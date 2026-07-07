Matrimonio, unione civile, convivenza… che impatto hanno sul progetto di acquisto immobiliare all'estero?

Il proprio status di coppia è riconosciuto nel Paese di destinazione? È la prima domanda da porsi prima di prendere in considerazione un acquisto immobiliare. La questione emerge già nelle prime fasi dell'espatrio, quando si tratta di ottenere un visto. Una coppia riconosciuta come tale nel proprio Paese, infatti, non lo è necessariamente all'estero: due partner possono essere considerati celibi o nubili in un altro Stato, e viceversa. È il caso, ad esempio, dei conviventi, delle persone unite civilmente o di chi ha contratto un matrimonio consuetudinario o religioso.

Il matrimonio civile è, a oggi, la forma di unione più riconosciuta a livello internazionale. Conferisce diritti e doveri ai coniugi ed è anche quella che offre maggiori tutele in caso di acquisto immobiliare, pur restando decisivo il regime patrimoniale scelto.

Questo non significa che le altre forme di unione non siano valide: unione civile, convivenza di fatto, matrimonio consuetudinario e matrimonio religioso possono essere riconosciuti dalle singole legislazioni nazionali. La tutela offerta, però, è spesso inferiore a quella del matrimonio civile, soprattutto nel caso della convivenza di fatto. Il matrimonio civile può inoltre essere affiancato da una cerimonia consuetudinaria o religiosa, che tuttavia non sempre ha valore ufficiale per lo Stato.

Per ottenere un visto o un permesso di soggiorno, i coniugi devono spesso dimostrare di aver contratto un matrimonio civile. Resta quindi la via più sicura per espatriare come coppia.