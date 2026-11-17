Lo que revela la OCDE sobre la cultura financiera de los jóvenes
Un informe PISA de la OCDE sobre cultura financiera muestra que más de dos tercios de los jóvenes de 15 años utilizan activamente productos y servicios financieros. «Más del 60 % tiene una cuenta bancaria y/o una tarjeta de pago, y cerca del 90 % ha realizado alguna compra en línea en los últimos 12 meses».
Sin embargo, el estudio advierte que esta familiaridad con las herramientas digitales no implica que los jóvenes dominen los mecanismos financieros básicos. Alrededor del 20 % de los adolescentes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en «cultura financiera», lo que significa, por ejemplo, que tienen dificultades para entender conceptos bastante elementales como los intereses o los principios para elaborar un presupuesto.
En este contexto, la OCDE subraya la importancia del entorno familiar y del papel que debe desempeñar la escuela para desarrollar la cultura financiera entre los jóvenes. Algunos países, como Estados Unidos, han diseñado un currículo completo sobre el tema, pensado para aplicarse a lo largo de toda la etapa escolar.
¿Por qué la expatriación es una oportunidad ideal para aprender a gestionar el dinero?
Vivir en el extranjero pone a los niños frente a realidades que difícilmente encontrarían en su entorno habitual. El cambio de moneda, las diferencias en el coste de vida, los nuevos medios de pago, unos hábitos de consumo a veces sorprendentes o unas desigualdades de nivel de vida muy visibles: todas estas situaciones concretas los llevan de forma natural a plantearse preguntas sobre el dinero y su valor.
Este nuevo contexto brinda a los padres ocasiones perfectas para abordar nociones como el presupuesto, el poder adquisitivo, el tipo de cambio o las decisiones de consumo, y hacerlo de manera práctica, directamente anclada en la realidad del país donde se vive.
Y en ese marco, como señalan los estudios mencionados anteriormente, la educación financiera contribuye a desarrollar competencias esenciales de cara al futuro: ejercer el pensamiento crítico ante los estímulos comerciales, aprender a posponer un capricho, tomar decisiones reflexivas, planificar un proyecto o asumir la responsabilidad de los propios gastos.
Educar financieramente a tu hijo: 4 ventajas clave
Prevenir el riesgo de estafas y manipulaciones
Aprender a gestionar el dinero es también aprender a protegerse: la educación financiera ofrece una cierta seguridad, al igual que la educación mediática y digital.
Las estafas ya no se limitan a los billetes falsos o a los vendedores a domicilio de dudosa reputación. Hoy adoptan formas muy distintas: promesas de ganancias fáciles difundidas por influencers en redes sociales, ofertas de pago fraccionado («compra ahora, paga después»), falsos proyectos de inversión en criptomonedas, y un largo etcétera.
Un joven que nunca ha aprendido a descifrar estos mecanismos tiene más probabilidades de tomar decisiones impulsivas o de depositar su confianza en las personas equivocadas. En situación de expatriación, donde a veces debe manejarse con un nuevo banco, nuevos medios de pago o aplicaciones en otro idioma, esa vulnerabilidad se acentúa todavía más.
Comprender el valor del dinero
Entre los pagos sin contacto y las aplicaciones móviles, los gastos se vuelven algo abstractos.
En algunos países, como China, prácticamente todas las transacciones financieras del día a día se realizan de forma digital, principalmente a través de WeChat y Alipay. Incluso niños de 5 o 6 años muestran cierta familiaridad con los pagos digitales, como lo demuestra este estudio sobre la cultura financiera de los más pequeños en Shanghái.
Cuando el dinero se vuelve «invisible», resulta más difícil percibir su valor real.
Una buena educación financiera debería ayudar a establecer la conexión entre las cifras que aparecen en una pantalla, el coste concreto de un bien y el esfuerzo necesario para obtenerlo.
