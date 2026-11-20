Los visados de trabajo especiales están reservados a los ciudadanos de Ucrania, Macedonia del Norte, Georgia, Bosnia-Herzegovina y Moldavia, y les permiten trabajar en los sectores que sufren escasez de mano de obra: producción animal y vegetal, silvicultura, y fabricación de alimentos y bebidas. El programa nació en 2019 con una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha que el sitio web del gobierno sigue indicando como plazo límite para presentar solicitudes. Sin embargo, el 19 de octubre el ejecutivo aprobó prorrogar ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2028. La iniciativa partió del Ministerio de Agricultura, cuyo sector en sentido amplio (agricultura, transformación de productos alimentarios y silvicultura) sigue acusando una fuerte falta de trabajadores. Según los datos de la Cámara Agraria de la República Checa, solo en el sector agrícola faltan 5 000 personas. El cupo anual de visados se mantiene sin cambios: un máximo de 2 500 visados de trabajo especiales al año, de los cuales 1 500 corresponden a ciudadanos ucranianos. Para poder solicitarlo, los candidatos deben estar inscritos obligatoriamente en el programa de visados de trabajo especiales del gobierno checo.