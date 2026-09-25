¿Será la era de Andy Burnham la de la estabilidad política? Con 7 primeros ministros desde el Brexit, la gobernanza británica ha estado acompañada de numerosas turbulencias. Último ejemplo, el laborista Keir Starmer, empujado a la dimisión. Desde el 20 de julio, su sucesor, Andy Burnham, promete un programa centrado en el poder adquisitivo y la reindustrialización del país. En cuanto a la inmigración, se ha adoptado una serie de medidas, en particular sobre la movilidad internacional, los estudiantes extranjeros y la protección de las familias expatriadas.
Sistema para obtener el estatus de residente permanente (EUSS)
Se avecina un cambio en el EUSS (EU Settlement Scheme). Algunas personas con estatus de residente provisional (pre-settled status) que ya no cumplan los requisitos para obtener la residencia permanente (EUSS) podrán conservar su estatus si se demuestra que retirárselo resultaría desproporcionado.
Los familiares dispondrán de tres meses para presentar su solicitud de EUSS. Este plazo empieza a contar desde su última entrada al territorio después del 31 de diciembre de 2020. Las familias cuya solicitud de EUSS haya sido rechazada podrán alegar motivos válidos que justifiquen su situación, o bien optar por venir al Reino Unido con un permiso de residencia familiar EUSS para beneficiarse de un nuevo plazo de tramitación.
Otro cambio: los menores elegibles con estatus de residente provisional podrán conservarlo si su progenitor, ciudadano europeo, ha trabajado en el Reino Unido y si el menor debe continuar su escolarización en territorio británico. Estos menores serán elegibles para el estatus de residente permanente. Asimismo, se mantendrá el estatus de residente provisional para el adulto que ejerza la custodia principal del menor.
Solicitud del permiso de viaje EUSS
La reforma eliminará este mecanismo. En su lugar, las personas con un nuevo pasaporte podrán actualizar su situación desde el extranjero directamente en línea, en el apartado «actualizar mis datos». De este modo, podrán vincular su estatus a su nuevo pasaporte.
El europeísta Starmer había iniciado el acercamiento con la Unión Europea (UE). Su homólogo Burnham continúa con esa visión. En diciembre de 2025 (bajo el gobierno de Starmer), el Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo sobre una nueva asociación. Se espera que el Reino Unido vuelva a integrarse en el programa Erasmus+ en 2027. Por el momento, todavía no hay detalles concretos sobre la aplicación práctica de esta asociación (tipos de estancias contempladas, jóvenes a los que va dirigido el programa, financiación, trámites de solicitud, actividades incluidas...).
La reforma británica especificará qué categorías de jóvenes trabajadores podrán participar en Erasmus+. Además, los estudiantes que vengan al Reino Unido en el marco de Erasmus+ podrán cursar estudios en centros británicos acreditados (con licencia de patrocinio) durante un máximo de 6 meses. La reforma migratoria ya contempla restricciones, sobre todo en lo relativo a las prácticas. No obstante, algunos programas de Erasmus+ quedarán exentos de estas restricciones.
Según el Ejecutivo, en 2019 el Reino Unido acogió a unas 60 000 personas a través de Erasmus+. Ahora prevé una participación mucho mayor, ya que las solicitudes deberían haber aumentado durante el periodo en que el Reino Unido no formaba parte del programa.
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Lucha contra la explotación de los trabajadores expatriados
El gobierno de Burnham continúa con la lucha contra la explotación de los trabajadores extranjeros. La reforma migratoria permite que los extranjeros víctimas de esclavitud moderna trabajen para cualquier otro empleador durante el tiempo restante de su permiso de trabajo. Se trata de un cambio importante, ya que, en principio, los titulares de un visado de trabajador cualificado solo pueden ejercer profesiones específicas y están vinculados a su empleador. El Ministerio del Interior confía en que esta reforma anime a los expatriados a denunciar cualquier abuso por parte de su empleador lo antes posible.
La protección de los extranjeros víctimas se extiende a los hijos y a los adultos a cargo. Actualmente, la ley protege a los cónyuges (esposos legales y parejas de hecho) y a los hijos cuyo vínculo con el titular del permiso de residencia se haya roto a causa de violencia doméstica o de pareja. A partir de ahora, esta misma protección se aplicará también a los hijos adultos a cargo que sean víctimas de violencia doméstica.
Estudiantes extranjeros: qué cambia a partir del 30 de noviembre de 2026
A partir del 30 de noviembre, aumentarán los recursos económicos exigidos para presentar la solicitud de los estudiantes extranjeros. Según el Ejecutivo, el nuevo importe se fijará en función de los préstamos concedidos a los estudiantes para sus gastos de manutención (maintenance loans).
Actualmente, los estudiantes extranjeros deben disponer de al menos 1 529 libras esterlinas al mes para vivir en Londres, y de 1 171 libras esterlinas al mes para vivir fuera de la capital (es decir, al menos 13 761 libras esterlinas para vivir en Londres durante 9 meses, y al menos 10 539 libras esterlinas para vivir fuera de Londres). A partir del 30 de noviembre, los estudiantes extranjeros deberán justificar al menos 1 570 libras mensuales para vivir en Londres, y 1 203 libras para vivir fuera de Londres (es decir, 14 130 libras y 10 827 libras para 9 meses). Estos importes no incluyen otros gastos de los estudiantes extranjeros: el recargo del seguro de salud, las tasas académicas y las tasas de visado.
Los estudiantes seguirán teniendo que demostrar que cuentan con los recursos financieros necesarios para cubrir sus necesidades durante los estudios, con un límite máximo de 9 meses. La reforma solo afectará a las solicitudes de visado presentadas a partir del 30 de noviembre. Se trata de la tercera subida en dos años: en enero de 2025, el umbral londinense era de 1 483 libras al mes. Pasó a 1 529 libras en noviembre de 2025.
Ciudadanos británicos de ultramar (BNO) de Hong Kong
En 2021, el Reino Unido puso en marcha un programa de visado de larga duración (British National (Overseas), BNO) que abre el acceso a la ciudadanía británica. Este dispositivo está disponible para los hongkoneses que cuenten con un pasaporte BNO, quienes pueden venir a vivir y trabajar al Reino Unido (anteriormente, solo podían permanecer 6 meses y sin trabajar). Desde 2021, los hongkoneses debían acreditar al menos 5 años de presencia ininterrumpida en el Reino Unido para solicitar la residencia permanente. La reforma elimina este requisito de 5 años de presencia consecutiva.
Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.