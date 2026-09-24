Los niños suelen hacer amigos con más facilidad. No necesitan hablar del clima para romper el hielo, ni siquiera tener tanto en común. Simplemente estar en el mismo parque a la misma hora suele bastar para crear una conexión que durará años. Pero mudarse al extranjero puede complicar las cosas. Estarán en un entorno nuevo, quizás con un idioma nuevo, rodeados de niños con hábitos y comportamientos diferentes. Entonces, ¿qué puedes hacer para facilitar la transición y ayudar a tus hijos a socializar en el extranjero?

Empieza por su personalidad Cada niño es diferente. Como compartió Alina, una expatriada rusa en Estados Unidos, en nuestro artículo ¿Dónde está el hogar para los niños expatriados?: “Todo depende de tus hijos. No creo que exista un consejo genérico que funcione para todos. A mi hijo, la verdad, no le importa mucho que nos mudemos. Tiene cinco años y hace amigos con muchísima facilidad. Entra en una habitación, hace reír a todo el mundo y ya está, tiene nuevos mejores amigos. Mi hija es muy distinta. Necesita rutinas y horarios; se parece más a mí. Le gusta que todo esté organizado y sea predecible. Y nos dijo sin rodeos que no quiere volver a mudarse porque tiene ‘novio'. Por suerte, no tenemos previsto mudarnos de nuevo en la próxima década”. Los niños que son "mariposas sociales" suelen ver los lugares nuevos como oportunidades para hacer amigos. Para ellos, empezar en un colegio o guardería nuevos puede ser motivo de alegría y una oportunidad para brillar. La barrera del idioma puede suponer un obstáculo temporal. Pero, sorprendentemente, algunos padres ven a sus hijos prosperar incluso con un conocimiento limitado del idioma. “Estaba muy preocupado por cómo le iría a mi hijo en nuestro primer año en China; tiene cuatro años y no hablaba nada de chino. Pensábamos que tendríamos algo de tiempo antes de que empezara el colegio para que se pusiera al día, al menos un poco. Pero el primer día de guardería volvió a casa hablando de que ya tenía un mejor amigo”, cuenta Dan, un expatriado británico en China. Para los niños, sobre todo a edades tempranas, el idioma suele quedar en segundo plano. Se conocen y se relacionan a través del juego, y gran parte de esa comunicación puede ser no verbal. Además, para muchos niños, conocer a alguien que no habla su idioma despierta más curiosidad e interés que incomodidad (algo mucho más habitual entre los adultos). Por eso, un niño pequeño que llega de otro país puede convertirse rápidamente en el centro de atención y hacer amigos con facilidad. Mientras que algunos niños son muy abiertos a las relaciones sociales, otros son más reservados. Puede que tarden más en integrarse, pero eso no significa que sean infelices durante el proceso. Como padre, es natural que quieras que tu hijo encaje enseguida, pero si es más lento y selectivo a la hora de hacer amigos, esto no tiene por qué ser malo. Las amistades que acabe formando pueden resultar más sólidas y duraderas. El papel de los padres aquí es conocer bien a su hijo y darle espacio para que establezca nuevas conexiones de forma natural. Leer también Cómo elegir dónde criar a tus hijos en el extranjero

“Todo depende de la edad” Un expatriado en Reddit escribió: “Me mudé al extranjero (a varios países, incluido uno de Oriente Medio) con mi hija, que entonces tenía 2 años. Le encantó tanto ese estilo de vida que dedicó su carrera a trabajar a nivel internacional (en la ONU) y más tarde crio a sus dos hijos en África y Oriente Medio, y ahora vive en América Latina. Tus hijos se beneficiarán enormemente de esta experiencia, así que no te preocupes”. Muchos expatriados que se mudan con niños pequeños comentan que la adaptación y la socialización les surgieron de forma natural. No hizo falta demasiada intervención por su parte. Todo se reducía a crear oportunidades para que conocieran a otros niños. “Me mudé a Suiza con mis hijos cuando tenían 2 y 4 años. Llevamos aquí 2 años y ha sido genial. Han tenido muchísimas oportunidades fantásticas, han hecho amigos, han vivido experiencias increíbles y han aprendido el idiomasorprendentemente rápido”, comparte otro expatriado. Luego están los adolescentes. En este caso, muchos padres expatriados admiten abiertamente su derrota y hablan de lo inútil que resulta tener una estrategia. En la adolescencia, las amistades ya no son solo compañía para jugar, sino que pasan a formar parte de su identidad. Los vínculos sociales aportan consuelo, validación y seguridad. Dejar atrás esa red para un adolescente puede ser como empezar de cero. Por eso muchos padres expatriados describen la adolescencia como una de las etapas más difíciles para mudarse. Las comunidades de expatriados en internet están llenas de testimonios de padres que aseguran que mudarse con un hijo de 14 o 16 años fue una de las experiencias más complicadas de su vida. Algunos que han pasado por esto aconsejan directamente reconsiderarlo: “Los 14 años son sencillamente la peor edad para mudarse al extranjero con un hijo. Antes, o más tarde, cuando ya estén en la universidad, sería mucho mejor”. Otros se mantienen más optimistas, aunque reconocen que mudarse a esta edad implica mucho trabajo. Algunos adolescentes, con el tiempo, terminan valorando la experiencia de forma positiva, agradeciendo las oportunidades y la perspectiva más amplia que les dio. “Mudarse con adolescentes es duro. Lo que nos funcionó fue ser honestos con ellos. Les contamos que estábamos pensando en irnos a vivir a otro país en cuanto surgió el tema, y les dimos tiempo para investigar por su cuenta. Empezaron a hablar con otros chicos en el chat del colegio y encontraron lugares que querían visitar. Les gustó sentirse parte del proceso. Creo que por eso se adaptaron más rápido”, relata Paula, una expatriada polaca en Estados Unidos. Este es un consejo que se repite en muchas familias expatriadas: implicar a los hijos adolescentes en la toma de decisiones tanto como sea posible. Esto les devuelve la sensación de control y les ayuda a ver el cambio como una decisión propia y no como algo que simplemente les ocurre. La socialización sigue siendo la parte más complicada de mudarse con un adolescente. A esta edad, la adaptación suele ser impredecible. Es importante dedicar tiempo a observar con discreción cómo les va y fomentar el diálogo.

