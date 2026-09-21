Déménager dans un pays voisin ou à l'autre bout du monde est un projet de vie important. Que vous partiez en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, au Canada, aux États-Unis ou en Outre-mer, votre déménagement ne consiste pas simplement à transporter vos biens d'un point A à un point B. Il implique une logistique bien plus complexe, des réglementations douanières, des opérations de fret maritime ou aérien ainsi qu'une coordination parfaite entre plusieurs acteurs internationaux.

De plus, pour déménager en toute sérénité, le choix de votre prestataire de déménagement est déterminant. Si le prix est naturellement un critère important, il ne devrait jamais être le seul. Un déménagement international est naturellement chargé sur le plan émotionnel. C'est d'ailleurs pourquoi l'accompagnement du client et la qualité du service font toute la différence pour une expatriation et une installation réussies.

Déménagement international : un métier d'expert Contrairement à un déménagement local, un déménagement international mobilise des compétences très spécifiques. Le déménageur doit notamment maîtriser : les différentes solutions de fret (maritime, aérien ou multimodal) ;

les procédures douanières propres à chaque pays ;

les réglementations sur l'importation des biens personnels ;

les contraintes liées aux compagnies maritimes et aériennes ;

la coordination entre les différents intervenants tout au long du transport. Lorsque le transport est confié à un armateur ou à une compagnie aérienne, c'est au déménageur international d'anticiper les difficultés, de suivre l'expédition et de tout mettre en œuvre pour limiter les imprévus et les retards afin de vous apporter entière satisfaction. Il faut toutefois garder à l'esprit que de nombreux facteurs sont indépendants de la volonté de votre déménageur, notamment la congestion des ports, les contrôles douaniers ou les perturbations du transport maritime mondial.

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Pourquoi un devis très bas peut coûter beaucoup plus cher que prévu Alors que les tarifs de fret ne cessent d'augmenter, face à plusieurs devis, il peut être tentant de choisir l'offre la moins chère. Pourtant, un prix particulièrement bas cache souvent des prestations limitées ou l'absence de services. Avant de comparer les tarifs, il est donc indispensable de vérifier ce que comprend réellement votre devis : Les fournitures d'emballage sont-elles incluses ?

L'emballage est-il réalisé par des professionnels ?

Les formalités douanières sont-elles prises en charge ?

Le déballage est-il prévu à destination ?

L'assurance est-elle adaptée à la valeur des biens transportés ?

Le suivi du dossier est-il assuré par un interlocuteur dédié ? Une économie apparente risque de se transformer rapidement en coût supplémentaire si des prestations essentielles sont facturées en supplément ou si un problème survient pendant le transport. Un déménageur professionnel et expérimenté saura vous expliquer votre devis et vous conseiller sur les options à choisir en fonction de votre destination et des biens à déménager. Des emballages professionnels et adaptés pour protéger vos biens Un déménagement international expose les meubles ainsi que les effets personnels à de nombreuses manipulations : chargement, déchargement, stockage, passage en conteneur, transport maritime ou aérien. Un professionnel du déménagement international utilise des matériaux d'emballage spécialement conçus pour ces contraintes : des cartons triple cannelure et cartons spéciaux pour les verres et la vaisselle ;

des caisses sur mesure pour les objets fragiles ;

des protections renforcées et couvertures américaines pour le mobilier ;

des emballages développés « in house » et sur mesure pour les tableaux, les œuvres d'art, les équipements électroniques hi-fi et vidéo, les vélos, les lustres, les pianos… Grâce à une expertise pointue des techniques d'emballage et un savoir-faire inégalé, les risques d'avaries et de casse pendant un transport dont la durée peut varier de plusieurs semaines à plusieurs mois. L'importance de choisir un déménageur réputé avec un réseau international solide Tous les déménageurs internationaux ne disposent pas des mêmes moyens humains et logistiques. L'un des critères les plus importants à prendre en compte est la présence d'un véritable réseau international, avec des agences ou des filiales implantées dans les pays de départ et de destination depuis de nombreuses décennies. Cette présence locale présente plusieurs avantages, notamment une meilleure coordination des opérations, une excellente connaissance des réglementations locales, un suivi efficace de votre dossier ainsi qu'une qualité de service homogène tout au long du déménagement. Le risque d'erreurs, de manque de suivi ou de mauvaise communication est plus élevé lorsqu'un prestataire sous-traite entièrement les opérations à différents intermédiaires,

Vérifiez les certifications et méfiez-vous des arnaques Le marché du déménagement international attire malheureusement aussi des sociétés peu fiables ou peu scrupuleuses. Avant de confier vos biens à un prestataire, il est recommandé de vérifier qu'il respecte les principaux standards internationaux de qualité, y compris les normes ISO, les exigences de la FIDI (Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux) et les standards de l'IAM (International Association of Movers). Ces certifications témoignent d'engagements précis en matière de qualité, de procédures, de formation et de respect des bonnes pratiques. Un autre signal d'alerte concerne les offres exclusivement proposées en ligne, sans véritable accompagnement humain. Faites attention à ces nombreuses plateformes internet qui revendent vos demandes de devis à des sous-traitants non qualifiés et inexpérimentés. Un déménagement international est un projet complexe qui mérite des conseils personnalisés. Il ne s'agit pas d'un simple service que l'on commande en quelques clics sur Internet. Rappelez-vous que vous confiez des biens qui vous sont précieux, des souvenirs de vie. L'accompagnement qui fait toute la différence Chez AGS Déménagement International, chaque projet est suivi par une agence locale et un interlocuteur dédié. Dès le premier contact, grâce à son expérience de terrain et son expertise unique en logistique,formalités administratives, au transport et à la livraison et même à l'installation dans votre pays d'accueil si vous le souhaitez. Nos équipes s'assurent que vous n'êtes pas livré à vous-même, et vous êtes sûr de ne rater aucune étape qui pourrait retarder l'expédition de vos effets personnels. En somme, cet accompagnement personnalisé permet d'anticiper les difficultés et d'apporter des solutions adaptées à chaque situation, qu'il s'agisse d'une expatriation, d'un retour dans votre pays d'origine ou d'une mutation professionnelle. Le groupage : une option qui permet de maîtriser votre budget Choisir la qualité et déménager avec un des leaders internationaux du déménagement ne signifie pas forcément un budget plus élevé. Pour les personnes qui disposent d'un budget plus modeste ou dont le départ n'est pas urgent, le transport en groupage constitue une excellente alternative. Le principe est simple : plusieurs déménagements à destination d'une même région sont regroupés dans un même conteneur AGS sécurisé et scellé. Le conteneur n'est partagé qu'avec des clients du groupe AGS. Cette solution permet de réduire significativement les coûts tout en bénéficiant du même niveau d'expertise, des mêmes procédures de qualité et du même accompagnement qu'avec un transport en conteneur individuel. En contrepartie, les délais peuvent être légèrement plus longs, le temps de compléter le conteneur et de le dépoter pour chaque client.