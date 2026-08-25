Partir vivre à l'étranger a un coût, souvent bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Billets d'avion, visas, logement, assurance : le budget constitue l'un des piliers de tout projet d'expatriation. Pourtant, même avec une planification minutieuse, certaines dépenses restent difficiles à anticiper. Taux de change, loyers à verser d'avance, nouvelles taxes ou simples habitudes du quotidien : une fois installés, de nombreux expatriés découvrent que les dépenses les plus déstabilisantes ne sont pas toujours celles qu'ils avaient prévues.

Peut-on vraiment anticiper les nombreux coûts cachés d'une expatriation ? Il est très difficile de se préparer à quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Les coûts cachés sont … eh bien, cachés. Ils se révèlent dans des détails ou des événements mineurs qui vous prennent souvent au dépourvu. Mais une recherche approfondie sur votre pays ou votre ville de destination peut vous orienter dans la bonne direction et, à tout le moins, vous donner une idée de ce qui vous attend. Suivre des forums d'expatriés le plus tôt possible avant votre départ, lire la presse locale et échanger avec ceux qui ont déjà franchi le pas sont les stratégies les plus efficaces. Tout comme constituer une épargne de précaution. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, certes, mais disposer de fonds facilement accessibles vous donne souvent le temps de réfléchir et de trouver la meilleure façon de faire face aux nouvelles dépenses. À lire également Le coût de la vie en Europe : une charge lourde pour les expatriés

Coût caché n° 1 : les taux de change Dans un scénario idéal, le taux de change d'une devise ne devrait avoir qu'un impact minimal sur votre quotidien dans un nouveau pays. Certes, vous perdrez peut-être quelques centimes sur les transactions et les frais de conversion, mais cela n'affectera pas vraiment votre vie de tous les jours. À moins que vous ne vous soyez installé dans un pays où coexistent plusieurs taux de change. L'Argentine en est un parfait exemple. À un moment donné en 2023, le pays s'est retrouvé sous les feux des projecteurs pour avoir pas moins de 16 taux de change du « dollar » en circulation, voire davantage. Il y avait bien sûr le taux de change officiel. Mais il existait aussi : le dollar bleu, échangé sur le marché noir ;

le dollar MEP, accessible via la Bourse ;

le CCL (contado con liquidación), utilisé pour transférer des fonds à l'étranger ;

le dollar touriste, appliqué aux achats effectués avec des cartes de crédit étrangères ;

le dollar qatari, destiné aux dépenses importantes réalisées à l'étranger ;

le dollar soja, conçu pour encourager les exportations agricoles ;

le dollar Coldplay, un taux spécial appliqué aux paiements versés aux artistes étrangers se produisant en Argentine ;

