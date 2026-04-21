Lo que nos dice la investigación

Los niños que crecen en una cultura distinta a la de sus padres reciben a menudo el nombre de TCK (del inglés third culture kids, o «niños de la tercera cultura»). Y lo cierto es que existe una cantidad considerable de investigación sobre cómo estos niños se adaptan a sus nuevos entornos.

Según uno de estos estudios, los hijos de expatriados no conciben el hogar de la misma manera que otros niños. Para ellos, no existe una «pertenencia» a una única cultura, sino que se sienten vinculados a varias al mismo tiempo.

En el libro Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds, la autora Ruth Van Reken y el sociólogo David C. Pollock muestran que los TCK suelen desarrollar lo que denominan una «identidad de tercera cultura», algo nuevo, que no pertenece del todo ni al país de origen de sus padres ni al país de acogida, sino que es genuinamente suyo.

Esto suena positivo, pero existe otro estudio que pone de relieve que los hijos de expatriados que se mudan con frecuencia atraviesan múltiples ciclos de pérdida. Cada vez que la familia cambia de país, tienen que despedirse de sus amigos y de los lugares que conocen, y eso les deja una huella duradera.

El psicólogo Erik Erikson señala que la formación de la identidad es la tarea central del desarrollo durante la infancia y la adolescencia. Y todo apunta a que, para los hijos de expatriados, esta etapa se vuelve más compleja y menos definida.

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¿Pueden los padres hacer algo para potenciar lo positivo y reducir lo negativo?

Cuidar del bienestar de un hijo expatriado es un proceso complejo y lleno de matices. Si notas que tu hijo está pasándolo mal, lo más recomendable es consultar con un profesional. Pero también puede ser útil conocer las experiencias de otros padres y descubrir pequeñas estrategias prácticas que marquen la diferencia.

«Soy de aquí y de allá»

“Nosotros hemos vivido eso: nuestro hijo no sabía cómo responder a la pregunta “¿de dónde eres?”. Es hijo de padre taiwanés y madre rusa, y vivimos en un pueblo pequeño de Estados Unidos. Los otros niños le hacen preguntas porque es el único que tiene un aspecto “diferente”. En un momento dado, lo escuchamos decir: “Soy de aquí y de allá.” Fue entonces cuando empezamos a hablar más con él sobre su historia. Le explicamos que nació en Taiwán, como su papá, y que mamá viene de otro país. Le mostramos fotos (*nunca ha visitado Rusia). Ahora, cuando le preguntan de dónde es, cuenta historias muy largas. Pero creo que eso es bueno: es su manera de entender mejor su propia historia”, cuenta Ekaterina, una expatriada rusa en Estados Unidos que llegó desde Taiwán.

Para los niños con situaciones de vida más complejas, preguntas aparentemente sencillas como «¿de dónde eres?» no tienen una respuesta fácil. De hecho, en Reddit existe todo un hilo dedicado a los TCK centrado precisamente en esta cuestión.

Algunos prefieren responder de la forma más sencilla posible:

«Simplemente digo mi nacionalidad»

Para otros, depende del nivel de detalle que quieran dar: «Sí, esa es mi respuesta por defecto cuando quiero ser breve. Ayuda el hecho de que mis padres son de la misma nacionalidad, aunque de regiones distintas, porque sé que se complica mucho más para los TCK cuyos padres son de países diferentes.»

Algunos reconocen que, años después, sigue siendo una pregunta sin respuesta clara: «Me cansa mucho tener que contestarla, porque yo mismo ya no sé qué decir, jaja. Al final digo: "Soy de origen XYZ, pero crecí principalmente en distintos países de Europa y un poco en Norteamérica".»

Y otros han descubierto que la mejor estrategia es devolver la pregunta: «¿Quieres saber dónde nací, dónde crecí o dónde vivo ahora?» Eso descoloca a la gente.

Por eso, introducir a los niños a un vocabulario propio para responder esta pregunta desde temprano puede ser de gran ayuda. Además, les dará tiempo para «practicar» la respuesta hasta encontrar la que más les convenza.

«Déjalos hacer las preguntas difíciles»

Muchos padres sienten cierta culpa por trasladar a sus hijos, especialmente cuando el traslado supone un cambio de cultura, y más aún si los niños se muestran en contra del movimiento. Esa culpa suele llevarles a evitar el tema de la mudanza y todas las preguntas que trae consigo.

