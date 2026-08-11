¿Habrá que pagar pronto 100 000 dólares para trabajar en Estados Unidos tras terminar los estudios?

¿Por qué surge esta propuesta? El impuesto de 100.000 dólares afectaría principalmente al programa OPT (Optional Practical Training) y al OPT STEM, un programa de autorización de trabajo temporal destinado a los graduados extranjeros de universidades estadounidenses.

El OPT permite a los graduados extranjeros con visa de estudios F-1 realizar prácticas remuneradas en empresas de Estados Unidos. Su relevancia es tal que se le considera, en la práctica, el primer empleo. Al funcionar como puente entre la visa F-1 y la visa de trabajo H-1B, el OPT resulta fundamental para los estudiantes internacionales. A finales de 2025, cerca de 300 000 estudiantes extranjeros se beneficiaban de este programa, lo que representa una cuarta parte del total de estudiantes internacionales en el país.

Sin embargo, el programa está en el punto de mira. Según la administración Trump, el OPT sería una puerta abierta al fraude en visados y a las estancias irregulares de expatriados. Si se aplicara el impuesto de 100 000 dólares, miles de estudiantes se verían imposibilitados de prolongar su estancia, en particular para acceder al programa OPT.