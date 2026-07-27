Quando la crisi degli alloggi colpisce gli studenti stranieri

Secondo il rapporto pubblicato da ONU-Habitat il 9 luglio 2026, oltre 3 miliardi di persone nel mondo vivono in abitazioni inadeguate o troppo costose. Più di un miliardo vive inoltre in baraccopoli o in altri insediamenti informali. Le conseguenze colpiscono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui anziani, lavoratori precari, stranieri, donne, persone con disabilità e giovani.

Gli studenti stranieri sono particolarmente esposti. Alle difficoltà della vita all'estero si aggiungono infatti quelle legate alla ricerca di un alloggio. Nelle destinazioni più richieste dagli studenti, i prezzi continuano a salire.

Regno Unito

Nonostante la Brexit, il Regno Unito resta una meta molto richiesta dagli studenti stranieri. Il problema è far fronte sia alle regole d'immigrazione più rigide sia al forte aumento dei prezzi degli alloggi per studenti. A Londra, una stanza standard in una residenza universitaria costa tra 1.000 e 1.400 sterline al mese, pari a circa 1.179-1.651 EUR. Fuori Londra i prezzi sono leggermente più bassi: Leeds e Nottingham sono tra le città meno care, con affitti compresi tra circa 520 e 880 sterline al mese, pari a 613-1.038 EUR. Si tratta comunque di cifre molto elevate per gli studenti stranieri.

Gli esperti del settore segnalano anche una forte carenza di alloggi studenteschi a prezzi accessibili. Aumenta inoltre il numero di studenti britannici che si trasferiscono lontano da casa, facendo crescere ulteriormente una domanda già elevata per la presenza degli studenti stranieri. Le stanze nelle residenze universitarie, che restano la soluzione più conveniente, sono sempre più difficili da trovare. La situazione è critica a Londra ed Edimburgo, grave a Manchester e Bristol, meno acuta ma comunque seria a Leeds e Nottingham.

Canada

Secondo l'Osservatorio canadese sulla condizione delle persone senza dimora, l'aumento generale del costo della vita in Canada pesa soprattutto sugli stranieri. L'ultimo studio registra una crescita della precarietà abitativa, definita come la mancanza di un alloggio stabile, permanente e adeguato o l'impossibilità di trovare subito una sistemazione dignitosa.

Lo studio analizza anche la precarietà abitativa nascosta, che riguarda gli studenti costretti a dormire in auto, in luoghi pubblici o a casa di amici. Anche in questi casi manca una sistemazione stabile. La maggior parte degli studenti intervistati dichiara di non potersi permettere un affitto superiore a 750 dollari canadesi al mese, pari a circa 466 EUR. Nelle grandi città, però, gli affitti medi possono raggiungere i 2.000-3.000 CAD al mese, pari a circa 1.545-1.867 EUR.

Avere un lavoro non basta a garantire un alloggio dignitoso. Lo studio mostra infatti che la maggior parte degli studenti in difficoltà economica lavora. Stranieri e immigrati sono più esposti alla precarietà abitativa, così come le donne. In Canada continua inoltre a mancare un numero sufficiente di residenze studentesche, soprattutto nelle grandi città.

Il 14 luglio, il governo federale ha annunciato la costruzione di 187 alloggi per studenti nel quartiere Outremont, vicino al campus MIL dell'Università di Montréal. Il progetto, chiamato UTILE Hutchison, sarà realizzato grazie a un investimento di 8 milioni di dollari canadesi dell'agenzia federale Maisons Canada. Il governo riconosce però che iniziative di questo tipo devono aumentare per rispondere alla crisi degli alloggi studenteschi. Secondo un sondaggio della Student Housing Initiative, il 60% degli studenti intervistati considera troppo alti gli affitti fuori dal campus.

