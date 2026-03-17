En algunas regiones, un apartamento amueblado significa un hogar con todo lo necesario, desde la ropa de cama hasta los cubiertos de cocina. En otros casos, puede que simplemente haya un somier y un sofá, pero falten elementos básicos como lámparas o electrodomésticos. Aunque alquiles una vivienda amueblada, es posible que tengas que pasar por las tiendas poco después de llegar.

Cuando la mayoría de nosotros buscamos pisos y vemos la palabra «amueblado», solemos imaginar un hogar con cama, sofá, electrodomésticos principales, algo de menaje básico y, quizás, ropa de cama. Es una suposición razonable, pero no es universal. En la práctica, lo que significa «amueblado» depende del país en el que te instales.

Vivienda amueblada en el norte de Europa

En algunos países del norte de Europa, como Alemania y los Países Bajos, los anuncios suelen distinguir entre tres tipos de alquiler: sin amueblar, semimueblado y amueblado. En los Países Bajos, por ejemplo, un piso o una casa sin amueblar puede estar completamente vacío: a veces no tiene suelo, cortinas ni puntos de luz. Una vivienda semimueblada, en cambio, suele contar con moqueta, iluminación y algo de equipamiento de cocina integrado, aunque apenas tendrá muebles. Si optas por un apartamento amueblado en los Países Bajos, puedes esperar que incluya mobiliario, electrodomésticos principales, artículos básicos del hogar y, en ocasiones, ropa de cama o menaje de cocina.

En Alemania, cuando una vivienda se anuncia sin amueblar, puede que ni siquiera incluya cocina, y es habitual que los inquilinos instalen la suya propia. Si se anuncia como amueblada, generalmente incorpora los elementos indispensables para vivir con comodidad: mesa y sillas de comedor, sofá, camas con colchón, armarios y, con frecuencia, una cocina equipada con los principales electrodomésticos.

En los países nórdicos, como Dinamarca, Suecia y Noruega, el contenido de las viviendas amuebladas puede variar de un inmueble a otro, aunque por lo general incluye lo básico: cama, sofá, mesa y sillas, además de electrodomésticos como nevera y cocina.

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Vivienda amueblada en el sur de Europa

En gran parte del sur de Europa, «amueblado» suele acercarse bastante a lo que muchos expatriados esperan: una vivienda en la que puedes instalarte desde el primer día. En Francia, los alquileres amueblados están regulados por ley y deben incluir todo lo necesario para la vida cotidiana. El equipamiento estándar suele contemplar electrodomésticos, camas, mesas, sillas, utensilios básicos de cocina y vajilla.

Los apartamentos amueblados son habituales en zonas urbanas y con alta presencia de expatriados en países como España e Italia, también para contratos de corta duración. Estos suelen incluir los principales electrodomésticos y la mayoría de lo que necesitarás, aunque el contenido exacto varía de un propietario a otro y de una región a otra.

Vivienda amueblada en el Reino Unido e Irlanda

En el Reino Unido e Irlanda, una vivienda amueblada suele incluir lo esencial: camas con colchón, sofá, mesa de comedor con sillas y los principales electrodomésticos de cocina, como nevera, horno y lavadora. Sin embargo, es poco probable que estén incluidos los artículos más pequeños que hacen una vivienda realmente habitable, como toallas, ropa de cama, utensilios de cocina, cubertería o pequeños electrodomésticos tipo hervidor o tostadora. En muchos casos, se espera que el inquilino los aporte por su cuenta.

Otro término que puedes encontrarte es «parcialmente amueblado», cuyo significado varía bastante de una propiedad a otra. Por lo general, indica que el propietario ha dejado algunos muebles grandes y básicos, como un sofá y una cama.

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Vivienda amueblada en Asia

En gran parte de Asia, especialmente en países como Japón, Corea del Sur y algunas zonas del Sudeste Asiático, los alquileres de larga duración suelen estar muy poco equipados: únicamente cuentan con lo básico, como cocina integrada e iluminación, y se espera que el inquilino aporte el mobiliario y los electrodomésticos.

En cambio, en las viviendas y apartamentos de servicio destinados a expatriados, sobre todo en grandes ciudades como Tokio, Bangkok y Kuala Lumpur, los alquileres suelen estar completamente amueblados con camas, sofás, mesas y mucho más.

Los condominios modernos en destinos con gran presencia de expatriados, como Tailandia y Vietnam, se alquilan con frecuencia totalmente amueblados. Aun así, no existe una definición estándar de «amueblado» en toda la región, así que conviene revisar el inventario con atención.

Vivienda amueblada en América del Norte

Es posible encontrar alquileres amueblados en Estados Unidos y Canadá, aunque son mucho menos habituales para contratos de 12 meses o más. La mayoría de los alquileres de larga duración se ofrecen sin amueblar. Si consigues un alquiler amueblado, generalmente incluirá el mobiliario y los electrodomésticos esenciales para el día a día.

Vivienda amueblada en Australia y Nueva Zelanda

La mayor parte de los alquileres de larga duración en Australia y Nueva Zelanda son sin amueblar. Muchos inquilinos a largo plazo ya tienen sus propios muebles y simplemente se los llevan al mudarse. No obstante, si alquilas una vivienda amueblada en cualquiera de estos países, puedes esperar encontrar lo básico: camas con colchón, sofá y zona de asientos, mesa de comedor con sillas y los principales electrodomésticos de cocina.

Consejos para alquilar una vivienda en el extranjero

Antes de firmar un contrato de alquiler de una vivienda amueblada, ten siempre en cuenta lo siguiente:

Solicita un inventario completo que detalle exactamente qué muebles, electrodomésticos y artículos del hogar están incluidos.

Aclara qué significa «amueblado» en el anuncio; no des por hecho que incluye ropa de cama ni menaje de cocina.

Pregunta quién se encarga de reparar o sustituir los electrodomésticos: esto varía según el país y el contrato de arrendamiento.

Sea cual sea tu destino, lo más recomendable es tomar la palabra «amueblado» como punto de partida, no como garantía de que la vivienda estará completamente equipada.