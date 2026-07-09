Per anni l'Australia è stata vista come una delle destinazioni più ambite dagli studenti internazionali. Università prestigiose, buona qualità della vita, possibilità di lavorare durante gli studi e opportunità dopo la laurea: il Paese attirava ogni anno migliaia di giovani decisi a costruirsi un futuro. Da qualche tempo, però, questo modello mostra segni di cambiamento. Dopo una serie di strette sulla politica migratoria, l'Australia ha aumentato ancora il costo del visto post-studio, rendendolo uno dei più cari al mondo. Tra spese in forte crescita, criteri di accesso più rigidi e prospettive di stabilirsi nel Paese sempre meno certe, molti studenti stranieri iniziano a chiedersi se l'Australia stia diventando una destinazione accessibile solo a chi può davvero permettersela.

Il visto post-laurea costa caro 4.600 dollari australiani (circa 2.800 euro). È questa la nuova tariffa del visto temporaneo destinato agli studenti stranieri laureati in un'università australiana (visto sottoclasse 485). Il nuovo aumento delle spese di visto, entrato in vigore il 1° marzo 2026, rappresenta un duro colpo per gli espatriati che desiderano restare sul suolo australiano. I laureati stranieri il cui visto è scaduto a marzo hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi pur di restare in Australia. La nuova tariffa è scattata immediatamente, senza un periodo di transizione. L'aumento è stato drastico: il governo australiano ha raddoppiato le spese di visto, precedentemente fissate a 2.300 dollari australiani (1.400 euro). I costi raddoppiano anche per i familiari a carico (da 1.160 a 2.300 dollari australiani per i minori di 18 anni). Unica eccezione: i cittadini di alcuni Paesi del Pacifico (Samoa, Fiji, Tonga…) continuano a beneficiare delle vecchie tariffe. Tra gli studenti stranieri cresce un misto di preoccupazione, sconcerto e rabbia: si tratta del terzo aumento delle tariffe da febbraio 2025. Agli aumenti si affiancano ulteriori restrizioni: la durata del soggiorno per i laureati stranieri è stata ridotta da 6 a 3 anni, l'età massima per accedere al visto post-laurea è scesa da 50 a 35 anni. Esistono eccezioni, ad esempio per i titolari di un master di ricerca o di un dottorato. Altra eccezione: i titolari di passaporto hongkonghese o di passaporto britannico d'oltremare possono restare 5 anni in Australia. Leggi anche Dopo lo studio all'estero: quando l'esperienza diventa una scelta di vita

Unisciti alla comunità in Australia Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero Iscrizione gratuita al 100%

Visto post-laurea: cosa giustifica questo nuovo aumento? Con questo nuovo rincaro, l'Australia si afferma come una destinazione di studio dai costi proibitivi: più cara degli Stati Uniti, del Canada, della Nuova Zelanda e del Regno Unito, già considerati tra le mete più ambite e più costose per gli studenti internazionali. Molto apprezzato dai professionisti stranieri qualificati, il visto temporaneo per laureati (sottoclasse 485) è una delle vie preferenziali per accedere al mercato del lavoro australiano. Il governo australiano giustifica questo nuovo inasprimento inquadrandolo nella politica d'immigrazione, sottolineando che il visto resta vantaggioso: garantisce agli espatriati il diritto di lavorare senza limitazioni e la possibilità di accedere al mercato del lavoro locale. Anche i familiari degli espatriati beneficiano di condizioni favorevoli. I vantaggi del visto post-laurea 485 riescono davvero a compensare il costo esorbitante? Gli studenti stranieri e i sindacati studenteschi non nascondono il loro disappunto. Gli studenti si sentono «utilizzati» dal governo australiano, più interessato al loro denaro che alla loro integrazione. Dicono inoltre di faticare già parecchio a inserirsi nel mercato del lavoro australiano, che tenderebbe a escluderli. Visto troppo caro, ma carenza di manodopera Questo nuovo aumento sarebbe un modo per limitare il numero di stranieri qualificati, aumentando al tempo stesso le entrate dello Stato? Diversi economisti mettono in guardia contro questi rincari continui. L'Australia, infatti, continua a fare i conti con gravi carenze di manodopera in settori essenziali come l'edilizia, l'agricoltura, l'industria, il commercio al dettaglio e la sanità. Secondo il Bureau australiano di statistica, a febbraio 2026 risultavano 337.900 posti di lavoro vacanti, il 2,7% in più rispetto a novembre 2025. Dal rapporto del governo emerge che il tasso nazionale di copertura delle posizioni lavorative è sceso al 68,2% a marzo 2026, contro il 70,2% di settembre 2025. A tutto ciò si aggiungono una crisi demografica e una distribuzione disomogenea della popolazione sul territorio. I residenti locali e gli stranieri tendono a concentrarsi nelle grandi città, mentre le carenze di manodopera e il calo demografico risultano più marcati nelle aree rurali. In questo contesto, l'immigrazione riveste un ruolo chiave. Il clima politico sembra però favorire un approccio più restrittivo. L'8 giugno, il Primo Ministro laburista Anthony Albanese ha annunciato che l'Australia ridurrà «l'immigrazione netta nei prossimi due anni, portandola a 225.000 persone». Un «buon numero», secondo Albanese, che intende arginare la crescita dell'estrema destra nei sondaggi. Secondo i dati ufficiali, l'immigrazione netta ha raggiunto 306.000 persone nel 2025, un dato già in calo rispetto alle 429.000 unità del 2024. Leggi anche Trasferirsi all'estero per la scuola dei figli: una nuova realtà

La guida per espatriati in Australia Completa e gratuita Da leggere