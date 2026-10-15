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Green Card americana: aumento de las tasas del visado EB-5

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Green Card americana: aumento de las tasas del visado EB-5© heyengel / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Estados Unidos vuelve a subir las tasas de visado para los solicitantes extranjeros. Esta vez, el aumento afecta al visado EB-5 para inversores, una de las vías para obtener la Green Card, la tarjeta de residencia permanente estadounidense.

A partir del 30 de noviembre 2026, las tasas del visado EB-5 experimentarán una subida considerable. El incremento varía según el tipo de visado solicitado y afecta a las tasas de presentación de solicitudes ante los servicios de inmigración estadounidenses (USCIS). Cabe recordar que el solicitante del visado EB-5 se compromete a invertir en una empresa estadounidense y a crear un mínimo de 10 puestos de trabajo cualificados. Puede invertir de forma independiente o a través de un centro regional, que orientará su inversión hacia una zona específica; la mayoría de los solicitantes prefiere esta segunda opción:

  • Inversor independiente (formulario I-526): de 3 675 a 7 615 dólares.
  • Inversor que solicita a través de un centro regional (formulario I-526E): de 3 675 a 7 850 dólares.
  • Inversor que solicita el levantamiento de condiciones vinculadas a su residencia permanente (formulario I-829): de 3 750 a 5 000 dólares.

También aumentan considerablemente las tasas que deben pagar los centros regionales para obtener la autorización del USCIS y la aprobación de los proyectos vinculados al programa EB-5:

  • Tasas de solicitud de aprobación de proyecto (formulario I-956F): de 17 795 a 42 675 dólares.
  • Tasas de designación de centro regional (formulario I-956): de 17 795 a 44 115 dólares.

En cambio, no está previsto ningún aumento para las solicitudes tramitadas mediante los formularios I-485 (solicitud de residencia permanente) y DS-260 (visado de inmigrante para los candidatos al visado EB-5).

Por el momento, el importe mínimo de inversión se mantiene en 800 000 dólares. El USCIS justifica la subida de tasas por su modelo de financiación: el organismo se financia principalmente a través de las tasas de solicitud. Incrementarlas le permite preservar su autonomía financiera, incluso en caso de crisis del gobierno federal.

Fuentes:

Visados
visa
EE UU
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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