Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

Visas de estudiante en EE. UU.: las nuevas restricciones que preocupan

Últimas noticas 2 min de lectura
Estudiar en EE. UU.: nuevas restricciones a la vista© AnnaStills / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Las últimas propuestas de la administración Trump para restringir la inmigración tienen en alerta a los estudiantes extranjeros. Estos anuncios marcarían un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

En este articulo
  1. ¿Habrá que pagar pronto 100 000 dólares para trabajar en Estados Unidos tras terminar los estudios?
  2. Hacia una limitación de la duración de los estudios a 4 años

¿Habrá que pagar pronto 100 000 dólares para trabajar en Estados Unidos tras terminar los estudios?

¿Por qué surge esta propuesta? El impuesto de 100.000 dólares afectaría principalmente al programa OPT (Optional Practical Training) y al OPT STEM, un programa de autorización de trabajo temporal destinado a los graduados extranjeros de universidades estadounidenses.

El OPT permite a los graduados extranjeros con visa de estudios F-1 realizar prácticas remuneradas en empresas de Estados Unidos. Su relevancia es tal que se le considera, en la práctica, el primer empleo. Al funcionar como puente entre la visa F-1 y la visa de trabajo H-1B, el OPT resulta fundamental para los estudiantes internacionales. A finales de 2025, cerca de 300 000 estudiantes extranjeros se beneficiaban de este programa, lo que representa una cuarta parte del total de estudiantes internacionales en el país.

Sin embargo, el programa está en el punto de mira. Según la administración Trump, el OPT sería una puerta abierta al fraude en visados y a las estancias irregulares de expatriados. Si se aplicara el impuesto de 100 000 dólares, miles de estudiantes se verían imposibilitados de prolongar su estancia, en particular para acceder al programa OPT.

Únete a la comunidad de EE UU

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Hacia una limitación de la duración de los estudios a 4 años

Otro golpe duro para los estudiantes extranjeros: a partir del 15 de septiembre, una nueva normativa limitará la duración de la visa de estudiante estándar a 4 años. La reforma también restringirá la posibilidad de que los estudiantes internacionales salgan de Estados Unidos, ya que cualquier viaje al extranjero podría requerir una nueva autorización de entrada al país. La medida afecta a los titulares de visas F (estudiantes) y J (investigadores y académicos). Los estudiantes extranjeros que abandonen el territorio estadounidense después del 15 de septiembre quedarán sujetos a los nuevos requisitos. Otro cambio destacado: quienes deseen cambiar de área de estudios o de universidad deberán solicitar una exención federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promete, no obstante, una aplicación gradual de la normativa. Los estudiantes ya matriculados podrán permanecer en Estados Unidos hasta concluir su programa académico. Ahora bien, la situación de los estudiantes de posgrado sigue siendo una incógnita, ya que estos suelen contar con visas de larga duración (5 o 6 años). ¿Reducirá la reforma el período de validez de sus visados?

Además, la nueva normativa traslada la gestión del estatus de estudiante a los servicios de inmigración (USCIS). Hasta ahora, el estudiante que quería prolongar su estancia lo gestionaba a través de su universidad. A partir del 15 de septiembre, las prórrogas de estancia superiores a 4 años deberán solicitarse exclusivamente ante el USCIS.

Fuentes:

Visados
visas
EE UU
Comparte este artículof𝕏in
Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
 Aprender un idioma
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.

Sigue explorando

Visados en Estados Unidos: qué cambia en 2026

Inmigración basada en habilidades: dónde puedes trabajar en el extranjero sin título universitario

¿Qué países emiten visas de trabajo a nivel estatal?

Expatriación en pareja: ¿un pasaporte débil es un impedimento?

Tras una transformación en 2025, ¿cuáles serán las nuevas tendencias de la expatriación en 2026?

Nueva Zelanda: nuevo visado de trabajo para inversores extranjeros

Xpats Gateway: nueva vía rápida para trabajar en Malasia

Países que te dan más margen para explorar antes de mudarte

Cómo responden los países a nivel global a la migración climática

Únete a la comunidad de EE UU

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Guías de países para expatriados

ArgentinaChileEE UUHungríaIndonesiaInglaterraPerúPortugalRepública Checa