Francia

In Francia, la crisi degli alloggi per studenti peggiora di anno in anno. Secondo l'ultimo rapporto di LocService sugli alloggi studenteschi nel 2026, affittare un monolocale costa in media 583 EUR. Il prezzo è in aumento quasi costante dalla pandemia: nel 2020 la media era di 506 EUR, salita a 554 EUR nel 2021 e rimasta tra i 550 e i 559 EUR nel 2024 e nel 2025. Nel 2026 i canoni hanno ripreso a crescere, raggiungendo una media di 583 EUR.

Per gli studenti francesi e stranieri, trovare un alloggio resta difficile anche quest'anno. Si può infatti ottenere un posto nell'università o nella scuola desiderata e ritrovarsi comunque senza una sistemazione. È qui che emergono nuove disuguaglianze.

Secondo lo studio di LocService, i prezzi degli alloggi per studenti possono variare fino al doppio da una città all'altra. I canoni più alti si registrano nel centro di Parigi, dove uno studio costa tra 740 e 930 EUR. Molti studenti scelgono la periferia nella speranza di spendere meno, ma anche qui i prezzi restano elevati, tra 600 e 740 EUR. Per ridurre le spese, bisogna orientarsi verso città in genere meno conosciute dagli studenti stranieri, come Limoges, Pau, Mulhouse o Saint-Étienne, dove gli affitti medi variano tra 405 e 433 EUR.

Germania

La Germania attira un numero crescente di studenti stranieri. Come molti altri Paesi europei, però, sta attraversando una crisi abitativa che rende più difficile trovare un alloggio.

Per chi arriva dall'estero, trovare una sistemazione a prezzi accessibili è una sfida. Secondo il Consiglio di esperti su integrazione e migrazione (SVR), le tensioni del mercato degli affitti in Germania penalizzano «in modo sproporzionato» le persone con background migratorio. Per rispondere alla domanda mancano circa 1,4 milioni di alloggi a prezzi bassi o medi. La residenza universitaria (Studentenwohnheim) resta la soluzione più economica, con affitti medi compresi tra 200 e 400 EUR, ma i posti disponibili sono limitati. Un'alternativa molto diffusa è la condivisione di un appartamento (Wohngemeinschaft), con affitti medi tra 350 e 600 EUR al mese. I prezzi, però, cambiano molto da una città all'altra e da un quartiere all'altro: nel centro di Francoforte, ad esempio, possono superare i 700 EUR.

Spagna

Come ridurre le spese per l'affitto? È la domanda che si pongono gli inquilini in Spagna, soprattutto i giovani. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sull'emancipazione del Consiglio della gioventù di Spagna (CJE), l'affitto arriva ad assorbire fino al 98,7% dello stipendio di un giovane che vive da solo.

Gli autori del rapporto lanciano l'allarme: i giovani si stanno impoverendo. Studiare, lavorare e vivere in autonomia aumenta il rischio di precarietà e spinge molti a fare affidamento sull'aiuto della famiglia. Un sostegno fondamentale, ma anche una nuova fonte di disuguaglianza. La situazione è ancora più difficile per gli studenti stranieri che, in molti casi, studiano e lavorano senza poter contare sul sostegno della famiglia. Per loro, come per i giovani del posto privi di una rete familiare, il rischio di precarietà è ancora più alto.

Nell'aprile 2026, il governo spagnolo ha approvato il Piano nazionale per l'abitazione 2026-2030, con una dotazione fino a 7 miliardi di euro, tre volte superiore a quella del piano precedente, per affrontare la crisi abitativa. Tra le misure previste c'è una legge sugli affitti che introduce un tetto ai canoni nelle zone considerate sotto pressione. Questa misura, però, ha prodotto anche effetti indesiderati. Secondo gli esperti, alcuni proprietari ritirano gli immobili dal mercato per aggirare le restrizioni, riducendo ancora di più l'offerta e facendo salire i prezzi. Gli studenti si orientano quindi verso stanze in famiglia, che costano circa 500-600 euro al mese, oppure verso appartamenti condivisi.