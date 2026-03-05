Los expatriados suelen estar más "expuestos" cuando se trata de buscar compañero de piso. Navegamos por sistemas desconocidos, un panorama inmobiliario nuevo, no sabemos qué barrios son buenos, si el precio es demasiado alto… Y no contamos con una red de apoyo local en la que confiar. Tenemos una idea muy limitada de cómo es "un buen apartamento" y "una buena oferta".

Y la búsqueda de compañero de piso se complica aún más. Está la barrera del idioma, no tienes muy claro qué señales de alarma buscar, y aunque las identifiques, puede que no sepas qué preguntas es apropiado hacer.

Entonces, ¿por dónde empezar?

Digamos que ya sabes lo que quieres. Tienes tu presupuesto, has elegido el barrio, sabes más o menos lo que deseas y lo que no. ¿Cómo te pones realmente a buscar un compañero de piso?

Aquí hay dos escenarios habituales.

El primero es que ya tienes un apartamento o una casa que has alquilado, y ahora buscas a alguien o a unas cuantas personas con quienes compartirlo.

Esto te sitúa en una posición de libertad, por así decirlo. Tú eres quien establece las condiciones, entrevista a los compañeros de piso y gestiona las normas de la casa. Tú redactarás el anuncio para encontrar compañero de piso y detallarás exactamente a quién buscas.

En el segundo escenario, todavía no tienes dónde vivir y buscas ambas cosas: un apartamento o casa y un compañero o compañeros de piso con quien compartirlo. Esto te convierte en el "solicitante". Serás tú quien responda al anuncio con requisitos y normas de la casa ya establecidos.

Así que lo primero que debes hacer es decidir quién quieres ser, porque esto determinará cómo llevarás a cabo tu búsqueda.

Tienes un lugar y buscas compañero de piso

Aquí, tú eres quien toma las decisiones. Pero esto no es necesariamente más fácil. Significa que hay muchas cosas que necesitas resolver.

Si eres quien figura en el contrato de alquiler, eres responsable de todo: los pagos puntuales del alquiler, la fianza y el estado de la vivienda alquilada. Y esto es algo que deberás tener en cuenta al buscar compañero de piso.

El lugar más seguro para comenzar tu búsqueda sería a través de referencias. Si ya tienes conocidos en tu nuevo destino, por ejemplo, colegas, probablemente sea mejor preguntarles si conocen a alguien que busque habitación. Como mínimo, pueden darte recomendaciones sobre los mejores sitios en línea para iniciar tu búsqueda.

Si vas a buscar compañero de piso en internet, necesitarás un anuncio. Estos pueden ser bastante complicados de redactar. Por un lado, necesitas ser lo más específico posible. Un anuncio vago atraerá a gente vaga, y definitivamente no quieres eso. Por otro lado, tampoco quieres ser excesivamente específico. Porque entonces corres el riesgo de no encontrar a nadie en absoluto.

Lo que sí querrás incluir son las responsabilidades básicas que deseas que tu compañero de piso comparta. Ten en cuenta que lo que es obvio para ti (horarios de silencio, normas sobre invitados, uso de espacios compartidos, etc.) puede no serlo para otra persona, especialmente en un país extranjero. Esto no significa que nadie esté equivocado. Solo significa que necesitas ser muy claro.

Veamos cómo podría ser tu anuncio de búsqueda de compañero de piso:

¡Hola a todos!

Busco un compañero de piso para compartir el apartamento/casa que alquilo en (nombre del barrio), desde (fecha de entrada) hasta (fecha de salida).

El lugar:

Tamaño/tipo de apartamento/casa: por ejemplo, apartamento de dos habitaciones y un baño

Zonas comunes completamente amuebladas/sin amueblar

Ubicación bien conectada (cerca de transporte público, tiendas, cafeterías)

Edificio tranquilo y residencial

Cocina, baño y sala de estar compartidos

La habitación

20 m²

Privada, sin amueblar/amueblada

Ventana grande, mucha luz natural

Los costes:

Alquiler mensual: ¿cuánto por compañero de piso?

