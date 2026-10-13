El 17 de septiembre, el gobierno australiano anunció un nuevo endurecimiento de las normas de inmigración. El objetivo: dar prioridad a los talentos extranjeros cualificados en los sectores clave de la economía australiana.

Exceso de permanencia en el visado: endurecimiento de los controles Reducir la inmigración neta. Reforzar la acogida de inmigrantes cualificados que aporten valor a la economía australiana. Publicado el 17 de septiembre, el comunicado del Ministerio del Interior detalla que su nuevo plan contempla reducir la inmigración neta a 245 000 personas este año y a 225 000 durante el ejercicio fiscal 2027-2028. Para alcanzar estas cifras, el ejecutivo apuesta especialmente por endurecer la lucha contra la inmigración irregular. Los expatriados que hayan superado el período de estancia autorizado quedarán sometidos a controles más estrictos. El gobierno también promete intensificar la persecución de las redes criminales y otras organizaciones que facilitan las migraciones ilegales, y garantiza una mejor protección a las víctimas. En cuanto a los trabajadores, la prioridad recaerá en los programas de inmigración cualificada orientados a los sectores estratégicos para la economía australiana, como la construcción, la sanidad, la educación, la agricultura y la energía. Leer también Cómo las normas de visado pueden redefinir tu carrera en el extranjero

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Visado de estudiante: el gobierno frena el acceso El ejecutivo reforzará los controles de los visados de estudiante para limitar el visa hopping, práctica que consiste en solicitar primero un visado de turista y luego uno de estudiante. Además, la reforma recorta drásticamente las posibilidades de reagrupación familiar (cónyuge e hijos). Habrá excepciones para los estudiantes de doctorado y los expatriados procedentes del Pacífico y de la ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental). Visado Working Holiday: sorteo para prolongar la estancia La reforma migratoria australiana pone en el punto de mira el popular visado Working Holiday (WHV). Para poder optar a una estancia de 2 años en el país, los extranjeros que cumplan los requisitos (el número mínimo de días trabajados según su nacionalidad) deberán participar en un sorteo. El número total de plazas se reducirá a 45 000, frente a las 57 000 actuales. Las plazas para quienes deseen quedarse 3 años caen hasta las 5 000 (frente a los 31 000 visados concedidos en 2025). Quedan excluidos de estas restricciones los expatriados británicos, que se rigen por normas específicas en virtud de los acuerdos de libre comercio entre Australia y el Reino Unido. La inquietud crece entre los jóvenes extranjeros. Los empleadores que contratan habitualmente a expatriados, especialmente en la hostelería, el turismo y la agricultura, también expresan su malestar. Recuerdan que sus sectores arrastan una crisis desde la pandemia de COVID y sufren una escasez crónica de mano de obra. La Cámara de Comercio subraya, por su parte, el papel fundamental de los expatriados en la economía local y advierte del riesgo de que la escasez de trabajadores se agrave aún más en los sectores más vulnerables. Leer también Noruega convierte el PVT en una experiencia "workcation"

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