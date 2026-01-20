« Cautions de visa » : la liste s'allonge

En août 2025, l'administration Trump a annoncé la mise en place de « visa bonds » pour lutter contre les dépassements de séjours. Concrètement, il s'agit d'une caution à verser au moment de la demande de visa. Les demandes de visa B1 ou B2 (visa business/touriste) sont aussi concernées par la caution.

Un remboursement est possible en cas de refus de visa ou si le voyageur a bien respecté les conditions de son visa, la caution sera remboursée. Le paiement de la caution ne garantit donc pas l'obtention du visa. Son montant volontairement important (de 5 000 à 15 000 dollars) est censé dissuader les fraudeurs. L'administration précise que le montant de la caution est précisé par le consulat lors de l'entretien pour obtenir le visa.

En 2025, quelques pays, dont la Gambie, le Malawi et la Zambie se sont vus imposer un « visa bond ». Depuis janvier, 25 autres pays les ont rejoints ; essentiellement en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud. Parmi eux, l'Algérie, le Bhoutan, le Cap-Vert, le Népal, le Venezuela, le Sénégal et Cuba. Au total, les ressortissants de 38 pays sont désormais contraints de payer une caution de visa.

Lien utile :

Liste complète des États visés par la caution de visa.

Visa H-1B : les nouvelles règles

Priorité aux expatriés diplômés : les nouvelles règles des Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) reposent sur un tirage au sort pondéré (et non plus aléatoire) en faveur des candidats titulaires d'un master. Néanmoins, les autres candidats, titulaires d'une licence ou d'un autre diplôme admissible, pourront toujours participer au tirage au sort. L'USCIS confirme que les frais du visa, qui ont bondi à 100 000 dollars fin 2025, ne seront pas révisés. En décembre, la justice fédérale a validé la hausse des frais.

Hôtellerie : +35 000 nouveaux visas H-2B en 2026

Réduction du nombre de visas H-1B d'un côté, hausse des visas H-2B de l'autre. Les professionnels du secteur hôtelier saluent la décision de Washington. Pour répondre à la crise du secteur, 35 000 visas de travail temporaire seront délivrés. Les employeurs pourront recruter des expatriés pour des postes saisonniers non agricoles (réceptionniste, agent d'entretien, personnel hôtelier, etc.). Les professionnels du secteur appellent néanmoins à une réflexion plus profonde pour lutter contre les pénuries chroniques de main-d'œuvre.