggi il tasso di cambio che verrà applicato a un trasferimento da effettuare tra alcune settimane o alcuni mesi. Se nel frattempo il cambio diventa più favorevole non potrai approfittarne, ma sarai protetto da un eventuale calo del tasso o da forti ribassi del mercato.

Suddividi i trasferimenti di importo elevato

Se devi convertire una somma consistente, non sei necessariamente obbligato a farlo tutto in una volta. Suddividere l'importo ed effettuare il cambio in momenti diversi può ridurre il rischio di convertire l'intera somma proprio in una giornata in cui il tasso è particolarmente sfavorevole.

Confronta più di un servizio

Non dare per scontato che la tua banca offra necessariamente le condizioni migliori. Prima di effettuare un trasferimento, confronta almeno tre servizi. Oltre al tasso di cambio, considera tutte le commissioni, i tempi di elaborazione e soprattutto l'importo finale che verrà effettivamente ricevuto. Anche piccole differenze possono tradursi in un risparmio di centinaia di dollari nell'arco di un anno.

Scegli con attenzione quando effettuare il cambio

Molte persone trasferiscono denaro solo nel momento in cui devono effettuare un pagamento, rinunciando così alla possibilità di scegliere un momento più favorevole. I tassi di cambio possono variare sensibilmente anche in periodi brevi e, anche se prevederne l'andamento con certezza è impossibile, tenersi informati può aiutare a capire meglio quando effettuare una conversione.

Puoi seguire le notizie economiche e l'andamento dei mercati e consultare i grafici storici dei tassi di cambio messi a disposizione da molte banche e piattaforme. Conoscere l'andamento della valuta nel breve e nel lungo periodo può aiutarti a valutare se il tasso disponibile in quel momento è conveniente.

Per semplificare ulteriormente le cose, alcune applicazioni bancarie e servizi di trasferimento di denaro permettono di impostare degli avvisi sul tasso di cambio. Quando viene raggiunto il valore che hai scelto, ricevi una notifica automatica e puoi valutare se è il momento giusto per effettuare il cambio.

Paga sempre nella valuta locale

Quando utilizzi una carta bancaria all'estero, il terminale di pagamento o lo sportello automatico può chiederti se preferisci pagare nella valuta del tuo Paese o in quella locale. Vedere immediatamente l'importo nella propria valuta può sembrare più comodo, ma il tasso applicato sarà quasi certamente meno conveniente di quello offerto dalla tua banca. È quindi preferibile scegliere la valuta locale e lasciare che sia la tua banca o il tuo fornitore di servizi di pagamento a effettuare la conversione, perché è più probabile che applichi condizioni migliori.

Fai attenzione alle commissioni sull'invio e sulla ricezione del denaro

Anche trovando una banca o un altro servizio che offre un ottimo tasso di cambio, potresti comunque sostenere costi legati al modo in cui trasferisci il denaro. Pagare un trasferimento con una carta di debito o di credito comporta spesso commissioni, mentre un bonifico bancario locale è generalmente gratuito. Conviene inoltre verificare se la banca del destinatario applica una commissione per la ricezione di bonifici internazionali.

Scegliere il servizio più adatto

Per cambiare e trasferire denaro esistono numerosi servizi. Tra i più conosciuti ci sono Wise, Revolut e Remitly. La soluzione più adatta dipende soprattutto dall'importo dei trasferimenti e dalla frequenza con cui devi cambiare valuta.

Servizi come Wise e Revolut possono essere particolarmente utili per i nomadi digitali che ricevono regolarmente entrate in una o più valute, sostengono le spese quotidiane in un'altra e mantengono allo stesso tempo impegni finanziari nel proprio Paese d'origine. Entrambi permettono di detenere più valute sullo stesso conto e propongono tassi di cambio competitivi, indicando chiaramente le commissioni applicate alla conversione.

Se invece invii regolarmente denaro nel tuo Paese d'origine, ad esempio per aiutare la famiglia, pagare bollette o far fronte ad altri impegni finanziari, Remitly può essere un'alternativa da valutare. A differenza di Wise e Revolut, pensati anche per gestire denaro in più valute, Remitly è specializzato nei trasferimenti internazionali. Offre tassi competitivi e, in molti casi, trasferimenti rapidi verso conti bancari, portafogli digitali o punti di ritiro in contanti.