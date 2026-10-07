È possibile svolgere un tirocinio curricolare senza permesso di studio?

E' possibile svolgere un tirocinio curricolare (co-op), ossia un periodo di formazione pratica previsto dal proprio programma di studi, senza avere un permesso di studio. Se però il tirocinio si svolge presso un datore di lavoro diverso da quello attuale o in un settore differente da quello in cui già lavori, potrebbe essere necessario ottenere un nuovo permesso di lavoro. In questo caso avresti quindi due permessi di lavoro validi: uno per il tuo impiego principale e uno per il tirocinio. Se invece possiedi un permesso di lavoro aperto, non è necessario richiedere un permesso aggiuntivo.