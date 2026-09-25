¿Será la era de Andy Burnham la de la estabilidad política? Con 7 primeros ministros desde el Brexit, la gobernanza británica ha estado acompañada de numerosas turbulencias. Último ejemplo, el laborista Keir Starmer, empujado a la dimisión. Desde el 20 de julio, su sucesor, Andy Burnham, promete un programa centrado en el poder adquisitivo y la reindustrialización del país. En cuanto a la inmigración, se ha adoptado una serie de medidas, en particular sobre la movilidad internacional, los estudiantes extranjeros y la protección de las familias expatriadas.

Sistema para obtener el estatus de residente permanente (EUSS) Se avecina un cambio en el EUSS (EU Settlement Scheme). Algunas personas con estatus de residente provisional (pre-settled status) que ya no cumplan los requisitos para obtener la residencia permanente (EUSS) podrán conservar su estatus si se demuestra que retirárselo resultaría desproporcionado. Los familiares dispondrán de tres meses para presentar su solicitud de EUSS. Este plazo empieza a contar desde su última entrada al territorio después del 31 de diciembre de 2020. Las familias cuya solicitud de EUSS haya sido rechazada podrán alegar motivos válidos que justifiquen su situación, o bien optar por venir al Reino Unido con un permiso de residencia familiar EUSS para beneficiarse de un nuevo plazo de tramitación. Otro cambio: los menores elegibles con estatus de residente provisional podrán conservarlo si su progenitor, ciudadano europeo, ha trabajado en el Reino Unido y si el menor debe continuar su escolarización en territorio británico. Estos menores serán elegibles para el estatus de residente permanente. Asimismo, se mantendrá el estatus de residente provisional para el adulto que ejerza la custodia principal del menor. Solicitud del permiso de viaje EUSS La reforma eliminará este mecanismo. En su lugar, las personas con un nuevo pasaporte podrán actualizar su situación desde el extranjero directamente en línea, en el apartado «actualizar mis datos». De este modo, podrán vincular su estatus a su nuevo pasaporte. Leer también Reino Unido: el visa Global Talent se abre a empresas innovadoras

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Erasmus+ vuelve pronto al Reino Unido El europeísta Starmer había iniciado el acercamiento con la Unión Europea (UE). Su homólogo Burnham continúa con esa visión. En diciembre de 2025 (bajo el gobierno de Starmer), el Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo sobre una nueva asociación. Se espera que el Reino Unido vuelva a integrarse en el programa Erasmus+ en 2027. Por el momento, todavía no hay detalles concretos sobre la aplicación práctica de esta asociación (tipos de estancias contempladas, jóvenes a los que va dirigido el programa, financiación, trámites de solicitud, actividades incluidas...). La reforma británica especificará qué categorías de jóvenes trabajadores podrán participar en Erasmus+. Además, los estudiantes que vengan al Reino Unido en el marco de Erasmus+ podrán cursar estudios en centros británicos acreditados (con licencia de patrocinio) durante un máximo de 6 meses. La reforma migratoria ya contempla restricciones, sobre todo en lo relativo a las prácticas. No obstante, algunos programas de Erasmus+ quedarán exentos de estas restricciones. Según el Ejecutivo, en 2019 el Reino Unido acogió a unas 60 000 personas a través de Erasmus+. Ahora prevé una participación mucho mayor, ya que las solicitudes deberían haber aumentado durante el periodo en que el Reino Unido no formaba parte del programa.

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Lucha contra la explotación de los trabajadores expatriados El gobierno de Burnham continúa con la lucha contra la explotación de los trabajadores extranjeros. La reforma migratoria permite que los extranjeros víctimas de esclavitud moderna trabajen para cualquier otro empleador durante el tiempo restante de su permiso de trabajo. Se trata de un cambio importante, ya que, en principio, los titulares de un visado de trabajador cualificado solo pueden ejercer profesiones específicas y están vinculados a su empleador. El Ministerio del Interior confía en que esta reforma anime a los expatriados a denunciar cualquier abuso por parte de su empleador lo antes posible. La protección de los extranjeros víctimas se extiende a los hijos y a los adultos a cargo. Actualmente, la ley protege a los cónyuges (esposos legales y parejas de hecho) y a los hijos cuyo vínculo con el titular del permiso de residencia se haya roto a causa de violencia doméstica o de pareja. A partir de ahora, esta misma protección se aplicará también a los hijos adultos a cargo que sean víctimas de violencia doméstica. Leer también Cómo las normas de visado pueden redefinir tu carrera en el extranjero