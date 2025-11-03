Une étape de prévention essentielle : se protéger des maladies locales

Lorsqu'on s'expatrie dans une région où certaines maladies tropicales ou infectieuses sont présentes - comme le paludisme, la dengue, la fièvre typhoïde ou le chikungunya - une visite médicale avant le départ est indispensable. Ces maladies, souvent absentes ou rares dans les pays européens, peuvent surprendre les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas forcément leurs modes de transmission ni les bons réflexes de prévention.

Votre médecin pourra vous conseiller sur les vaccinations à effectuer (comme la fièvre jaune, obligatoire dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique du Sud), les traitements préventifs (par exemple, la prophylaxie antipaludique avant un séjour en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne ou en Amazonie), ainsi que sur les gestes simples pour éviter certains désagréments et contaminations possibles : se protéger des piqûres de moustiques au Vietnam ou au Kenya par exemple ; éviter l'eau du robinet dans certaines régions du monde ; bien laver les fruits et légumes, ou encore se munir de répulsifs efficaces.

Cette consultation médicale permet aussi d'adapter votre trousse de pharmacie à votre destination, du désinfectant pour les plaies en climat tropical humide au traitement de secours contre la turista…

À noter : pour connaître précisément les recommandations selon votre pays d'expatriation, consultez les fiches “Conseils aux voyageurs” du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les recommandations de l'Institut Pasteur, ou encore les données actualisées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Renouveler ses ordonnances : un geste simple pour éviter bien des tracas

Avant de faire vos valises, prenez le temps, grâce à un bilan de santé, de renouveler toutes vos ordonnances. Ce réflexe, souvent négligé, peut pourtant vous épargner bien des complications une fois à l'étranger. Il ne s'agit pas seulement de vos traitements réguliers : pensez aussi à vos lunettes, lentilles de contact, contraceptifs ou tout autre dispositif médical dont vous pourriez avoir besoin.

Dans certains pays, accéder à des médicaments courants peut en effet s'avérer plus compliqué qu'on ne l'imagine. Par exemple, des antidouleurs simples comme le paracétamol ne se trouvent pas toujours aussi facilement que dans leur pays d'origine, ou pas sous la même forme.

Certains traitements hormonaux ou anxiolytiques sont strictement encadrés à Singapour ou aux Émirats arabes unis.

Attention, les ordonnances étrangères ne sont pas toujours reconnues : il faudra parfois consulter un médecin local pour en obtenir une nouvelle, ce qui peut prendre un certain temps. Faites donc le point avec votre médecin lors d'un bilan : quels sont les médicaments dont vous avez absolument besoin? Comment les renouveler? Une ordonnance en anglais peut-elle suffire?

À noter : de manière générale, les pays autorisent l'importation de médicaments quand ils sont réservés à un usage personnel et que la quantité n'excède pas un certain nombre de mois de traitement.

Mais il faut se renseigner sur leurs règles d'importation, en fonction des destinations.

Certains médicaments, même sur ordonnance, peuvent être interdits aux États-Unis, par exemple (voir les réglementations de la Food and Drug Administration).

Dans d'autres cas, il convient de demander un certificat d'importation si vous avez besoin d'un traitement contenant certaines substances réglementées. C'est le cas notamment au Japon pour les médicaments contenant de la codéine.

Détecter ou anticiper une maladie chronique : profiter du départ pour faire un vrai bilan

Beaucoup de personnes ne font pas de bilan de santé régulier ou se contentent de contrôles de routine très sommaires (une simple prise de sang et la mesure de la tension artérielle). Pourtant, ce grand changement de vie qu'est une expatriation peut être l'occasion idéale de réaliser un bilan de santé complet, plus approfondi que d'ordinaire.

Un examen global peut révéler des problèmes souvent silencieux comme un trouble thyroïdien, une insuffisance rénale, un trouble cardiovasculaire qui peuvent passer inaperçus pendant des années.

Les découvrir avant le départ permet de mettre en place un traitement dans un système médical que vous connaissez et d'éviter de devoir expliquer vos antécédents dans une langue étrangère, parfois avec un vocabulaire médical complexe. Même quand on s'exprime bien en anglais, il suffit d'une nuance mal comprise pour compliquer un diagnostic ou un traitement.

Enfin, ce bilan complet permet de préparer un dossier médical clair, que vous pourrez emporter avec vous, et d'adapter votre assurance santé internationale en cas de pathologie nécessitant un suivi.

Point d'attention particulier : les soins dentaires, ophtalmiques et gynécologiques; le calendrier vaccinal pour les enfants

Certains soins médicaux sont plus faciles à gérer avant le départ qu'une fois à l'étranger. C'est particulièrement vrai pour les soins dentaires, les lunettes ou lentilles de contact, ainsi que pour les consultations gynécologiques ou urologiques. Dans de nombreux pays, ces prestations sont en effet coûteuses, peu remboursées ou nécessitent de longs délais pour obtenir un rendez-vous.

Un simple détartrage peut, par exemple, coûter plus de 150 dollars aux États-Unis ; une consultation ophtalmologique dépasse souvent 100 dollars à Hong Kong, et les consultations gynécologiques peuvent être très limitées dans certains pays du Moyen-Orient. En Australie, les lunettes ne sont généralement pas couvertes par le régime public de santé, et en Chine, il faut parfois patienter plusieurs semaines avant d'avoir accès à un spécialiste dans un hôpital public.

Si vous partez en famille, pensez également au calendrier vaccinal des enfants : certaines doses doivent être administrées à des âges précis et il est souvent plus simple de les faire dans votre pays d'origine qu'à l'étranger, où les coûts peuvent être plus élevés et les produits pas toujours identiques. Sans compter que les calendriers vaccinaux diffèrent d'un pays à l'autre.

Quel bilan santé réaliser avant une expatriation ?

Il existe des organismes spécialisés dans les bilans de santé à destination des futurs expatriés. Consultez, par exemple, le CBSA-Abcos ou l'ARM.

Plusieurs sites officiels tels que le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommandent les examens suivants avant un départ :