Gastos: ¿incluidos? ¿se pagan aparte o se dividen?

Fianza: ¿requerida/no/cuánto?

Estancia mínima: ¿cuánto tiempo?

Sobre mí

Soy una mujer del Reino Unido que trabajo en la Universidad de Shenzhen. Hablo inglés y un poco de chino, justo lo suficiente para intercambios diarios. Limpia y tranquila, trabajo la mayor parte de la semana y prefiero fines de semana sencillos y relajados. Valoro un hogar ordenado, la tranquilidad y la comunicación abierta.

Busco a alguien que:

Se sienta cómodo en espacios compartidos

Sea responsable, ordenado y respetuoso

Sea un profesional que trabaja o estudiante

No fumador

Mascotas bienvenidas :-)

Normas de la casa:

Pagar el alquiler a tiempo (no negociable)

Mantener tu espacio y los espacios compartidos limpios

No invitados que se queden a dormir

No es un apartamento de fiesta

Realmente vale la pena dejar claras tus expectativas desde el principio para evitar problemas en el futuro. Algunas cosas pueden resultar un poco incómodas de escribir en el anuncio; en ese caso, puedes explicarlas durante tu primera entrevista con el compañero de piso. La clave aquí es asegurarte de que tú y tu nuevo compañero de piso estéis en la misma sintonía y sepáis qué esperar el uno del otro.

Preguntas que tal vez quieras hacer a tu potencial compañero de piso:

¿Has compartido apartamento antes? ¿Fue una buena experiencia?

¿Qué funcionó bien en tu anterior piso compartido y qué no? ¿Por qué te mudaste?

¿Te sientes cómodo con el monto del alquiler y el calendario de pagos?

¿Crees que puede haber problemas para pagar el alquiler a tiempo? Si es así, ¿cómo los manejarás?

¿Estás de acuerdo con compartir la limpieza y el mantenimiento? ¿Prefieres contratar un servicio de limpieza y compartir los gastos?

¿Te parecería bien hablar de los invitados con antelación?

¿Cómo es tu horario de trabajo habitual?

¿Tienes alguna referencia de tus anteriores compañeros de piso o colegas?

Aquí nos encontramos con otra pregunta. ¿Buscas compañeros de piso expatriados o alguien de aquí? ¿Y acaso importa? Incluir estos detalles tan específicos en tu anuncio probablemente se sienta extraño. Pero a veces puedes guiarte por consideraciones muy prácticas, como una barrera idiomática. Y en algunos lugares, incluso si no te importa si tu compañero de piso es expatriado o local, probablemente deberías mencionar que tú mismo eres expatriado.

Dónde buscas compañero de piso es importante. Y esto probablemente será diferente en cada país. Claro, siempre puedes empezar con la típica publicación en Facebook. Pero probablemente haya una alternativa mucho más efectiva en tu nueva ubicación, alguna versión de un Craigslist local. Así que siempre es mejor preguntarle a alguien que conozcas localmente cómo llevaría a cabo su búsqueda de compañero de piso.

Otra cosa de la que hay que ser consciente es la urgencia. Si estás alquilando un lugar que no puedes permitirte por tu cuenta, necesitarás encontrar a alguien con quien compartir los gastos rápidamente. Esto significa que probablemente no tendrás tiempo para evaluar adecuadamente a tus candidatos o incluso encontrar a alguien que sea compatible. Por eso generalmente es buena idea comenzar tu búsqueda de compañero de piso lo antes posible. Una vez que hayas firmado el contrato de arrendamiento (que puede ser unos meses antes de tu fecha real de mudanza), puedes empezar a buscar compañeros de piso.

Buscas un lugar y un compañero de piso

En este escenario, tú eres el solicitante y potencialmente un candidato. Y en lugar de redactar un anuncio de búsqueda de compañero de piso, estarás respondiendo a uno. No estableces las reglas aquí, pero necesitarás evaluar si las reglas que se han establecido realmente te funcionan.

