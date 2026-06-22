Anni fa, iscrivere un figlio a una nuova scuola significava affrontare procedure burocratiche lunghe e spesso gestite interamente in presenza. Oggi, molte scuole hanno digitalizzato gran parte del processo: è possibile informarsi, inviare la domanda, partecipare a colloqui online e, in alcuni casi, completare l'iscrizione senza essere ancora arrivati nel Paese di destinazione. Per le famiglie espatriate, questa evoluzione rende il trasferimento molto più semplice e permette di organizzare con maggiore anticipo uno degli aspetti più importanti della partenza. Ecco come funziona.

Portali per le candidature online Tutto inizia da qui. Oggi la maggior parte delle scuole dispone di portali online ben sviluppati attraverso i quali è possibile completare tutto l'iter di candidatura o almeno una parte: caricare i documenti, sostenere i test iniziali e così via. Alcune scuole vanno oltre e spostano online l'intera esperienza scolastica. Un esempio è la Stanford Online High School, una scuola superiore accreditata e orientata alla preparazione universitaria, dalla settima alla dodicesima classe, che si svolge interamente online. Per iscriversi gli studenti devono caricare online il proprio curriculum scolastico e i risultati dei test. Una volta ammessi, anche le lezioni e la partecipazione in classe avvengono online. Esistono anche eventi in presenza, ma si limitano per lo più a incontri estivi e cerimonie di diploma. Leggi anche Dove vivere un'esperienza universitaria a 360 gradi

App per le iscrizioni Alcune scuole e città spingono ancora più in là il concetto di portale di iscrizione online e sviluppano applicazioni mobili ufficiali dedicate alle iscrizioni e ad altri servizi. La città di New York, per esempio, mette a disposizione un'app ufficiale per le famiglie iscritte al sistema scolastico pubblico. Genitori e tutori legali possono accedere, consultare i dati degli studenti, verificare presenze e voti e usare direttamente gli strumenti per l'iscrizione nel distretto.

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Chatbot Questo è probabilmente un argomento controverso per molte persone. Per quanto i chatbot risultino talvolta utili, diciamocelo, sono anche piuttosto fastidiosi. E sono molto bravi a farti perdere tempo facendoti rileggere più volte le stesse informazioni. Per le scuole, tuttavia, i chatbot possono essere molto efficaci nel ridurre il carico amministrativo. Se cerchi informazioni di base e indicazioni generali su ammissioni e regolamenti scolastici, possono rivelarsi davvero utili. Diverse scuole utilizzano chatbot come schoolchatbot per gestire le domande generiche su ammissioni e iscrizioni. Leggi anche Studiare all'estero gratis: le borse di studio a cui puoi candidarti Tour virtuali della scuola e del campus I tour del campus rappresentano un ottimo modo per studenti e genitori di conoscere una scuola prima di iniziare a frequentarla. Al posto delle tradizionali giornate di open house, molte scuole propongono oggi tour online immersivi. Questa opzione può risultare particolarmente interessante per le famiglie espatriate che desiderano vedere una scuola prima del trasferimento. Un buon esempio è l'Ecole Française Internationale de Riyad in Arabia Saudita. La scuola offre un tour virtuale a 360° delle aule, degli spazi comuni e degli ambienti scolastici: le famiglie possono fare una visita immersiva prima ancora di presentare la domanda. Alcune scuole organizzano anche open house digitali. Si tratta di eventi online in diretta durante i quali genitori e studenti possono incontrare in tempo reale insegnanti, dirigenza scolastica e personale delle ammissioni. La Walden School negli Stati Uniti, per esempio, organizza con regolarità open house in cui studenti e genitori possono assistere in diretta a sessioni di lezione. Anche in questo caso si tratta di una soluzione molto utile per le famiglie espatriate, perché permette ai bambini di conoscere in anticipo insegnanti e compagni e di farsi un'idea dell'ambiente di apprendimento prima ancora di arrivare. Forum e piattaforme per i genitori Sono spazi in cui i genitori dialogano con la scuola e tra loro, di solito prima, durante e anche dopo l'iscrizione dei figli. Possono avere formati diversi: forum di discussione, gruppi di messaggistica, feed di annunci e così via. Alcune scuole, come il Collegiate International School di Dubai, propongono portali dedicati ai genitori. Tramite questi portali i genitori ricevono aggiornamenti sull'andamento scolastico, parlano direttamente con gli insegnanti, ricevono informazioni sugli eventi della scuola e molto altro. Si tratta tuttavia di strumenti riservati ai genitori degli studenti già iscritti. Un altro esempio è la Shenzhen American International School, che utilizza un portale per i genitori basato su ManageBac: i genitori possono ricevere aggiornamenti dagli insegnanti, leggere gli avvisi delle classi, consultare presenze e risultati scolastici e così via. Leggi anche Studente italiano e famiglia: come il legame incide sulla scelta di partire