et des taux sectoriels spécifiques pour les exportateurs de vin, les entreprises technologiques et d'autres secteurs encore. Cette multitude de taux de change était le résultat de plusieurs années de contrôle des changes, localement connu sous le nom de cepo cambiario (« l'étau du change »). L'accès au dollar américain étant sévèrement restreint, le gouvernement a fini par devoir accorder des dérogations à certains secteurs de l'économie. Chaque nouvelle dérogation engendrait un nouveau taux de change, et c'est ainsi que l'Argentine s'est retrouvée avec l'un des systèmes monétaires les plus complexes au monde. J'ai vécu à Buenos Aires en 2025 : à cette époque, les taux de change étaient moins nombreux, et au quotidien, on jonglait essentiellement entre le taux officiel et le « taux bleu », qui avaient par ailleurs commencé à se rapprocher l'un de l'autre. Mais les séquelles de cette période de multiplication des taux se faisaient encore clairement sentir. La plupart des gens préféraient régler en espèces. Retirer de l'argent aux distributeurs automatiques relevait du parcours du combattant : chaque banque appliquait son propre taux de change pour les devises étrangères et prélevait des frais différents. Choisir le « mauvais » distributeur pouvait vous coûter presque le double. Combiné à un taux d'inflation frôlant les 200 %, cela créait une situation particulièrement tendue au moment de gérer les dépenses du quotidien. Les Argentins, aguerris par des années de turbulences économiques, savaient où trouver les meilleurs prix, disposaient de comptes bancaires locaux et maîtrisaient les subtilités des retraits et des virements. Les nouveaux arrivants, eux, se retrouvaient souvent à surpayer et à perdre des sommes considérables lors de simples transactions du quotidien, faute de connaître les rouages du système. Seize taux de change, cela peut sembler extrême. Mais même deux suffisent à créer de sérieux pièges financiers pour ceux qui ne savent pas s'y retrouver. Prenons l'Algérie, par exemple. Le pays ne dispose « que » de deux taux de change : le taux officiel, utilisé par le système bancaire, et le taux « réel », celui que les Algériens utilisent dans leur vie quotidienne. Mais l'écart entre les deux est presque du simple au double : 100 euros sur le marché noir vous rapportent 30 000 dinars algériens, alors qu'en passant par une banque, vous n'en obtiendrez que 15 000. Si vous réglez quoi que ce soit avec une carte bancaire étrangère, vous payez donc le double. Mais il y a un revers à la médaille : lorsque vous achetez des billets d'avion internationaux depuis l'Algérie en payant en monnaie locale, vous les obtenez pratiquement à moitié prix, les compagnies aériennes appliquant le taux de change officiel.