Una vez más, el mejor lugar para empezar aquí sería pedirles referencias a tus colegas u otros conocidos. Estas podrían ser referencias a personas que buscan compañeros de piso directamente o a los mejores lugares para buscar anuncios de búsqueda de compañero de piso.

Cuando respondas al anuncio, resiste la tentación de venderte demasiado o de aceptar demasiados compromisos. En un país nuevo, puede resultar tentador.

Puedes tener prisa por encontrar un lugar. Además, realmente no sabes cómo funcionan las cosas. Así que tal vez quieras cerrar los ojos ante algunas posibles incompatibilidades. Pero puede que lamentes estos pequeños compromisos más adelante. Así que si sientes que las normas de la casa son incompatibles con tu forma de vida, necesitas tomarte esas preocupaciones en serio.

Intenta buscar un entorno que te funcione en lugar de una buena oferta de apartamento. Claro, un lugar agradable en un buen barrio es difícil de rechazar, pero si viene con un compañero de piso sospechoso o simplemente alguien con quien puede que no compartas valores de estilo de vida similares, lo más probable es que sea mejor seguir buscando.

Cuando encuentres una oferta adecuada, hacer las preguntas correctas es muy importante. Es como en el escenario que hemos discutido anteriormente: puede que esta vez no seas tú quien figure en el contrato de arrendamiento, pero el proceso de entrevista es mutuo. Asegúrate de hacer las preguntas correctas, aunque resulten incómodas en el momento, para obtener toda la información que necesitas.

Verifica dos veces si entiendes todo correctamente sobre responsabilidades, gastos, plazos, invitados, etc. No dejes ninguna pregunta importante para "resolver más adelante". La mayoría de los conflictos que ocurren al compartir vivienda no provienen en realidad de malas intenciones, sino de simples malentendidos.

Cómo evaluar a posibles compañeros de piso

La palabra "evaluar" realmente no tiene las mejores connotaciones. Pero en este caso, no tiene nada que ver con sospechas, y todo que ver con precaución. Y como persona nueva en un lugar nuevo, tienes todo el derecho a ser precavido.

"Tenía mucho miedo de conseguir un compañero de piso cuando me mudé por primera vez a Tailandia. No estoy segura de qué me asustaba exactamente. Pero hice muchas preguntas, y no me sentí mal por ello. Incluso le pedí a un colega que conociera a todos los que respondieron al anuncio y me ayudara a elegir. Me sentí más cómoda de esta manera. Al final del día, sí, puede que sientas que te estás excediendo. Pero sigue siendo mejor que estar atrapada en una casa con alguien con quien te sientes incómoda", comparte Julia, una expatriada ucraniana en China.

Comienza con una conversación simple. Presta atención a lo que la persona dice y cómo lo dice. ¿Están respondiendo tus preguntas directamente? ¿Son coherentes? ¿Están siendo específicos sobre pagos, fechas de mudanza y normas de la casa?

Siempre que sea posible, asegúrate de conocer a tu candidato a compañero de piso cara a cara. Como mínimo, organiza una videollamada. Y si algo no te cuadra, confía en tus instintos.

Una de las mejores herramientas de evaluación disponibles son las referencias, aunque sean informales. Pedir una referencia es una solicitud bastante estándar en la búsqueda de compañero de piso. Y será bien recibida por cualquier candidato serio con quien realmente querrías compartir espacio.

Otra cosa importante que evaluar es la fiabilidad financiera. Esto puede ser complicado, ya que nunca puedes saber realmente qué tan responsable será alguien con sus pagos de alquiler solo por tener una conversación. Pero puedes hacer algunas preguntas sobre su empleo, estabilidad de ingresos y acuerdos de alquiler anteriores. Este tipo de "indagación" en este caso es fácilmente justificable, ya que necesitas asegurarte de que todos cumplirán con sus compromisos.

Si quieres realizar una verificación de antecedentes más profunda sobre alguien, puedes usar herramientas en línea como BeenVerified que te permiten consultar registros digitalizados penales y de bancarrota de una persona mediante su identificación. Pero ten en cuenta que la mayoría de estas herramientas requieren un pago único o suscripción.

