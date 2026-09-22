I bambini tendono a fare amicizia più facilmente degli adulti. Non hanno bisogno di trovare un argomento di conversazione o di avere tante cose in comune: spesso basta incontrarsi al parco giochi perché nasca un'amicizia che può durare per anni. Trasferirsi all'estero, però, può complicare le cose. I tuoi figli si troveranno in un ambiente nuovo, magari alle prese con una lingua che non conoscono, circondati da bambini con abitudini e modi di fare diversi. Cosa puoi fare, allora, per aiutarli ad ambientarsi e a fare nuove amicizie all'estero?

Parti dalla personalità di tuo figlio Ogni bambino è diverso. Come racconta Alina, un'expat russa che vive negli Stati Uniti, nel nostro articolo "Bambini espatriati: dove si sentono a casa?": "Dipende tutto dai propri figli. Non credo esista un consiglio valido per tutti. Mio figlio ha cinque anni e fa amicizia con estrema facilità. Entra in una stanza, fa ridere tutti e in un attimo ha già dei nuovi migliori amici. Mia figlia è molto diversa. Ha bisogno di regole e abitudini, un po' come me. Le piace che le cose siano organizzate e che non cambino troppo. Ci ha detto chiaramente che non vuole più trasferirsi perché ha un 'fidanzato'. Per fortuna, non abbiamo in programma altri trasferimenti per i prossimi dieci anni." I bambini particolarmente socievoli tendono a vedere un posto nuovo come un'occasione per fare nuove amicizie. Iniziare un nuovo asilo o una nuova scuola può essere per loro un'esperienza entusiasmante e un'opportunità per conoscere altri bambini. La lingua può rappresentare un ostacolo all'inizio, ma alcuni genitori scoprono che i propri figli riescono ad ambientarsi molto bene anche quando la conoscono poco. "Ero davvero preoccupato per il primo anno di mio figlio in Cina: aveva quattro anni e non parlava una parola di cinese. Pensavamo di avere un po' di tempo prima dell'inizio della scuola per fargli imparare almeno qualcosa. Invece, già il primo giorno di asilo è tornato a casa raccontandoci di avere un migliore amico", racconta Dan, un expat inglese che vive in Cina. Per i bambini, soprattutto quando sono piccoli, la lingua può passare in secondo piano. Si incontrano e imparano a conoscersi attraverso il gioco, che spesso non richiede nemmeno di parlare. Inoltre, incontrare qualcuno che non parla la loro lingua può suscitare curiosità e interesse anziché disagio, una reazione più frequente tra gli adulti. Per questo un bambino appena arrivato da un altro Paese può attirare rapidamente l'attenzione degli altri e fare amicizia con facilità. Alcuni bambini sono molto aperti alle interazioni sociali, mentre altri sono più riservati. Questi ultimi possono avere bisogno di più tempo per integrarsi, ma non significa che stiano vivendo male la situazione. Come genitore, è naturale desiderare che tuo figlio si ambienti subito, ma se ha bisogno di più tempo ed è più selettivo nelle amicizie non c'è nulla di negativo. I rapporti che costruirà potrebbero anzi rivelarsi più solidi e duraturi. Il compito di un genitore è innanzitutto conoscere il carattere del proprio figlio e lasciargli lo spazio necessario per creare nuovi legami in modo spontaneo. Leggi anche Mensa scolastica: come aiutare i figli ad adattarsi al cibo all'estero

Anche l'età conta Un expat racconta su Reddit: "Mi sono trasferito in diversi Paesi con mia figlia, anche in Medio Oriente. La prima volta aveva due anni. Le è piaciuto così tanto questo stile di vita che ha scelto una carriera internazionale, lavorando per le Nazioni Unite, e in seguito ha cresciuto i suoi due figli tra Africa e Medio Oriente. Ora vive in America Latina. I vostri figli possono trarre moltissimo da questa esperienza, quindi non preoccupatevi." Molti expat che si trasferiscono con bambini piccoli raccontano che per i loro figli adattarsi e socializzare è stato piuttosto naturale e non è stato necessario un grande intervento da parte dei genitori. È stato soprattutto importante creare occasioni in cui potessero incontrare altri bambini. "Mi sono trasferito in Svizzera con i miei figli quando avevano due e quattro anni e viviamo qui da due anni. È stata un'esperienza bellissima. Hanno avuto tantissime opportunità, fatto amicizia, vissuto esperienze fantastiche e imparato la lingua con una rapidità incredibile", racconta un altro expat su Reddit. Con gli adolescenti, invece, le cose possono complicarsi. A questa età le amicizie non significano più soltanto avere qualcuno con cui giocare, ma diventano parte della propria identità. I rapporti sociali offrono conforto, conferme e sicurezza. Per un adolescente, lasciare questa rete di relazioni può significare avere la sensazione di dover ricominciare da zero. Per questo molti genitori expat considerano l'adolescenza uno dei momenti più difficili per affrontare un trasferimento. Nelle comunità online dedicate agli expat non mancano testimonianze di genitori che descrivono il trasferimento con un figlio di 14 o 16 anni come un'esperienza particolarmente impegnativa. Alcuni arrivano a consigliare di ripensarci: "A 14 anni trasferirsi all'estero è davvero difficile. Sarebbe molto meglio farlo prima oppure più tardi, quando i figli iniziano l'università." Altri genitori hanno un'esperienza più positiva, pur riconoscendo che trasferirsi a questa età richiede molta attenzione. Alcuni adolescenti, con il passare del tempo, finiscono per considerare positivamente l'esperienza, apprezzando le opportunità che ha offerto loro e la possibilità di vedere il mondo da una prospettiva più ampia. "Trasferirsi all'estero con dei figli adolescenti non è facile. Noi abbiamo cercato di coinvolgerli fin dall'inizio. Appena abbiamo iniziato a pensare di andare a vivere in un altro Paese, ne abbiamo parlato con loro e gli abbiamo dato il tempo di informarsi anche per conto proprio. Hanno iniziato a parlare con altri ragazzi nella chat della nuova scuola e a cercare posti che avrebbero voluto visitare. Essere coinvolti nei preparativi gli è piaciuto e credo che proprio questo li abbia aiutati ad adattarsi più velocemente", racconta Paula, un'expat polacca che vive negli Stati Uniti. È un consiglio che ricorre spesso tra le famiglie expat: coinvolgere il più possibile gli adolescenti nelle decisioni. In questo modo recuperano almeno in parte la sensazione di avere il controllo della situazione e possono percepire il cambiamento come qualcosa a cui partecipano, anziché come una decisione imposta. La socializzazione resta uno degli aspetti più delicati quando ci si trasferisce con un adolescente. A questa età è difficile prevedere come reagirà al nuovo ambiente. È quindi importante osservare con discrezione come sta vivendo il cambiamento e mantenere aperto il dialogo.