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“Mantenlos ocupados, sin más” “Cuando llegamos a Phuket, al segundo día ya estaba conociendo a otros padres en el colegio y viendo qué hacían los niños. Los apuntamos a natación, fútbol, incluso a una clase de cocina tailandesa para niños. Creo que eso es lo que mejor funciona: sí, es una distracción, pero una distracción productiva. Solo hay que mantenerlos ocupados. Cuando los niños encuentran algo que les gusta, se emocionan, hacen amigos con más facilidad y todo mejora. Solo tienes que encontrar eso que les gusta”, cuenta Aylin, una expatriada turca en Tailandia. Esta estrategia parece funcionar en muchas familias. En lugar de simplemente decirles a tus hijos que hagan amigos, se trata de crear entornos naturales para que puedan hacerlo. Un buen punto de partida es hacer una lista de todas las actividades divertidas que un niño puede hacer en tu nuevo destino. Si su edad lo permite, tu hijo puede incluso ayudarte a elegir cuáles le interesaría probar. Leer también Solicitar plaza en una escuela en el extranjero nunca fue tan fácil “Usamos los amigos de siempre para hacer amigos nuevos” Rhina, una expatriada polaca en Estados Unidos, nos cuenta cómo sus hijos hicieron nuevos amigos a través de personas que ya conocían: “Nuestros hijos son mayores. Cuando nos mudamos, nos aseguramos de que mantuvieran sus amistades de siempre: videollamadas frecuentes, grupos de chat. Cuando empezaron en su nuevo colegio, se pasaban el rato llamando a sus amigos, contándoles historias, hablando de los nuevos compañeros que habían conocido, riéndose; también pedían consejo. Los niños entienden a los niños; pueden ser la mejor ayuda en esto. Así que usamos a los amigos de siempre para hacer amigos nuevos”. Mudarse al extranjero no tiene por qué significar perder el contacto. Hay muchísimas formas de mantenerse en contacto, y los niños suelen manejarlas incluso mejor que los adultos. Aquí, el papel de los padres puede ser explicarles la importancia de mantener esas conexiones y animarlos a comunicarse con regularidad. “Responden a tu energía” Los niños suelen ser muy perceptivos. Si estás estresado, asustado o enfadado, ellos lo notarán y probablemente sentirán lo mismo. Mudarse suele ser un proceso complicado y emotivo para todos. Si preparas el cambio con una actitud positiva y hablas con ellos con calma, puedes ayudarles a afrontarlo con mayor seguridad y confianza. Un expatriado en Reddit comparte: “Tengo la sensación de que simplemente responden a tu energía. Si tú estás entusiasmado y les explicas lo genial que va a ser, ellos también se entusiasman. Si estás preocupado y asustado, ellos lo estarán también”. Leer también Choque cultural en la mesa: cómo ayudar a tus hijos a adaptarse a la nueva comida

Todo esto se vive en familia “Para nosotros, todo gira en torno a la familia. Nos mudamos como familia. Compartimos tanto lo divertido como lo difícil. Les dijimos a nuestros hijos que nosotros también tendríamos que empezar en nuevos trabajos y conocer a gente nueva. Dejamos muy claro que esto era algo que toda la familia iba a vivir juntos y que estaríamos ahí los unos para los otros en todo momento. Nuestros hijos tienen 9 y 11 años, y a esta edad quiero enseñarles que pueden acudir a nosotros si tienen dudas o problemas. Si se sienten solos, sabrán que está bien decírnoslo. Y lo resolveremos juntos”, cuenta Valerie, que se mudó recientemente de Francia a Hong Kong. Crear un espacio seguro para hablar de los problemas, incluida la socialización, es algo que puedes hacer antes de la mudanza. Aunque el nuevo entorno parezca al principio desconocido y difícil, contar con una red de apoyo fiable en casa puede ser muy valioso para un niño. Y saber que no son los únicos que están lidiando con la adaptación puede frenar rápidamente la sensación de soledad, antes incluso de que empiece a instalarse.