Il lancio del visto per nomadi digitali in Slovenia è previsto per il 21 novembre. Secondo le prime informazioni, il visto sloveno per nomadi digitali avrà una validità di un anno, senza possibilità di rinnovo immediato. Le autorità prevedono comunque la possibilità di richiedere un nuovo visto sei mesi dopo la scadenza del primo.

I requisiti di idoneità saranno simili a quelli richiesti da altri Paesi che offrono visti per nomadi digitali: il richiedente dovrà essere in possesso di un passaporto valido, lavorare da remoto per un'azienda estera o come libero professionista, avere un casellario giudiziale pulito (senza condanne) e una copertura sanitaria per l'intera durata del visto. Sarà inoltre necessario dimostrare di percepire una soglia minima di reddito, che le autorità non hanno ancora comunicato.

Si ricorda che i cittadini dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo non hanno bisogno di questo visto. La loro cittadinanza europea consente già di soggiornare e circolare liberamente in Slovenia.