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Reino Unido: el visa Global Talent se abre a empresas innovadoras

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Visa Global Talent para Reino Unido© Image-Source / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

El 6 de agosto, el gobierno británico anunció una ampliación del visa Global Talent con el objetivo de atraer a más científicos e investigadores internacionales.

En la práctica, el anuncio del pasado 6 de agosto abre el visado Global Talent a más de 100 empresas británicas, concretamente aquellas consideradas como las más innovadoras en los ámbitos de las ciencias, la ingeniería y la inteligencia artificial (IA). AstraZeneca, AVS (Added Value Solutions) y Jaguar Land Rover se encuentran entre las empresas punteras que se beneficiarán de esta ampliación, lo que les permitirá captar con mayor facilidad a científicos e ingenieros de alto nivel.

Cabe recordar que el visado Global Talent está dirigido a profesionales altamente cualificados en sectores específicos. Hasta ahora, este visado estaba orientado principalmente al ámbito universitario, es decir, a universidades y centros de investigación. La ampliación del 6 de agosto permite que las empresas con vínculos estrechos con el mundo de la investigación puedan acogerse también al programa.

Las empresas británicas más avanzadas tecnológicamente habían puesto de manifiesto sus dificultades para reclutar talento, que atribuían al endurecimiento de la política migratoria en el Reino Unido, en particular al aumento del coste de los visados. El anuncio del gobierno se enmarca, por tanto, en una política de reindustrialización del país, una política que no solo busca atraer a los mejores talentos extranjeros, sino que también tiene en el punto de mira la creación de empleo para los ciudadanos británicos.

Además, el gobierno estudia la puesta en marcha de otro programa de visados, esta vez orientado a las empresas que operan en el sector de las tecnologías de vanguardia.

Fuentes:

Visados
visa
Inglaterra
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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