“Una de las muchas cosas que hice mal al gestionar nuestra mudanza con mi hijo fue intentar distraerle de todo ello. Me esforcé mucho por entusiasmarle con la nueva escuela, el nuevo parque y la playa. Al final, le estaba presionando para que estuviera contento, y creo que durante mucho tiempo no pudo expresar cómo se sentía de verdad. Probablemente fingía estar bien con muchas cosas mientras intentaba lidiar con preguntas que no se atrevía a hacer”, cuenta Ekaterina.

“Nosotros somos lo que no cambia”

Para un niño, una mudanza supone a menudo más cambios que para un adulto. Depende de su edad, claro, pero muchos aspectos de la vida de un niño están ligados a un lugar concreto: los amigos, los parques, el colegio, la vida social, la comida, las actividades de antes y después de clase. Si todo eso cambia de golpe, es natural que le cueste procesarlo.

Eugenia, una expatriada de Bielorrusia en Kenia que llegó desde Alemania, explica su enfoque: “Lo que siempre les decimos a nuestros hijos es que sí, las cosas pueden ser distintas, pero nosotros somos lo que no cambia. Nuestra familia, nuestra forma de ser, cómo nos relacionamos: todo sigue igual. Siempre pueden hablarnos de cualquier cosa, y siempre podemos hablar juntos de lo que no les gusta o les resulta difícil. Tenemos conversaciones muy abiertas sobre cómo está cada uno, y creo que en general lo estamos llevando bien”.

Contar con una base familiar sólida puede ser algo muy poderoso para un niño que atraviesa un proceso de reconfiguración de su identidad. En el fondo de esta idea está la Teoría del Apego desarrollada por John Bowlby, que sugiere que los niños suelen recurrir a sus cuidadores cuando se encuentran en un entorno inestable.

«Hay niños a los que simplemente se les da mejor»

“Todo depende de tus hijos; no creo que haya un consejo genérico que funcione para todos. A mi hijo le da bastante igual que nos mudemos. Tiene cinco años y hace amigos con una facilidad increíble. Entra a una habitación, hace reír a todos, y listo: ya tiene nuevos mejores amigos. Nunca nos ha hecho preguntas, y cuando alguien le pregunta de dónde es, lo cuenta tal cual. Quizás soy demasiado optimista, pero no parece que lo esté pasando mal. Mi hija es muy distinta: necesita rutinas y horarios, se parece más a mí. Le gustan las cosas organizadas y predecibles. Y nos dijo sin rodeos que no quiere mudarse otra vez porque tiene un “novio”. Por suerte, no tenemos previstas más mudanzas en la próxima década”, cuenta Alina, una expatriada rusa en Estados Unidos.

Muchos expatriados destacan la importancia de prestar atención y observar simplemente cómo están sus hijos. Puede que reaccionen de una manera que no esperabas, o que estén atravesando situaciones que no habías anticipado.

Tienen dos hogares: el «hogar del trabajo» y el «hogar de vacaciones»

Algunos expatriados son grandes defensores de mantener rutinas bien definidas para los niños que se mudan con ellos. Así, aunque el «exterior» de su vida cambie, el «interior» sigue siendo el mismo y les aporta estabilidad.

Jenny, una expatriada brasileña en China, lo explica así: «Intentamos que las cosas sean lo más parecidas posible en los dos lugares. Se levantan a la misma hora, desayunan (también procuramos darles alimentos que conocen), van al jardín de infancia, y cuando vuelven, seguimos el mismo horario de siempre, igual que en casa. Como los niños siempre tienen cosas que hacer, su día a día no cambia mucho cuando estamos en otro país. Todavía son pequeños, tres y cinco años, así que de momento se siente "fácil"».

Los expatriados con hijos mayores, sin embargo, suelen optar por mantener rutinas distintas en cada lugar, aunque coherentes dentro de cada contexto.

