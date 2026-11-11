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La Repubblica Ceca punta sui lavoratori stranieri fino al 2028

Notizie di attualità 1 min di lettura
La République tchèque mise sur les travailleurs étrangers jusqu'en 2028© Givaga / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Colpito da carenze croniche di manodopera, in particolare nel settore agricolo, il governo ceco ha deciso di prorogare i visti di lavoro speciali fino al 2028.

I visti di lavoro speciali sono riservati ai cittadini di Ucraina, Macedonia del Nord, Georgia, Bosnia-Erzegovina e Moldova. Questi visti consentono di lavorare nei settori colpiti dalla carenza di manodopera: produzione animale e vegetale, silvicoltura, produzione di bevande e alimenti. Nato nel 2019, il programma era inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2026, e il sito del governo indica tuttora questa data come termine ultimo per presentare domanda.

Il 19 ottobre scorso, tuttavia, l'esecutivo ha approvato la proroga al 31 dicembre 2028. La richiesta è partita dal Ministero dell'Agricoltura, il cui settore, inteso in senso ampio (agricoltura, trasformazione alimentare e silvicoltura), continua a risentire in modo significativo della scarsità di lavoratori. Secondo i dati della Camera agraria della Repubblica Ceca, mancherebbero 5.000 addetti nel solo comparto agricolo. Il contingente annuale di visti rimane invariato: fino a 2.500 visti di lavoro speciali l'anno, di cui 1.500 destinati ai cittadini ucraini. Per presentare domanda, i candidati devono essere obbligatoriamente iscritti al programma di visti di lavoro speciali del governo ceco.

Fonti:

Visti
visto di lavoro
Repubblica Ceca
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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