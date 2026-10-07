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Canada: i lavoratori temporanei possono ora studiare senza permesso

Notizie di attualità 2 min di lettura
Canada : les travailleurs temporaires peuvent désormais étudier sans permis© AnnaStills / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Di fronte alla carenza di manodopera che interessa diversi settori dell'economia canadese, il governo ha deciso di ampliare le possibilità offerte ai lavoratori stranieri. Una direttiva del 4 settembre consente infatti ai lavoratori temporanei di studiare in Canada senza dover richiedere un permesso di studio, continuando nel frattempo a lavorare per un datore di lavoro canadese. La possibilità riguarda però esclusivamente corsi della durata massima di sei mesi.

In questo articolo
  1. Lavoratori stranieri in Canada: a chi si applica la nuova direttiva?
  2. Lavorare e studiare allo stesso tempo: come organizzarsi con il datore di lavoro canadese?
  3. È possibile svolgere un tirocinio curricolare senza permesso di studio?
  4. È possibile studiare a tempo pieno?
  5. Esistono norme specifiche per il Québec?

Lavoratori stranieri in Canada: a chi si applica la nuova direttiva?

Gli espatriati interessati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di un permesso di lavoro in corso di validità. Attenzione: qualora il permesso di lavoro risulti in scadenza durante il periodo degli studi, la domanda verrà respinta.
  • Iscriversi a un corso la cui durata non superi i 6 mesi. L'istituto scolastico scelto ha facoltà di richiedere all'espatriato una prova che attesti la regolarità del soggiorno. In tal caso, sarà necessario presentare un permesso di lavoro valido.

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Lavorare e studiare allo stesso tempo: come organizzarsi con il datore di lavoro canadese?

Se gli orari del corso si sovrappongono a quelli di lavoro, dovrai concordare in anticipo con il tuo datore di lavoro come organizzarti. Potrebbe essere necessario modificare gli orari o ridurre il numero di ore lavorate ogni settimana, con possibili conseguenze sul contratto di lavoro. È quindi importante parlare del tuo progetto di studio con il datore di lavoro prima di iscriverti al corso.

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È possibile svolgere un tirocinio curricolare senza permesso di studio?

E' possibile svolgere un tirocinio curricolare (co-op), ossia un periodo di formazione pratica previsto dal proprio programma di studi, senza avere un permesso di studio. Se però il tirocinio si svolge presso un datore di lavoro diverso da quello attuale o in un settore differente da quello in cui già lavori, potrebbe essere necessario ottenere un nuovo permesso di lavoro. In questo caso avresti quindi due permessi di lavoro validi: uno per il tuo impiego principale e uno per il tirocinio. Se invece possiedi un permesso di lavoro aperto, non è necessario richiedere un permesso aggiuntivo.

È possibile studiare a tempo pieno?

Si, è possibile studiare a tempo pieno, ma questa scelta può essere meno vantaggiosa per i lavoratori stranieri che intendono successivamente richiedere la residenza permanente. L'esperienza lavorativa maturata durante un periodo di studi a tempo pieno non viene infatti conteggiata per soddisfare i requisiti della Canadian Experience Class. Inoltre, non permette di ottenere punti per l'esperienza lavorativa maturata in Canada nell'ambito del sistema di classificazione di Express Entry

Esistono norme specifiche per il Québec?

Gli espatriati che soddisfano i criteri di idoneità per studiare senza permesso di studio non sono tenuti a presentare il Certificato di accettazione del Québec (CAQ).

Fonti:

Scuola & Studi
studi
Canada
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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