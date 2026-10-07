Lavoratori stranieri in Canada: a chi si applica la nuova direttiva?
Gli espatriati interessati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Essere in possesso di un permesso di lavoro in corso di validità. Attenzione: qualora il permesso di lavoro risulti in scadenza durante il periodo degli studi, la domanda verrà respinta.
- Iscriversi a un corso la cui durata non superi i 6 mesi. L'istituto scolastico scelto ha facoltà di richiedere all'espatriato una prova che attesti la regolarità del soggiorno. In tal caso, sarà necessario presentare un permesso di lavoro valido.