Construir una relación «sana» con el consumo
La adolescencia es una etapa en la que se forjan, en parte, los hábitos de consumo. En la expatriación, los jóvenes pueden encontrarse con un nivel de vida muy diferente al que conocían: viajes más frecuentes, restaurantes, colegios internacionales, vivienda de calidad o ciertos beneficios cubiertos por el empleador. Sin una explicación adecuada, corren el riesgo de considerar ese confort como algo normal, sin entender qué es lo que lo hace posible.
La educación financiera permite poner esas experiencias en perspectiva. Al vincular los gastos con el presupuesto familiar, las prioridades y las decisiones cotidianas, puedes ayudar a tu hijo a desarrollar una relación más reflexiva con el consumo.
Prepararse para vivir de forma autónoma
Saber planificar un presupuesto, ahorrar para un proyecto, comparar precios, establecer prioridades o pensar antes de hacer una compra: todas estas habilidades facilitan enormemente la entrada en la vida adulta.
Adquiridas de forma progresiva, estas costumbres dan a los jóvenes mayor confianza y tranquilidad cuando llegan a la universidad y, más adelante, al mundo laboral.
Situaciones del día a día para acercar a los niños al mundo de las finanzas
Comprender: darle sentido al dinero
Hacer la compra en familia
Sencillo pero muy instructivo. Comparar precios, detectar ofertas, calcular el coste de la cesta o del carrito: el mercado y el supermercado siguen siendo una buena escuela para entender el valor de lo que se compra.
Jugar con las divisas
Convertir precios entre la moneda local y la del país de origen permite entender los tipos de cambio y reflexionar sobre el poder adquisitivo y las diferencias en el coste de vida entre países.
Decidir: aprender a elegir
Gestionar la paga
La paga semanal o mensual es, desde siempre, un excelente laboratorio. Ayuda a planificar los gastos, a renunciar a ciertas compras y a ahorrar para proyectos más importantes.
Preparar el presupuesto de un viaje o participar en una compra importante
¿Por qué no encargarle a tu hijo la misión de preparar el presupuesto de un fin de semana, una excursión o una jornada en familia? Descubrirá qué decisiones tomar para no salirse de lo previsto. Involúcralo, por ejemplo, en la comparación de ofertas, la lectura de opiniones y la evaluación del coste total antes de tomar una decisión.
Actuar: experimentar para ganar autonomía
Fomentar una primera actividad remunerada
Cuidar niños, dar clases particulares, cuidar mascotas, hacer pequeños trabajos o empleos de temporada, siempre que la legislación local lo permita: ganar el primer dinero propio cambia profundamente la manera en que los jóvenes perciben los gastos. Entienden de forma concreta la relación entre el tiempo, el esfuerzo y la remuneración.
Iniciarse con simulaciones financieras
A menudo se aprende mejor experimentando que escuchando largas explicaciones. Los juegos de mesa, las aplicaciones de gestión de presupuesto o los simuladores bursátiles permiten descubrir algunos principios básicos de las finanzas sin arriesgar ni un euro.
Existen numerosos sitios web que permiten invertir en bolsa de forma virtual, lo que ayuda a entender de manera práctica conceptos como el riesgo, la diversificación de la cartera o la rentabilidad.
Abrirle una cuenta bancaria personal
Abrir una cuenta bancaria a tu hijo adolescente es una forma excelente de responsabilizarlo de manera progresiva. Con una tarjeta de pago y una aplicación de seguimiento, aprende a gestionar su presupuesto, consultar su saldo, anticipar sus gastos y evitar gastarlo todo en pocos días. También puede descubrir cómo funcionan las transferencias, el ahorro y las normas de seguridad en los pagos en línea. Bien acompañada, esta primera experiencia supone un paso esencial hacia la autonomía financiera.
Nota: en Francia, los niños tienen derecho a abrir una libreta de ahorro juvenil o una cuenta de retiradas a partir de los 12 años. A partir de los 16, es posible disponer de una cuenta corriente completa, con tarjeta de pago incluida.