Donde todo se une: un acuerdo de convivencia

Las buenas cercas hacen buenos vecinos. Y cuando se trata de compartir una vivienda, esto es lo que hace un acuerdo de convivencia. No se trata de añadir un pedazo de papel inútil sin poder oficial. Se trata de claridad. Cuando ya estás en un país nuevo, intentando hablar un idioma nuevo, lidiando con sistemas y cultura nuevos, lo último que quieres es ambigüedad en tu propio hogar.

"No me gustan los apartamentos pequeños; me gusta la comodidad. También me gusta vivir en un buen barrio, una buena comunidad cerrada. Así que alquilo un apartamento de tres habitaciones en Peninsula (un complejo de apartamentos muy valorado en Shenzhen, China). Pero también soy razonable, y el precio aquí es muy alto. Así que tengo dos compañeros de piso. He vivido así durante más de diez años, he pasado por muchas situaciones con compañeros de piso. Una cosa que siempre hago: firmar un contrato simple. Necesitas tener lo que hablas por escrito. Simplemente hace las cosas más fáciles. Y cuando alguien firma algo, también se lo toma más en serio", comparte Bernard, un expatriado filipino en China.

Escribir las cosas simplemente elimina las suposiciones.

Así es como podría verse un acuerdo de convivencia (para empezar):

Este acuerdo de convivencia se realiza entre:

Nombre del inquilino principal:

Nombre del compañero de piso:

Dirección de la propiedad:

Fecha de inicio: DD/MM/AAAA

Fecha de finalización: por ejemplo, mínimo 6 meses/sin fecha determinada

Pagos de alquiler

Alquiler mensual: ¿cuánto?

Fecha de vencimiento: por ejemplo, día 1 de cada mes

Método de pago: transferencia/efectivo/etc.

Política de pago tardío: ¿hay un período de gracia? ¿Cargos por mora? ¿Otras consecuencias?

Fianza

Fianza: ¿cuánto?

Condiciones para la devolución: por ejemplo, la fianza se devuelve (número de días) después de la mudanza. Cualquier alquiler impago, gastos y daños a la propiedad (sin incluir el desgaste normal) se restan del monto de la fianza.

Gastos

Incluidos en el alquiler: por ejemplo, agua y electricidad

Se dividen por separado: por ejemplo, tarifas de administración de la propiedad

Espacio compartido

Áreas compartidas: cocina, baño, sala de estar, pasillo, terraza

Normas de almacenamiento: ¿tendréis estantes asignados en el frigorífico? ¿Áreas de almacenamiento especiales?

Limpieza y mantenimiento

Responsabilidades de limpieza: compartidas/cada compañero de piso responsable de un área específica/¿horario de limpieza?

Reporte de daños: todos los daños deben reportarse inmediatamente

Invitados/visitantes nocturnos

Invitados que se quedan a dormir permitidos: sí/no

Noches máximas por semana/mes:

Fiestas o eventos: permitidos/no permitidos/permitidos con condiciones/permitidos previo acuerdo/etc.

Normas de ruido y estilo de vida

Horarios de silencio: por ejemplo, después de las 10 pm

Fumar: sí/no

Mascotas: sí/no

Mudanza

Período de aviso requerido: por ejemplo, 30 días de antelación

Terminación anticipada: ¿hay multas/otras consecuencias?

Cualquier cambio a este acuerdo debe hacerse por escrito, discutirse y acordarse entre ambas partes.

Resumamos esto. Compartir un lugar en el extranjero puede ser una experiencia muy gratificante. Las personas con las que solía compartir mi apartamento en China siguen siendo buenos amigos míos, y esto fue hace más de diez años. Pero para que compartir piso sea una buena experiencia, necesitas hacer que lo sea. Al elegir un compañero de piso, no te sientas tímido al hacer preguntas, ser específico y establecer tus límites. Esto es lo que creará el potencial para que tú y tus compañeros de piso tengan una buena relación incluso después de que se muden.