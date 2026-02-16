Le Premier ministre Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a profité du Web Summit Qatar 2026 (qui s'est achevé le 3 février) pour présenter le nouveau visa qatari. Un visa pensé comme un véritable programme d'immigration sur le long terme.

Qui est concerné ?

Les créateurs d'entreprises et de startups, les investisseurs, les talents étrangers expérimentés, les cadres supérieurs, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité.

Par exemple, les créateurs d'entreprises et de startup doivent opérer dans un secteur technologique ou « à fort impact » et être soutenus par des incubateurs locaux agréés (Qatar Science & Technology Park, Qatar Fintech Hub…).

Les cadres supérieurs (présidents, directeurs financiers, directeurs techniques…) doivent avoir au moins 5 ans d'expérience au Qatar ou à l'étranger. Les présidents et membres des comités de direction gagneront au moins 50 000 riyals qataris (QAR) par mois (13 760 dollars/USD). Les autres postes de direction gagneront au moins 80 000 QAR mensuels (22 012 USD).

Non. Pas besoin de parrain. Le candidat est son propre sponsor. Il pourra parrainer son conjoint légal et ses enfants. Pour faciliter et accélérer les démarches, l'exécutif a mis en place « Start from Qatar », plateforme permettant aux expatriés d'effectuer leurs opérations (création d'entreprise, visa, banque…) en quelques jours. Le candidat devra néanmoins prouver sa stabilité financière : un solde d'au moins 35 600 QAR (environ 9 800 USD) sur les trois derniers mois est exigé pour postuler. Il s'ajoute aux autres seuils requis pour candidater.

Pourra-t-on acheter son logement ?

Visa long oblige, la question du logement s'impose. Là encore, les autorités qatariennes entendent faciliter l'installation des étrangers. Le visa de 10 ans facilite l'achat d'un logement dans des « quartiers de prestige » : The Pearl (île de Doha), Lusail (nouvelle ville, à environ 20 km de Doha)…

Pour l'instant, aucune information concernant le processus de candidature et la liste des critères d'admissibilité. La demande de visa se fera certainement en ligne, sur des plateformes comme Hukoomi (ministère de l'Intérieur), « Start from Qatar » ou Jusoor (Qatar Manpower Solutions). L'exécutif a déjà annoncé de possibles traitements accélérés pour certains expatriés, notamment ceux qui participeraient à des programmes agréés par le gouvernement.