Unisciti alla comunità Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero Iscrizione gratuita al 100%

Tienili impegnati "Quando siamo arrivati a Phuket, già il secondo giorno incontravo altri genitori a scuola per capire quali attività facessero i loro figli. Abbiamo iscritto i nostri a nuoto, calcio e persino a un corso di cucina thailandese per bambini. Secondo me è la soluzione che funziona meglio. Certo, serve anche a distrarli, ma in modo positivo. Bisogna tenerli impegnati. Quando i bambini trovano qualcosa che gli piace, si entusiasmano, fanno amicizia più facilmente e tutto comincia ad andare meglio. Bisogna solo trovare l'attività giusta per loro", racconta Aylin, un'expat turca che vive in Thailandia. È una strategia che sembra funzionare per molte famiglie. Invece di limitarti a dire a tuo figlio di fare nuove amicizie, puoi creare delle situazioni in cui queste nascano spontaneamente. Un buon punto di partenza è fare un elenco delle attività che potrebbe svolgere nella nuova destinazione. Se ha l'età giusta, puoi coinvolgerlo direttamente nella scelta di quelle che vorrebbe provare. Leggi anche Bambini espatriati: dove si sentono a casa? Le vecchie amicizie possono aiutare a crearne di nuove Rhina, un'expat polacca che vive negli Stati Uniti, racconta come i suoi figli siano riusciti a fare nuove amicizie anche grazie a quelle che avevano già: "I nostri figli sono più grandi. Quando ci siamo trasferiti, abbiamo cercato di fare in modo che mantenessero i rapporti con gli amici di prima, attraverso videochiamate regolari e chat di gruppo. Quando hanno iniziato a frequentare la nuova scuola, li chiamavano spesso per raccontare quello che succedeva, parlare dei nuovi compagni e ridere insieme. Chiedevano anche consigli. I ragazzi si capiscono tra loro e a volte possono essere di grande aiuto. Così abbiamo sfruttato le vecchie amicizie per aiutarli a crearne di nuove." Trasferirsi all'estero non significa necessariamente perdere i rapporti costruiti nel proprio Paese. Oggi esistono molti modi per restare in contatto e bambini e ragazzi sanno utilizzarli molto bene. Il ruolo dei genitori può essere quello di aiutarli a capire quanto sia importante mantenere questi legami e incoraggiarli a comunicare regolarmente con gli amici. I figli percepiscono le emozioni dei genitori I bambini sono generalmente molto sensibili agli stati d'animo di chi li circonda. Se sei stressato, spaventato o arrabbiato, probabilmente se ne accorgeranno e potrebbero provare emozioni simili. Un trasferimento all'estero può essere complicato ed emotivamente impegnativo per tutta la famiglia. Cercare di concentrarsi sugli aspetti positivi e parlarne con calma può aiutare i figli ad affrontare il cambiamento con maggiore sicurezza. Come racconta un expat su Reddit: "Ho l'impressione che reagiscano soprattutto al tuo stato d'animo. Se sei entusiasta e spieghi quanto sarà bello, si entusiasmeranno anche loro. Se invece sei preoccupato e spaventato, probabilmente lo saranno anche loro." Leggi anche Genitori italiani all'estero: come aiutare i figli a scoprire la cultura del Paese ospitante

State affrontando questa esperienza insieme "Per noi conta soprattutto la famiglia. Ci stiamo trasferendo tutti insieme e condividiamo sia i momenti belli che le difficoltà. Abbiamo spiegato ai nostri figli che anche noi avremmo dovuto iniziare un nuovo lavoro e conoscere nuove persone. Abbiamo voluto che fosse chiaro che si trattava di un cambiamento che avrebbe coinvolto tutta la famiglia e che saremmo stati sempre pronti ad aiutarci a vicenda. I nostri figli hanno 9 e 11 anni e voglio che sappiano di poter venire da noi se hanno domande o problemi. Se si sentono soli, possono dircelo e cercheremo insieme una soluzione", racconta Valerie, che si è recentemente trasferita dalla Francia a Hong Kong. Creare uno spazio in cui i figli si sentano liberi di parlare delle proprie difficoltà, comprese quelle legate alla socializzazione, è qualcosa che si può fare già prima della partenza. Anche se inizialmente il nuovo ambiente può sembrare estraneo e difficile, sapere di poter contare sul sostegno della propria famiglia può fare una grande differenza. Capire che anche gli altri membri della famiglia stanno attraversando un periodo di adattamento può inoltre attenuare il senso di solitudine prima che diventi più profondo.