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Coût caché n° 2 : l'inflation et les flambées du coût de la vie En 2023, l'Argentine a enregistré un pic d'inflation de 290 % en un mois. En Turquie, le taux d'inflation a atteint un niveau record de plus de 75 % en 2024. Ces chiffres donnent le vertige, même vus sur un écran. Mais si vous venez de vous expatrier après avoir soigneusement planifié votre budget, ils sont tout simplement effrayants. L'inflation et la hausse du coût de la vie sont des phénomènes permanents. Ce sont des processus naturels qui forment la toile de fond de nos existences et qui, lorsqu'ils évoluent lentement, peuvent même passer inaperçus. C'est lorsqu'ils surviennent rapidement et de façon imprévisible qu'ils deviennent véritablement problématiques. Lorsque je me suis installé en Turquie pour la première fois en 2021, les expatriés que j'y ai rencontrés m'ont dit que le moment n'était pas idéal. L'appartement que je m'apprêtais à louer pour 500 USD par mois n'en coûtait que 300 USD il y a quelques mois. Quand j'ai quitté le pays en 2024, ce même appartement se louait déjà à plus de 900 USD. Des flambées soudaines de l'inflation et du coût de la vie peuvent rapidement réduire à néant des mois de planification minutieuse et vous contraindre à revoir entièrement vos projets. « Nous sommes en train de nous faire expulser d'Argentine par les prix. Quand nous sommes arrivés ici après le COVID, c'était le pays le moins cher d'Amérique latine. Aujourd'hui, y vivre coûte presque autant qu'aux États-Unis. Et ce n'est même pas une question de grosses dépenses comme le loyer ou la voiture. Je dois maintenant établir un budget pour faire mes courses. Et quand je vois ce que coûtent les mêmes produits de l'autre côté de la frontière, au Brésil, j'ai juste envie de partir », témoigne Lina, expatriée russe en Argentine. À lire également Expatriation à Dubaï : un rêve désormais inaccessible ? Coût caché n° 3 : l'instabilité et les changements de politique Comme l'illustre le témoignage ci-dessus, des changements soudains dans la manière dont votre pays d'accueil vous perçoit peuvent entraîner des dépenses imprévues considérables. La Turquie en est un exemple parlant. En 2024, le pays a partiellement supprimé son programme de résidence touristique pour certains groupes de personnes. Ce changement est intervenu en l'espace d'une seule journée, laissant de nombreux nouveaux arrivants dans l'embarras, contraints de revoir leurs plans après avoir investi beaucoup de temps et d'argent dans leur installation. Le Portugal est un autre cas d'école. Au fil des années, le pays était devenu l'une des destinations les plus prisées des résidents étrangers, grâce à son programme Golden Visa et au régime fiscal des Résidents Non Habituels (RNH). Des milliers de personnes y ont acheté des biens immobiliers, planifié leur retraite et transféré leurs activités. Mais en 2023, le Portugal a supprimé la voie immobilière d'accès au Golden Visa, et peu après, le gouvernement a également mis fin au régime RNH pour les nouveaux demandeurs. Celui-ci a été remplacé par un programme bien plus restrictif, le RNH 2.0, destiné aux personnes hautement qualifiées : ces dernières peuvent bénéficier d'un taux forfaitaire d'imposition sur le revenu de 20 %, mais tout le monde est désormais pleinement imposable selon le barème progressif standard portugais, y compris les pensions étrangères. L'Argentine refait également surface. Longtemps considérée comme l'un des pays les plus accessibles pour les étrangers souhaitant obtenir la résidence ou la nationalité, elle a vu son gouvernement introduire, en mai 2025, le décret 366/2025, qui a immédiatement durci les règles d'immigration. Ce texte prévoit des conditions nettement plus strictes pour l'obtention de la résidence permanente, élargit les motifs de refus d'entrée et d'expulsion, et modifie le parcours vers la citoyenneté : les candidats doivent désormais justifier de deux années de résidence légale et continue en Argentine, sans quitter le territoire. Pour de nombreux expatriés, il ne s'agissait pas de simples ajustements administratifs : c'était un bouleversement de vie. Un voyage à l'étranger pour rendre visite à sa famille annulerait désormais les années de résidence acquises. Une personne ayant prévu un séjour de deux ans se retrouverait à devoir assumer des années supplémentaires de loyer, d'assurance, de démarches administratives et de frais de subsistance. Le décret prévoit également de révoquer l'accès aux soins de santé publics et à l'enseignement universitaire gratuit aux personnes ne disposant pas de la résidence permanente. Ces exemples illustrent une réalité incontournable : les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et nous n'avons évoqué ici que des changements de politique officiels. Comme ces dernières années l'ont démontré, l'imprévisibilité reste la seule constante : pandémies, guerres, catastrophes naturelles… Se retrouver confronté à l'une de ces situations à l'étranger entraîne inévitablement de nombreuses dépenses supplémentaires. Coût caché n° 4 : l'évolution de la fiscalité Se renseigner sur les impôts à acquitter dans son nouveau pays d'accueil est une démarche tout à fait classique. Il faut savoir comment vos revenus seront imposés, s'il existe une convention fiscale entre votre pays d'origine et votre pays d'accueil pour éviter la double imposition, si des dispositifs spécifiques destinés aux résidents étrangers permettent de bénéficier d'un taux réduit, etc. Mais même après avoir effectué toutes ces recherches et être satisfait de vos conclusions, les choses peuvent évoluer. Parfois en votre faveur : en 2026, la Turquie a ainsi annoncé que les nouveaux résidents fiscaux pouvaient désormais bénéficier d'une exonération de vingt ans de l'impôt sur le revenu turc sur les revenus de source étrangère. Mais les changements fiscaux peuvent aussi jouer contre vous. Les Pays-Bas, par exemple, proposaient autrefois la fameuse « règle des 30 % » aux salariés étrangers éligibles. Ce dispositif permettait aux employeurs locaux de verser une partie du salaire en franchise d'impôt, en compensation des frais liés à l'expatriation. Mais depuis 2025, la plupart des nouveaux demandeurs ne peuvent plus opter pour le statut de « contribuable partiellement non-résident » : la règle ne s'applique désormais pleinement qu'aux personnes déjà intégrées au dispositif avant 2024. Il se murmure par ailleurs que la règle des 30 % sera supprimée à l'issue de l'année fiscale 2026. Les changements fiscaux n'affectent pas uniquement les salariés : ils peuvent aussi bouleverser la réalité financière de ceux qui gèrent une entreprise à l'étranger ou exercent en tant qu'indépendants. Les gouvernements révisent régulièrement les taux d'imposition des sociétés, la fiscalité des dividendes, les seuils d'assujettissement à la TVA, les cotisations sociales et bien d'autres paramètres. Une entreprise relativement peu coûteuse à faire tourner lors de votre installation peut ainsi devenir nettement plus onéreuse avec le temps. L'Estonie est depuis longtemps réputée pour permettre aux entreprises de réinvestir leurs bénéfices en franchise d'impôt, l'impôt sur les sociétés n'étant dû qu'au moment de la distribution des profits. Mais en 2025, le taux d'imposition sur les bénéfices distribués est passé de 20 % à 22 %, renchérissant légèrement la situation des entrepreneurs qui se versent régulièrement des dividendes. L'Estonie demeure l'une des juridictions les plus favorables aux entreprises en Europe occidentale, mais cet exemple montre bien que même les systèmes fiscaux les plus stables et les plus accueillants pour les entrepreneurs peuvent évoluer. À lire également Coût de la vie et expatriation : quel impact sur les entreprises ?