«Para nosotros, las rutinas en el extranjero y en casa son muy diferentes, y los niños lo saben y están acostumbrados. En Dubái (*donde la familia se ha instalado), todo gira en torno al trabajo. Mi marido y yo trabajamos; los niños están en el colegio. Por las tardes tienen sus actividades deportivas, y por la noche nos ponemos al día todos juntos. Los fines de semana salimos, exploramos y pasamos más tiempo en familia. Pero cuando volvemos a casa, que coincide con las vacaciones escolares, es todo tiempo en familia. Aposta no creamos ningún horario fijo para los niños allí; su rutina es precisamente la ausencia de rutina. Pasan tiempo con los abuelos, quedan con sus amigos y hacemos escapadas improvisadas. Les encanta. Creo que ese cambio de ritmo les viene muy bien. Siempre tienen ganas de volver a casa, pero también de regresar al colegio porque echan de menos a sus amigos y sus actividades aquí. Es como si tuvieran dos hogares: el "hogar del trabajo" y el "hogar de vacaciones"», cuenta Nadezhda, una expatriada bielorrusa en Dubái que llegó desde Polonia.

«Tenemos un día oficial de Zoom»

Uno de los grandes problemas de mudarse es que a menudo se pierden los lazos. Y aunque para los adultos eso suele ser parte natural del proceso de seguir adelante con la vida, para los niños puede resultar mucho más duro y difícil de gestionar. Además, muchas veces no saben cómo mantener relaciones que de repente tienen distancia de por medio.

“Nos mudamos cuando nuestro hijo tenía ocho años. Creo que es la peor edad para mudarse, sinceramente. Porque ya tenía muchos vínculos creados, pero no sabía muy bien cómo mantenerlos. Empezamos organizando llamadas regulares con los abuelos. Al principio estaba emocionado, pero con el tiempo las llamadas se volvieron aburridas y le parecían una obligación. Aun así, insistimos. También organizamos llamadas semanales con dos de sus mejores amigos. Al principio costaba mantenerlo, pero cuando regresamos al Reino Unido dos años después, pudo retomar esas relaciones sin problema, y siguen siendo amigos hoy en día”, cuenta Ekaterina.

Parece que los encuentros digitales regulares son algo en lo que muchas familias expatriadas insisten. Se convierten en parte de la vida cotidiana de los niños y, aunque quizás no sean lo ideal, les ayudan a mantener vivas las relaciones que más importan.

Alina lo cuenta así: “Tenemos llamadas regulares con los abuelos, tíos y algunas amistades también. Las hacemos por Zoom todos los sábados. Es nuestro “día oficial de Zoom”. Mi hija lo espera con ganas y se prepara: toma nota de todo lo que pasa en el colegio, a veces tiene un poema listo. Intentamos que sean un momento especial.»

Entonces, ¿dónde está el hogar?

Ante preguntas que se repiten tanto, es muy tentador buscar respuestas sencillas. Buscamos algo que nos dé esa respuesta simple: un país, un pasaporte, nuestra familia, un punto en el mapa al que poder señalar. Pero si has llegado hasta aquí, si eres expatriado o hijo de la tercera cultura, probablemente ya sabes que no es tan fácil. Para muchos niños que han vivido una o varias mudanzas, el hogar no es algo que se pueda resumir en una sola palabra. Puede ser incluso un proyecto en el que trabajan poco a poco, en silencio.

Para estos niños, el hogar puede ser una combinación de cosas aparentemente pequeñas y dispersas: el olor de su plato favorito de un país, un parque chulo de otro, el idioma que hablan con uno de sus padres, un nuevo amigo que hicieron después de la mudanza. La idea de hogar es compleja y múltiple, pero absolutamente real.

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Cómo ayudar a un niño a construir su identidad

Si hay algo que aparece una y otra vez en los testimonios de expatriados, es que los niños no solo necesitan vivir experiencias, sino también comprenderlas. Por eso, siempre es buena idea empezar con una conversación abierta sobre cómo puede ser diferente su vida en el nuevo destino, y por qué eso está bien.

Intenta darles el vocabulario para contar su historia. Como hemos visto en muchos de los relatos anteriores, incluso los adultos pueden tener dificultades para responder a la temida pregunta «¿de dónde eres?». En lugar de simplificar, puede ser más útil ampliar la respuesta: «Nací en… Pero mi familia es de… He vivido en…»

Deja que la complejidad esté bien. A menudo vivimos con la presión no dicha de «elige un bando»: una nacionalidad, una cultura, una herencia. Para muchos hijos de expatriados, la realidad es otra. Y lo bonito es que no tienen por qué elegir un solo lugar: pueden construir un vínculo con todos ellos.