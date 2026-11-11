I visti di lavoro speciali sono riservati ai cittadini di Ucraina, Macedonia del Nord, Georgia, Bosnia-Erzegovina e Moldova. Questi visti consentono di lavorare nei settori colpiti dalla carenza di manodopera: produzione animale e vegetale, silvicoltura, produzione di bevande e alimenti. Nato nel 2019, il programma era inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2026, e il sito del governo indica tuttora questa data come termine ultimo per presentare domanda.

Il 19 ottobre scorso, tuttavia, l'esecutivo ha approvato la proroga al 31 dicembre 2028. La richiesta è partita dal Ministero dell'Agricoltura, il cui settore, inteso in senso ampio (agricoltura, trasformazione alimentare e silvicoltura), continua a risentire in modo significativo della scarsità di lavoratori. Secondo i dati della Camera agraria della Repubblica Ceca, mancherebbero 5.000 addetti nel solo comparto agricolo. Il contingente annuale di visti rimane invariato: fino a 2.500 visti di lavoro speciali l'anno, di cui 1.500 destinati ai cittadini ucraini. Per presentare domanda, i candidati devono essere obbligatoriamente iscritti al programma di visti di lavoro speciali del governo ceco.