Coût caché n° 5 : le logement Le fait qu'il vous faudra un toit une fois installé dans votre nouveau pays n'est guère une surprise. En revanche, les conditions pour louer ou acheter sur place peuvent l'être. En Turquie, par exemple, de nombreux propriétaires exigent le paiement d'un an de loyer à l'avance. Vous pourrez peut-être négocier pour ramener ce délai à six mois, voire moins si vous avez de la chance. Mais le paiement annuel anticipé reste la norme. Cela signifie que vous devez disposer d'une année de loyer avant même de vous installer, et être prêt, mentalement et financièrement, à perdre une partie de cette avance si vos projets venaient à changer. Comme le témoigne un expatrié dans notre article sur la façon dont les règles de visa peuvent impacter votre parcours professionnel, après que la Turquie a modifié ses conditions de résidence, il a dû quitter le pays avec sa famille alors qu'il avait déjà réglé un an de loyer. Cette pratique ne se limite pas à la Turquie : des traditions locatives similaires existent aux Émirats arabes unis, au Japon, en Corée du Sud et dans quelques autres pays. Coût caché n° 6 : voiture et transports en commun À Singapour, le prix affiché d'une voiture ne représente qu'une partie de ce qu'elle vous coûtera réellement. Pour immatriculer votre véhicule, vous devrez d'abord obtenir un Certificat de Droit d'Utilisation, ou COE (Certificate of Entitlement), délivré dans le cadre d'un système d'enchères compétitif. Ce certificat vous autorise à conserver et à utiliser le véhicule pendant dix ans ; à l'issue de cette période, il doit être renouvelé. Le hic : comme le COE s'obtient aux enchères, son coût peut finir par égaler, voire dépasser, celui du véhicule lui-même. Le gouvernement singapourien procède ainsi délibérément pour limiter le nombre de voitures sur les routes. Et posséder une voiture n'est pas la seule dépense supplémentaire : il faut également s'acquitter de frais d'immatriculation, d'une taxe d'immatriculation complémentaire, de droits d'accise et d'une taxe de circulation. Si vous arrivez à Singapour depuis un endroit où vous possédiez une voiture et l'utilisiez régulièrement, la transition peut s'avérer rude, voire très coûteuse. Les déplacements intérieurs peuvent aussi réserver de mauvaises surprises. Beaucoup d'expatriés qui se sont installés en Amérique latine pensaient pouvoir explorer la région facilement grâce à des vols low-cost, comme en Europe ou en Asie du Sud-Est. Mais contrairement à ces deux régions, l'Amérique latine ne compte pas beaucoup de compagnies aériennes, et les prix des vols entre pays, voire des vols intérieurs, sont plutôt élevés. Un vol aller-retour entre São Paulo et Manaus (plus de 3 heures de trajet) peut ainsi dépasser 500 USD si vous ne le réservez pas très longtemps à l'avance. Coût caché n° 7 : les petites dépenses du quotidien Ce ne sont pas toujours les « grosses » dépenses, comme le logement, la voiture ou les billets d'avion, qui posent problème. Parfois, ce sont les petites choses du quotidien qui s'accumulent pour atteindre des montants étonnamment significatifs. Ceux qui s'installent dans les pays nordiques, comme la Norvège ou la Suède, en font souvent l'expérience à leurs dépens. La Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande figurent parmi les pays où les salaires sont les plus élevés au monde, ce qui se répercute directement sur le prix des services. Une simple coupe de cheveux en Europe du Sud ou de l'Est peut facilement coûter moins de 20 USD, mais en Norvège ou au Danemark, le prix oscille entre 60 et 100 USD. Faire garder ses enfants revient à plus de 20 USD de l'heure, et une petite réparation de plomberie ou d'électricité peut vous coûter 200 USD. Pour de nombreux expatriés, ces prix entraînent un véritable changement de mode de vie. Rebecca, Néerlandaise anciennement expatriée en Thaïlande, nous en parle : « J'ai travaillé à Shenzhen (Chine) pendant cinq ans, puis à Bangkok pendant deux ans. Maintenant je vis à Amsterdam, et je souffre, pas vraiment, mais un peu quand même. Je n'avais aucune idée de tout ce que je payais autrefois : les instituts de beauté, les spas, les massages, les salles de sport, le yoga, les restaurants… À Bangkok, je passais la plupart de mes journées dehors et j'achetais tout ce dont j'avais besoin. Et ça ne me semblait pas être un luxe, parce que c'était simplement accessible. Ici, je rentre souvent déjeuner à la maison pour éviter les dépenses supplémentaires. »

