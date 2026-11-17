Más allá de los descubrimientos culturales, vivir en el extranjero ofrece una oportunidad que a veces se subestima: la de preparar a los jóvenes para convertirse en adultos autónomos. Y esa autonomía pasa, en parte, por la educación financiera. Saber gestionar el dinero, tomar decisiones informadas, comprender el valor de las cosas o anticipar los gastos son habilidades que desempeñan un papel determinante en la vida de un joven adulto. Aquí tienes algunos consejos para ayudar a tu hijo a desarrollar buenos hábitos en materia de gestión de las finanzas.

Lo que revela la OCDE sobre la cultura financiera de los jóvenes Un informe PISA de la OCDE sobre cultura financiera muestra que más de dos tercios de los jóvenes de 15 años utilizan activamente productos y servicios financieros. «Más del 60 % tiene una cuenta bancaria y/o una tarjeta de pago, y cerca del 90 % ha realizado alguna compra en línea en los últimos 12 meses». Sin embargo, el estudio advierte que esta familiaridad con las herramientas digitales no implica que los jóvenes dominen los mecanismos financieros básicos. Alrededor del 20 % de los adolescentes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de competencia en «cultura financiera», lo que significa, por ejemplo, que tienen dificultades para entender conceptos bastante elementales como los intereses o los principios para elaborar un presupuesto. En este contexto, la OCDE subraya la importancia del entorno familiar y del papel que debe desempeñar la escuela para desarrollar la cultura financiera entre los jóvenes. Algunos países, como Estados Unidos, han diseñado un currículo completo sobre el tema, pensado para aplicarse a lo largo de toda la etapa escolar. Leer también Dificultades escolares en el extranjero: ¿cómo acompañar a tu hijo?

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¿Por qué la expatriación es una oportunidad ideal para aprender a gestionar el dinero? Vivir en el extranjero pone a los niños frente a realidades que difícilmente encontrarían en su entorno habitual. El cambio de moneda, las diferencias en el coste de vida, los nuevos medios de pago, unos hábitos de consumo a veces sorprendentes o unas desigualdades de nivel de vida muy visibles: todas estas situaciones concretas los llevan de forma natural a plantearse preguntas sobre el dinero y su valor. Este nuevo contexto brinda a los padres ocasiones perfectas para abordar nociones como el presupuesto, el poder adquisitivo, el tipo de cambio o las decisiones de consumo, y hacerlo de manera práctica, directamente anclada en la realidad del país donde se vive. Y en ese marco, como señalan los estudios mencionados anteriormente, la educación financiera contribuye a desarrollar competencias esenciales de cara al futuro: ejercer el pensamiento crítico ante los estímulos comerciales, aprender a posponer un capricho, tomar decisiones reflexivas, planificar un proyecto o asumir la responsabilidad de los propios gastos. Educar financieramente a tu hijo: 4 ventajas clave Prevenir el riesgo de estafas y manipulaciones Aprender a gestionar el dinero es también aprender a protegerse: la educación financiera ofrece una cierta seguridad, al igual que la educación mediática y digital. Las estafas ya no se limitan a los billetes falsos o a los vendedores a domicilio de dudosa reputación. Hoy adoptan formas muy distintas: promesas de ganancias fáciles difundidas por influencers en redes sociales, ofertas de pago fraccionado («compra ahora, paga después»), falsos proyectos de inversión en criptomonedas, y un largo etcétera. Un joven que nunca ha aprendido a descifrar estos mecanismos tiene más probabilidades de tomar decisiones impulsivas o de depositar su confianza en las personas equivocadas. En situación de expatriación, donde a veces debe manejarse con un nuevo banco, nuevos medios de pago o aplicaciones en otro idioma, esa vulnerabilidad se acentúa todavía más. Comprender el valor del dinero Entre los pagos sin contacto y las aplicaciones móviles, los gastos se vuelven algo abstractos. En algunos países, como China, prácticamente todas las transacciones financieras del día a día se realizan de forma digital, principalmente a través de WeChat y Alipay. Incluso niños de 5 o 6 años muestran cierta familiaridad con los pagos digitales, como lo demuestra este estudio sobre la cultura financiera de los más pequeños en Shanghái. Cuando el dinero se vuelve «invisible», resulta más difícil percibir su valor real. Una buena educación financiera debería ayudar a establecer la conexión entre las cifras que aparecen en una pantalla, el coste concreto de un bien y el esfuerzo necesario para obtenerlo. Construir una relación «sana» con el consumo La adolescencia es una etapa en la que se forjan, en parte, los hábitos de consumo. En la expatriación, los jóvenes pueden encontrarse con un nivel de vida muy diferente al que conocían: viajes más frecuentes, restaurantes, colegios internacionales, vivienda de calidad o ciertos beneficios cubiertos por el empleador. Sin una explicación adecuada, corren el riesgo de considerar ese confort como algo normal, sin entender qué es lo que lo hace posible. La educación financiera permite poner esas experiencias en perspectiva. Al vincular los gastos con el presupuesto familiar, las prioridades y las decisiones cotidianas, puedes ayudar a tu hijo a desarrollar una relación más reflexiva con el consumo. Prepararse para vivir de forma autónoma Saber planificar un presupuesto, ahorrar para un proyecto, comparar precios, establecer prioridades o pensar antes de hacer una compra: todas estas habilidades facilitan enormemente la entrada en la vida adulta. Adquiridas de forma progresiva, estas costumbres dan a los jóvenes mayor confianza y tranquilidad cuando llegan a la universidad y, más adelante, al mundo laboral. Leer también Cómo se adaptan socialmente los niños al mudarse al extranjero