Onboarding gamificato Alcune scuole rendono l'esperienza di onboarding quasi un vero e proprio gioco. I nuovi studenti completano missioni per guadagnare badge, sbloccare contenuti e affrontare diverse sfide per conoscere meglio la scuola. Quale sarà il futuro dell'onboarding e delle iscrizioni? Non tutti i Paesi e non tutte le scuole sono ancora a proprio agio con il digitale, ma la tendenza appare piuttosto chiara. Tutto sta diventando più digitale, più tecnologico e più orientato all'accesso da remoto. Oltre alle candidature online e ai chatbot, si profilano però altri esperimenti. Valutazione e collocamento basati sull'intelligenza artificiale Alcune scuole, secondo le notizie diffuse, hanno iniziato a usare strumenti di intelligenza artificiale per una prima selezione dei candidati. Questi strumenti aiutano a costruire profili completi degli studenti e ad analizzare i dati molto più rapidamente di quanto possa fare un essere umano. Possono poi utilizzare queste informazioni per indirizzare lo studente verso una classe o un livello specifico. Strumenti simili possono essere usati anche per la scelta dell'università, perfino dagli studenti stessi. Lo studente potrebbe caricare i propri voti, i risultati dei test, le informazioni sui propri interessi e le aspirazioni professionali, e utilizzare poi gli strumenti di intelligenza artificiale come una sorta di orientatore per individuare l'università e il programma più adatti. Sistemi di verifica digitale Le candidature comportano molta documentazione cartacea. È vero, si può spostare online una parte di questi documenti, ma ciò non riduce davvero i tempi della verifica documentale. Gli espatriati, poi, devono gestire ancora più scartoffie: documenti da tradurre ufficialmente, apostillare, timbrare e così via. Si parla ora di sistemi di verifica digitale dei titoli e talvolta anche di registri accademici basati su blockchain. Questi sistemi potrebbero potenzialmente sostituire fogli timbrati, copie autenticate e altri documenti che oggi richiedono molto tempo (e molta pazienza) per essere ottenuti. Onboarding a distanza Alcune scuole internazionali stanno sperimentando l'onboarding online. Mettiamo che tu non riesca a raggiungere la nuova destinazione all'inizio dell'anno scolastico e che arrivi un mese o due dopo. Alcune scuole potrebbero permettere a tuo figlio di partecipare a tutte o ad alcune lezioni da remoto, riducendo il divario scolastico e rendendo la transizione più dolce. Onboarding attento alla dimensione emotiva Si tratta di una tendenza più silenziosa e meno legata alla tecnologia, ma è anche quella con il potenziale impatto maggiore. Sempre più scuole iniziano a valutare durante l'iscrizione non solo la preparazione scolastica ma anche il benessere emotivo dello studente. La valutazione avviene tramite sondaggi, videocolloqui, sessioni di counseling online e così via. Anche questa tendenza può rivelarsi molto utile per le famiglie espatriate, dove i bambini devono gestire lo stress del trasferimento, della nuova lingua e del nuovo ambiente, oltre a quello degli esami e dell'inizio in una nuova scuola. Tirando le somme, il futuro dell'onboarding e delle iscrizioni sembra senza dubbio sempre più mobile. Le scuole si stanno adattando a una realtà in cui molte famiglie non sono più stanziali e i trasferimenti sono diventati una pratica comune. Cosa significa tutto questo per gli espatriati Le iscrizioni online e le candidature digitali ti consentono oggi di assicurare un posto a tuo figlio prima ancora del trasferimento. Puoi confermare l'iscrizione con mesi di anticipo e gestire così uno dei fattori di stress più rilevanti per una famiglia in fase di trasloco. Come sfruttare questa opportunità: puoi iniziare la ricerca della scuola con largo anticipo, anche prima di aver definito visti e alloggio. I tour virtuali del campus, le open house e i forum per i genitori ti permettono ora di valutare le scuole da remoto e di scegliere con anticipo. Si risparmia molto tempo, denaro ed energia. Come sfruttare questa opportunità: crea una lista di scuole nella nuova destinazione e parti da quelle che offrono sessioni di domande e risposte dal vivo e tour virtuali. L'onboarding a distanza o in modalità ibrida consente agli studenti di seguire le lezioni, conoscere gli insegnanti e familiarizzare con il nuovo ambiente prima di arrivare. È un'ottima soluzione per ridurre al minimo le interruzioni scolastiche e per rendere l'intero trasferimento molto meno destabilizzante. Come sfruttare questa opportunità: chiedi subito alle scuole della tua lista se offrono modelli di inserimento a distanza o ibridi. I portali digitali semplificano la presentazione dei documenti, ma la verifica può comunque richiedere tempo, soprattutto tra Paesi diversi. Potrebbero servire traduzioni, apostille e registri internazionali, e molte di queste pratiche non possono ancora essere svolte online. Come gestire questo aspetto: prepara per tempo le copie digitali di tutti i documenti e avvia con anticipo le procedure di verifica. Come accennato, alcune scuole offrono ora anche check-in dedicati al benessere dei nuovi studenti. Possono assumere la forma di sessioni di orientamento più lunghe, supporto psicologico, videochiamate e così via. Sono soluzioni molto utili per gli studenti in trasferimento. Come sfruttare questa opportunità: chiedi fin da subito se la scuola scelta prevede forme di supporto al trasferimento per i nuovi studenti. In caso contrario, potrebbe essere possibile richiederle.