Coût caché n° 8 : les produits importés S'installer dans des endroits plus reculés s'accompagne souvent de coûts supplémentaires. On pourrait penser que plus on s'éloigne, moins les choses sont chères. Mais c'est souvent loin d'être le cas, surtout dans les endroits aux chaînes d'approvisionnement complexes. Prenons Hong Kong, par exemple. Réputée pour afficher l'un des coûts de la vie les plus élevés au monde, la ville dispose de très peu d'agriculture et d'industrie manufacturière et dépend massivement des importations. Ce qui fait grimper le prix de tout, y compris celui des produits alimentaires. Hong Kong est célèbre pour son eau particulièrement chère. À tel point que lorsque mes amis et moi partions randonner à Hong Kong depuis la Chine continentale, nous apportions notre eau en traversant la frontière. Une petite bouteille d'eau dans une supérette de Hong Kong peut coûter jusqu'à 3 USD. Le territoire est exigu, mais sa population dépasse 7,5 millions d'habitants. Résultat : les loyers et les prix de l'immobilier y sont très élevés, ce qui se répercute également sur le prix des biens et des services. De nombreux endroits isolés comme l'Islande, Malte, Chypre, les Maldives et de nombreuses îles des Caraïbes connaissent des dynamiques d'approvisionnement similaires, et tout, des céréales du petit-déjeuner aux appareils électroniques, est importé. En Islande, par exemple, le prix des fruits et légumes frais est nettement plus élevé que dans le reste de l'Europe. Mais même sans chaînes d'approvisionnement complexes, les expatriés se retrouvent souvent à dépenser davantage pour des produits importés. Certains regrettent les saveurs de leur pays d'origine, d'autres recherchent des marques de cosmétiques ou de produits de santé qui leur sont familières, et ainsi de suite. Moins vous êtes flexible sur ce point et prêt à essayer les alternatives locales, plus vos dépenses seront élevées.